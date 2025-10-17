La tutela delle risorse idriche e la salvaguardia dei bacini idrografici sono importanti priorità per la protezione dell'ambiente. Il primo obiettivo di risparmio idrico di IBM è stato stabilito nel 2000 e si è evoluto nel tempo.

In genere, le operazioni di IBM non comportano un consumo eccessivo di acqua. L'obiettivo di conservazione idrica dell'azienda attribuisce la priorità alle iniziative per ridurre i consumi laddove ci sarebbe il maggiore potenziale impatto ambientale. L'obiettivo di IBM è quello di ottenere annualmente una riduzione nei prelievi di acqua presso le sedi IBM più grandi nelle regioni sottoposte a stress idrico. Circa l'80% dei prelievi di acqua in questi luoghi è destinato al consumo domestico sul posto di lavoro, che include acqua potabile, caffetterie e bagni. Nel 2024, i nostri prelievi di acqua in queste sedi sono diminuiti solo dello 0,1% a causa del continuo ritorno in sede dei dipendenti.

Gli sforzi di conservazione sono consistiti nella sostituzione delle aree erbose irrigate con piante autoctone resistenti alla siccità, nell'ampliamento dei programmi di rilevamento e riparazione delle perdite del sistema idrico nelle nostre sedi, nell'aggiornamento delle attrezzature di umidificazione e nell'installazione di orinatoi senz'acqua e aeratori per rubinetti nei bagni. Per aiutarci a identificare ulteriori opportunità di conservazione e consentire misure più accurate dei consumi idrici, abbiamo continuato a installare contatori nei campus e negli edifici multi tenant.