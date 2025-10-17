IBM adotta un approccio precauzionale nella scelta dei materiali che utilizza nei suoi prodotti e processi, cercando di selezionare materiali sicuri per l'uso previsto e con il minore impatto sull'ambiente.
IBM conta su un'ampia gamma di iniziative per la conservazione dei materiali, tra cui la gestione delle sostanze chimiche, la progettazione di prodotti eco-compatibili e i programmi di prevenzione dell'inquinamento.
I prodotti chimici necessari per la ricerca, lo sviluppo, i processi produttivi e i servizi sono selezionati e gestiti, dall'acquisto allo stoccaggio, all'uso e allo smaltimento, per evitare il rilascio e la contaminazione dell'ambiente.
Prima di utilizzare nuove sostanze chimiche o nuovi materiali nei processi o nelle tecnologie, IBM prevede che tali sostanze chimiche o materiali siano sottoposti a un'approfondita valutazione dal punto di vista ambientale, della sicurezza e della salute umana, attraverso un processo chiamato valutazione chimica a monte. Si tratta di una pratica di lunga data all'interno di IBM, finalizzata a garantire l'uso delle sostanze chimiche meno pericolose possibili per un'applicazione specifica, oltre che un elemento chiave dell'approccio di IBM alla gestione delle sostanze chimiche.
L'approccio precauzionale di IBM alla gestione dei materiali e dei processi si basa sul nostro staff globale di gestione delle sostanze chimiche, sugli igienisti industriali e sui tossicologi. Di conseguenza, IBM ha proattivamente proibito o limitato l'uso di molte sostanze pericolose nei propri prodotti e processi con largo anticipo rispetto a potenziali azioni normative.
Le metriche per l'uso dei prodotti chimici si concentrano sulla selezione di prodotti chimici più rispettosi dell'ambiente, sulla manipolazione sicura ed ecologica e sullo smaltimento responsabile.
Le materie prime utilizzate per l'imballaggio dei prodotti hardware IBM rappresentano una delle applicazioni in cui l'azienda utilizza i materiali in questione. Per questa applicazione, IBM si concentra sulle seguenti metriche: riutilizzo, riduzione grazie al miglioramento del design, utilizzo di materiali più eco-compatibili e incorporazione di contenuti riciclati.
Dal 2002 IBM adotta inoltre volontariamente un obiettivo per l'approvvigionamento responsabile di imballaggi di carta e carta/legno, richiedendo gli imballaggi di carta e carta/legno acquistati direttamente da IBM provengano da fornitori che si riforniscono da foreste gestite in modo sostenibile. I fornitori devono dimostrare che le loro fonti sono state certificate da un programma di certificazione di terze parti accreditato, come il Forest Stewardship Council, il Programme for the Endorsement of Forest Certification, la Sustainable Forestry Initiative o lo standard Canadian Standards Association Group Sustainable Forest Management System. Nel 2024, il 99,5% (in base alla spesa) degli imballaggi di carta e carta/legno acquistati direttamente da IBM proveniva da foreste gestite in modo sostenibile.
La tutela delle risorse idriche e la salvaguardia dei bacini idrografici sono importanti priorità per la protezione dell'ambiente. Il primo obiettivo di risparmio idrico di IBM è stato stabilito nel 2000 e si è evoluto nel tempo.
In genere, le operazioni di IBM non comportano un consumo eccessivo di acqua. L'obiettivo di conservazione idrica dell'azienda attribuisce la priorità alle iniziative per ridurre i consumi laddove ci sarebbe il maggiore potenziale impatto ambientale. L'obiettivo di IBM è quello di ottenere annualmente una riduzione nei prelievi di acqua presso le sedi IBM più grandi nelle regioni sottoposte a stress idrico. Circa l'80% dei prelievi di acqua in questi luoghi è destinato al consumo domestico sul posto di lavoro, che include acqua potabile, caffetterie e bagni. Nel 2024, i nostri prelievi di acqua in queste sedi sono diminuiti solo dello 0,1% a causa del continuo ritorno in sede dei dipendenti.
Gli sforzi di conservazione sono consistiti nella sostituzione delle aree erbose irrigate con piante autoctone resistenti alla siccità, nell'ampliamento dei programmi di rilevamento e riparazione delle perdite del sistema idrico nelle nostre sedi, nell'aggiornamento delle attrezzature di umidificazione e nell'installazione di orinatoi senz'acqua e aeratori per rubinetti nei bagni. Per aiutarci a identificare ulteriori opportunità di conservazione e consentire misure più accurate dei consumi idrici, abbiamo continuato a installare contatori nei campus e negli edifici multi tenant.