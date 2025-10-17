Design di prodotti eco-compatibili

IBM dispone di processi efficaci e di strumenti all'avanguardia per contribuire a garantire la continua conformità alle leggi e ai regolamenti ambientali in vigore in tutto il mondo. I controlli di progettazione e conformità, tra cui la Baseline Environmental Requirements for Supplier Deliverables to IBM, la Product Content Declaration for IBM Suppliers (PCD) e i protocolli di valutazione della conformità sono gestiti da un team interdisciplinare composto da rappresentanti delle organizzazioni IBM che si occupano delle funzioni di progettazione, produzione, approvvigionamento, spedizione e assistenza per i nostri prodotti. Le attività del team sono coordinate dal Center of Excellence for Product Environmental Compliance di IBM.

Per mantenere la conformità dei componenti e dei prodotti rispetto ai requisiti ambientali dei prodotti IBM e ai più recenti requisiti normativi, è necessario verificare frequentemente i dati dei prodotti. IBM conduce audit di qualità sulle PCD per migliorare il contenuto delle dichiarazioni e i processi amministrativi di supporto. I miglioramenti nella gestione dei dati relativi ai materiali contenuti nei prodotti IBM garantiscono che la documentazione tecnica di IBM per l'hardware dei prodotti soddisfi i requisiti di qualità descritti nella Norma Europea 50581: “Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose”. In futuro e in linea con il periodo di transizione di cinque anni, IBM migrerà verso la nuova norma internazionale EN IEC 63000:201 del Comitato europeo per la standardizzazione elettrotecnica (CENELEC).