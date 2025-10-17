Design di prodotti eco-compatibili

Nel 1991 IBM ha istituito il programma di progettazione dei prodotti Design for the Environment (DfE), al fine di dare ulteriore risalto agli obiettivi della policy ambientale aziendale sulla progettazione e sulle prestazioni ambientali dei prodotti. Dagli anni '90 e ancora oggi, IBM ha introdotto molte pratiche leader di settore a livello di progettazione per l'ambiente, metriche ambientali dei prodotti e riciclo dei prodotti. Il programma DfE dell'azienda è incorporato nell'Environmental Management System (EMS) di IBM a livello mondiale, con certificazione ISO 14001 SGA.
Il programma DfE fornisce alle organizzazioni aziendali di IBM la direzione e gli obiettivi, l'infrastruttura, gli strumenti e le competenze per applicare ai prodotti IBM le considerazioni sul ciclo di vita ambientale, dalla concezione del prodotto alla gestione del fine vita. Gli obiettivi del programma DfE di IBM includono:
Questi obiettivi sono implementati attraverso standard interni, specifiche di prodotto e altri requisiti nel processo di gestione delle offerte di IBM.
L'IBM Engineering Specification (ES 46G3772) stabilisce i requisiti ambientali di base per i prodotti consegnati dai fornitori a IBM. Altre specifiche, contratti o documenti di approvvigionamento IBM possono contenere ulteriori requisiti ambientali per i fornitori. L'ES 46G3772 contiene restrizioni sui materiali presenti nei prodotti e su alcune sostanze chimiche utilizzate nella produzione. Richiede, inoltre, ai fornitori di divulgare informazioni sul contenuto di alcuni materiali nei loro prodotti. Oltre a ciò, la specifica include requisiti per le batterie, la marcatura delle parti in plastica e altri requisiti di etichettatura dei prodotti. Per domande su questa specifica, rivolgersi al proprio rappresentante IBM Procurement.
IBM dispone di processi efficaci e di strumenti all'avanguardia per contribuire a garantire la continua conformità alle leggi e ai regolamenti ambientali in vigore in tutto il mondo. I controlli di progettazione e conformità, tra cui la Baseline Environmental Requirements for Supplier Deliverables to IBM, la Product Content Declaration for IBM Suppliers (PCD) e i protocolli di valutazione della conformità sono gestiti da un team interdisciplinare composto da rappresentanti delle organizzazioni IBM che si occupano delle funzioni di progettazione, produzione, approvvigionamento, spedizione e assistenza per i nostri prodotti. Le attività del team sono coordinate dal Center of Excellence for Product Environmental Compliance di IBM.
Per mantenere la conformità dei componenti e dei prodotti rispetto ai requisiti ambientali dei prodotti IBM e ai più recenti requisiti normativi, è necessario verificare frequentemente i dati dei prodotti. IBM conduce audit di qualità sulle PCD per migliorare il contenuto delle dichiarazioni e i processi amministrativi di supporto. I miglioramenti nella gestione dei dati relativi ai materiali contenuti nei prodotti IBM garantiscono che la documentazione tecnica di IBM per l'hardware dei prodotti soddisfi i requisiti di qualità descritti nella Norma Europea 50581: “Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose”. In futuro e in linea con il periodo di transizione di cinque anni, IBM migrerà verso la nuova norma internazionale EN IEC 63000:201 del Comitato europeo per la standardizzazione elettrotecnica (CENELEC).
I fornitori di materiali, parti e prodotti a IBM devono comunicare le informazioni necessarie a verificare la conformità dei loro prodotti ai requisiti ambientali di IBM. La Product Content Declaration for IBM Suppliers riportata di seguito può essere utilizzata per documentare i dati ambientali necessari per stabilire la conformità dei materiali, delle parti e dei prodotti acquistati alla specifica IBM Engineering Specification 46G3772: Baseline Environmental Requirements for Supplier Deliverables to IBM.
IBM adotta un approccio precauzionale nella scelta dei materiali che utilizza nei suoi prodotti e processi, cercando di selezionare materiali sicuri per l'uso previsto e con il minore impatto sull'ambiente. Di conseguenza, IBM ha proattivamente proibito o limitato l'uso di molte sostanze pericolose nei propri prodotti e processi con largo anticipo rispetto a potenziali azioni normative.
IBM non acquista grandi quantità di materiali da utilizzare nei prodotti e nelle operazioni dell'azienda. La maggior parte dei materiali utilizzati da IBM si presenta sotto forma di componenti e parti incorporate nei prodotti hardware di IBM. Le materie prime acquistate direttamente da IBM per essere utilizzate nei prodotti includono i metalli utilizzati per gli involucri dei sistemi e le materie plastiche utilizzate per le parti strutturali interne ai prodotti e per gli elementi decorativi degli involucri. La maggior parte dei nostri prodotti, in base al peso, è costituita da metalli che contengono quantità significative di contenuto riciclato e sono facilmente riciclabili una volta terminato il proprio ciclo di vita. Le metriche su cui IBM si concentra includono l'approvvigionamento di determinati materiali critici, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei prodotti al termine del ciclo di vita.
I prodotti IBM sono progettati in modo da poter essere riutilizzati, riciclati o smaltiti correttamente al termine della loro vita utile.
Da più di 20 anni perseguiamo l'obiettivo di migliorare la potenza di calcolo erogata per kilowattora di energia consumata per ciascuno dei nostri nuovi prodotti server, rispetto ai loro predecessori equivalenti con un percorso di aggiornamento valido. I nostri progetti si concentrano sull'efficienza energetica con conseguente riduzione dei costi, incorporando materiali riciclati ed ecologici e facilitando il riutilizzo e il riciclo alla fine del ciclo di vita di un prodotto.
Rendicontazione dell'impronta di carbonio dei prodotti
I rapporti IBM Product Carbon Footprint (PCF) offrono una stima delle emissioni di gas serra legate all'intero ciclo di vita di un particolare prodotto IBM. Questi rapporti aiutano i clienti a comprendere le implicazioni ambientali delle decisioni a livello di tecnologia, consentendo loro di fare scelte più informate. I report identificano esplicitamente lo specifico prodotto o sistema IBM oggetto di analisi.
IBM è membro del Product Attributes to Impact Algorithm (PAIA) Consortium, il cui obiettivo è sviluppare metodi standardizzati per valutare l'impatto ambientale dei prodotti.
Server aziendali
Nel secondo trimestre del 2025, IBM ha lanciato i suoi nuovi server aziendali IBM z17 e IBM LinuxONE 5. Con caratteristiche come il processore Telum II, gli strumenti IBM watsonx integrati, z/OS 3.2 e/o le più recenti distribuzioni Linux, e l'imminente IBM Spyre AI Accelerator, offrono un consumo energetico ridotto, scalabilità, funzionalità AI all'avanguardia e sicurezza robusta, il tutto senza influire negativamente sulle prestazioni o sul TCO. Le principali caratteristiche di sostenibilità includono:
Capacità del sistema basata sui dati LSPR disponibili qui: ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference. Il consumo energetico viene calcolato utilizzando il Power Estimation Tool per 3931 e il Power Estimation Tool per 9175, disponibili all'indirizzo ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html. Utilizza le condizioni di alimentazione peggiori con la configurazione della potenza massima assoluta del sistema, al massimo utilizzo e per la condizione di massima potenza in base all'ambiente del sistema. I risultati sono soggetti a variazioni.
ENERGY STAR
Nel 1992, IBM è diventata membro fondatore dell'ENERGY STAR Computer Program della U.S. Environmental Protection Agency’s (EPA), collaborando con l'EPA per stabilire criteri di efficienza energetica per computer e monitor. Nel 2024 5 dei nostri server aziendali e 7 prodotti di storage sono stati certificati secondo le specifiche di questo programma.
Per un elenco dei server e prodotti storage IBM certificati ENERGY STAR, visita il sito:
Calcolatore di carbonio IBM Cloud
IBM, in collaborazione con Intel, ha sviluppato l'IBM Cloud Carbon Calculator, uno strumento progettato per consentire alle organizzazioni di monitorare e gestire le emissioni di gas serra associate ai workload IBM Cloud. Questa soluzione fornisce dati dettagliati sulle emissioni di gas serra basati su standard, che consentono agli utenti di visualizzare e tracciare le emissioni in vari servizi cloud e strutture. Consente alle aziende di identificare modelli, anomalie e hotspot di emissione all'interno delle loro operazioni IT. Grazie a queste informazioni, le organizzazioni possono implementare strategie mirate per ottimizzare il consumo di energia e ridurre la propria impronta di carbonio.
Nel 2021 abbiamo stabilito l'obiettivo di eliminare gli imballaggi in plastica non essenziali dai prodotti hardware con il nostro logo entro il 2024. Per gli imballaggi in plastica essenziali, il nostro obiettivo è quello di garantire che tali imballaggi siano progettati per essere riutilizzabili, riciclabili o compostabili al 100% o che incorporino il 30% o più di contenuto riciclato, laddove tecnicamente fattibile. Questi requisiti sono stati integrati nelle specifiche di imballaggio dei nostri prodotti per i fornitori.
La maggior parte dei materiali di imballaggio (in peso) utilizzato per i prodotti con logo IBM è a base di cellulosa (ad es. legno, cartone ondulato) e proviene da fornitori che certificano la provenienza da foreste gestite in modo sostenibile. Piccole quantità di imballaggi primari sono in plastica, utilizzate principalmente per proteggere i prodotti con logo IBM dall'umidità durante la movimentazione e la spedizione o dai danni fisici causati da urti e vibrazioni di sistemi fragili. Inoltre, gli imballaggi ausiliari in plastica vengono utilizzati per proteggere e consolidare i carichi per la spedizione.
In totale, abbiamo completato 18 progetti dal 2021 al 2024, 5 dei quali sono avvenuti nel 2024, eliminando o sostituendo l'uso di circa 119 tonnellate all'anno di materiali in plastica vergine. Alla fine del 2024 rimaneva ancora in sospeso un progetto che sarà completato nel 2025.