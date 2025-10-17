L'obiettivo di IBM è quello di raggiungere il net zero di emissioni operative di GHG entro il 2030, risparmiando energia e acquistando elettricità rinnovabile per ridurre le emissioni residue di GHG a meno di 350.000 MTCO2e e utilizzando tecnologie fruibili per rimuovere tali emissioni residue. La nostra ambizione di raggiungere il net zero è supportata da ulteriori obiettivi:
Per ulteriori dettagli sui nostri obiettivi in materia di energia e clima, consultare:
IBM ha avviato il suo programma globale di risparmio energetico nel 1973 e ha sviluppato la metodologia che ha portato al suo primo obiettivo di risparmio energetico nel 1975. L'azienda continua a concentrarsi sui modi per ridurre ulteriormente il proprio consumo energetico.
Consumo energetico
Nel 2024, il consumo totale di energia delle operazioni globali di IBM era di circa 2.236.000 MWh per tutte le materie prime, di cui l'83% era elettricità. Questo consumo rappresenta una riduzione del 2% rispetto al 2023 ed è stato determinato da una maggiore efficienza operativa e da una continua attenzione al risparmio energetico. Sebbene i consumi siano cresciuti in alcune delle nostre operazioni a causa dell'aumento dei workload associati allo sviluppo e alla formazione dei nostri modelli AI Granite, questa crescita è stata compensata da riduzioni in altre operazioni.
Progetti di risparmio energetico
Nel 2024 abbiamo implementato 544 progetti di risparmio energetico in più di 160 sedi in tutto il mondo, evitando un consumo energetico stimato di 98.000 MWh e 29.000 mtCO2e. Alla fine del 2024, dal 2021 avevamo completato 2.650 progetti di risparmio energetico, con un consumo energetico evitato di 355.000 MWh, superando di un anno il nostro obiettivo di conservazione per il 2025. Il principale driver per il risparmio energetico è stato l'aggiornamento delle attrezzature IT nei nostri data center. Stiamo ora concentrando gli sforzi di conservazione su iniziative che eliminano direttamente le emissioni Scope 1, allineandoci con il nostro obiettivo generale di raggiungere net zero entro il 2030.
Efficienza energetica dei data center
Per ridurre al minimo l'impatto ambientale dei nostri data center, implementiamo un approccio multiforme e orientato all'efficienza energetica:
Utilizzo dello spazio: ottimizziamo l'uso dello spazio all'interno delle nostre strutture, migliorando la densità del workload e riducendo così il consumo di energia per unità di potenza di elaborazione.
Tecnologia: utilizziamo i progressi nell'efficienza hardware e software investendo in un'infrastruttura IT efficiente dal punto di vista energetico.
Strategia di leasing: diamo priorità al leasing di data center in co-location in cui è disponibile elettricità rinnovabile e con un'efficienza energetica superiore, dotati di sistemi di raffreddamento e alimentazione avanzati e all'avanguardia.
Monitoriamo le prestazioni rispetto al nostro obiettivo di efficienza di raffreddamento dei data center misurando l'efficacia dell'utilizzo energetico (PUE) dei data center. Nel 2024, abbiamo superato il nostro obiettivo di efficienza di raffreddamento dei data center per il 2025 con un PUE medio ponderato stimato di 1,41 e un miglioramento del 25,5% rispetto alla nostra baseline del 2019.
Consumo di energia elettrica rinnovabile
Abbiamo aumentato il nostro consumo di elettricità rinnovabile a circa 1.480.000 MWh nel 2024, pari al 79,6% del nostro consumo totale di elettricità, e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di approvvigionamento di elettricità rinnovabile per il 2025 con un anno di anticipo. I nostri acquisti di elettricità rinnovabile hanno incluso il 67,6% direttamente dai fornitori di energia o tramite i proprietari degli immobili, mentre il 12% era già nel mix di elettricità che ricevevamo dalla rete.
Consumo di energia elettrica rinnovabile nei data center
Nel complesso, l'83% dell'elettricità consumata nei nostri data center proveniva da fonti rinnovabili. A livello globale, 28 data center hanno ricevuto il 100% di elettricità rinnovabile nel 2023.
Strategia di approvvigionamento di energia elettrica rinnovabile e reporting
La nostra rendicontazione del consumo di elettricità rinnovabile considera solo ciò che viene generato nelle regioni della rete in cui si verifica effettivamente il nostro consumo. Non ci affidiamo all'acquisto di certificati di energia rinnovabile indiretti da altre regioni della rete per includere una "percentuale di rinnovabili" se non siamo in grado di consumare in modo credibile l'elettricità che tali certificati rappresentano. La nostra definizione di "regione della rete" è in linea con il modo in cui la U.S. Energy Information Administration1 definisce i territori delle autorità di bilancio energetico. Applichiamo lo stesso concetto ad altre giurisdizioni.
IBM include l'elettricità rinnovabile generata da fonti eoliche, idroelettriche, biomasse, solari e geotermiche nel consumo di elettricità rinnovabile dichiarato. Segnaliamo tutti i nostri acquisti contrattuali di energia elettrica rinnovabile, provenienti da fonti di generazione nuove o esistenti, "aggiuntive" o meno, e senza discriminare le grandi centrali idroelettriche. Tutti gli acquisti segnalano ai fornitori la nostra volontà di mantenere e ampliare la loro offerta di energia elettrica rinnovabile. Questo approccio riconosce anche che tutte le fonti di energia elettrica rinnovabile contribuiscono a decarbonizzare la nostra economia.
Anche quando IBM procura elettricità rinnovabile generata nella regione della rete in cui ci troviamo fisicamente, parte dell'elettricità che ci viene fornita potrebbe essere stata generata da combustibili fossili o altre fonti, anche se l'elettricità rinnovabile totale netta acquistata da IBM sarà comunque pari alla quantità che abbiamo dichiarato. Ciò si verifica quando il momento in cui viene generata l'elettricità rinnovabile (ad esempio, quando splende il sole o soffia il vento) non coincide con il momento in cui stiamo utilizzando l'elettricità.
Metodologia IBM per calcolare il consumo di energia elettrica rinnovabile
IBM distingue tra due categorie di consumo di elettricità rinnovabile:
Per quantificare gli acquisti di energie rinnovabili contrattualizzati, l'azienda si basa sui contratti con i fornitori. In genere, IBM ottiene certificati di energia rinnovabile (REC) o garanzie di origine (GOO) in bundle, in quantità corrispondenti che confermano queste informazioni. Nelle aree geografiche in cui i REC o i GOO non sono disponibili, l'azienda ottiene altra documentazione equivalente quale prova alternativa ai REC o ai GOO.
IBM stima le energie rinnovabili fornite dalla rete utilizzando i dati sulla produzione energetica disponibili al pubblico fornite dalla International Energy Agency2, dalla U.S. Environmental Protection Agency3 (a livello di sottoregione di rete) e dal Canada Energy Regulator4 (a livello provinciale). L'azienda si impegna a ottenere i dati affidabili più recenti per un determinato ciclo di rendicontazione.
IBM non assegna arbitrariamente il consumo di elettricità rinnovabile a determinati tipi di operazioni per poter mostrare metriche desiderabili (ad esempio, assegnando tutto il consumo di energie rinnovabili dell'azienda alle operazioni del suo data center). L'approccio dell'azienda consiste nell'assegnare il consumo di energie rinnovabili proporzionalmente alle operazioni che consumano l'elettricità a livello di struttura.
1 U.S. Energy Information Administration
3 U.S. Environmental Protection Agency eGrid Summary Tables 2018
Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra di IBM
IBM ha fissato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di GHG di quinta generazione nel 2021 per ridurre le emissioni operative di gas serra del 65% entro il 2025 rispetto all'anno base 2010, rettificate per acquisizioni e cessioni. Questo obiettivo copre tutte le emissioni Scope 1 e Scope 2 di IBM, comprese le emissioni associate all'uso di elettricità da parte di IBM nei data center in co-location. A partire dal 2024, le emissioni di questi data center di co-locazione, precedentemente classificate come emissioni Scope 3, sono state riclassificate come emissioni Scope 2 per allinearsi meglio al concetto di controllo operativo. Queste emissioni continuano a essere riportate nell'ambito dei nostri obiettivi energetici e climatici.
Dopo avere raggiunto il nostro obiettivo operativo di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2025 nel 2023, abbiamo continuato a ridurre le nostre emissioni operative di gas serra a 265.000 MTCO2e nel 2024. Siamo ora al di sotto dell'obiettivo di emissioni residue di 350.000 mtCO2e nel nostro obiettivo net zero per il 2030.
In futuro, miriamo a continuare a ridurre le emissioni attraverso ulteriori azioni per risparmiare energia e raggiungere il nostro obiettivo del 90% di elettricità rinnovabile. Continuiamo a valutare opzioni per eliminare le nostre emissioni residue di gas serra mentre ci avviciniamo al nostro obiettivo net zero del 2030.
L'approccio di IBM nella gestione delle emissioni di gas serra nella catena del valore
Nel 2024, IBM ha stimato e riportato le emissioni in quattro categorie Scope 3, tra cui asset, pendolarismo dei dipendenti, viaggi di lavoro e uso dei prodotti venduti. Attualmente stiamo lavorando per riportare un inventario di tutte le categorie materiali Scope 3 nel 2026 per le emissioni dell'anno solare 2025, mentre continuiamo a implementare la nostra IBM Envizi Suite per semplificare la nostra reportistica Scope 3.
I nostri sforzi per ridurre i gas serra nella catena del valore si concentrano sullo sviluppo delle capacità lungo tutta la nostra supply chain. Ad esempio, IBM richiede a tutti i fornitori di primo livello di fissare obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e di divulgare pubblicamente i loro risultati. I principali fornitori dei settori ad alta intensità di emissioni sono inoltre tenuti a fissare obiettivi scientifici in linea con le raccomandazioni dell'IPCC delle Nazioni Unite. Per affrontare le emissioni a valle, uno degli obiettivi di lunga data di IBM è quello di migliorare continuamente l'efficienza energetica dei nostri prodotti server. Ci impegniamo inoltre a utilizzare le offerte IBM per aiutare i clienti a ottenere efficienze operative e ad applicare le nostre tecnologie per accelerare le soluzioni alle sfide ambientali globali.
ISO 14064 — Parte 1: Specifiche con linee guida a livello di organizzazione per la quantificazione e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
A seguito della nostra pratica decennale di quantificazione e divulgazione delle emissioni di gas serra (GHG), i processi interni di IBM per la contabilizzazione e la gestione delle emissioni di gas serra sono stati certificati per la prima volta secondo la norma ISO 14064-1 nel 2022.
IBM calcola le sue emissioni di gas serra (GHG) secondo il Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard e segue procedure allineate allo standard ISO 14064-1. Il riepilogo dei dati nella pagina Dati e policy fornisce informazioni sull'inventario delle emissioni di IBM per il 2024.