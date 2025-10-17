Energia e clima

IBM ha avviato il suo programma globale di risparmio energetico nel 1973 e ha sviluppato la metodologia che ha portato al suo primo obiettivo di risparmio energetico nel 1975. L'azienda continua a concentrarsi sui modi per ridurre ulteriormente il proprio consumo energetico.

Consumo energetico

Nel 2024, il consumo totale di energia delle operazioni globali di IBM era di circa 2.236.000 MWh per tutte le materie prime, di cui l'83% era elettricità. Questo consumo rappresenta una riduzione del 2% rispetto al 2023 ed è stato determinato da una maggiore efficienza operativa e da una continua attenzione al risparmio energetico. Sebbene i consumi siano cresciuti in alcune delle nostre operazioni a causa dell'aumento dei workload associati allo sviluppo e alla formazione dei nostri modelli AI Granite, questa crescita è stata compensata da riduzioni in altre operazioni.

Progetti di risparmio energetico

Nel 2024 abbiamo implementato 544 progetti di risparmio energetico in più di 160 sedi in tutto il mondo, evitando un consumo energetico stimato di 98.000 MWh e 29.000 mtCO2e. Alla fine del 2024, dal 2021 avevamo completato 2.650 progetti di risparmio energetico, con un consumo energetico evitato di 355.000 MWh, superando di un anno il nostro obiettivo di conservazione per il 2025. Il principale driver per il risparmio energetico è stato l'aggiornamento delle attrezzature IT nei nostri data center. Stiamo ora concentrando gli sforzi di conservazione su iniziative che eliminano direttamente le emissioni Scope 1, allineandoci con il nostro obiettivo generale di raggiungere net zero entro il 2030.

Efficienza energetica dei data center

Per ridurre al minimo l'impatto ambientale dei nostri data center, implementiamo un approccio multiforme e orientato all'efficienza energetica:

Utilizzo dello spazio: ottimizziamo l'uso dello spazio all'interno delle nostre strutture, migliorando la densità del workload e riducendo così il consumo di energia per unità di potenza di elaborazione.

Tecnologia: utilizziamo i progressi nell'efficienza hardware e software investendo in un'infrastruttura IT efficiente dal punto di vista energetico.

Strategia di leasing: diamo priorità al leasing di data center in co-location in cui è disponibile elettricità rinnovabile e con un'efficienza energetica superiore, dotati di sistemi di raffreddamento e alimentazione avanzati e all'avanguardia.

Monitoriamo le prestazioni rispetto al nostro obiettivo di efficienza di raffreddamento dei data center misurando l'efficacia dell'utilizzo energetico (PUE) dei data center. Nel 2024, abbiamo superato il nostro obiettivo di efficienza di raffreddamento dei data center per il 2025 con un PUE medio ponderato stimato di 1,41 e un miglioramento del 25,5% rispetto alla nostra baseline del 2019.