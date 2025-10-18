Dati e policy

Esplora le informazioni sull'attività responsabile di IBM.
Le seguenti tabelle forniscono informazioni sui nostri programmi, policy e metriche. I dati per l'anno in corso presentati coprono le nostre operazioni globali dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Alcuni dati e programmi potrebbero non includere o non essere applicabili a determinate consociate acquisite o non interamente controllate.
Descrizione
|2022
|2023
|2024
|Dipendenti
|Totale dipendenti (in migliaia)
|- IBM/società interamente controllate
|288,3
|282,2
|270,3
|- Società non interamente controllate
|8,2
|8,7
|8,9
|- Complementare
|14,8
|14,4
|14,2
|Dipendenti che hanno risposto all'indagine annuale sul coinvolgimento (1)
|185.000
|187.000
|201.000
|Dipendenti che hanno dichiarato di essere coinvolti sul lavoro
|8 su 10
|8 su 10
|8 su 10
|Carriera e sviluppo
|Totale ore di formazione dei dipendenti in tutto il mondo (M)
|24,3
|23,1
|20,6
|Ore medie di apprendimento per dipendente regolare/a tempo pieno
|86
|85
|80
|Salute, sicurezza e benessere
|Infortuni sul lavoro
|- Numero di decessi
|0
|0
|0
|- Tasso di decessi
|0
|0
|0
|- Numero di infortuni sul lavoro con conseguenze gravi
|1
|1
|0
|- Percentuale di infortuni sul lavoro con conseguenze gravi (2)
|0,0018
|0,0018
|0
|- Numero di infortuni sul lavoro segnalabili (3)
|9
|32
|37
|- Percentuale di infortuni sul lavoro segnalabili
|0,0159
|0,0588
|0,0702
|- Numero di ore lavorate (1)
|564.650.000
|544.558.000
|526.874.000
|- Principali tipologie di infortuni sul lavoro
|Colpito da/urto contro un oggetto, scivola e cade, sforzo eccessivo
|Colpito da/urto contro un oggetto, scivola e cade, sforzo eccessivo
|Scivolamenti e cadute, colpi contro un oggetto, sforzo eccessivo
|Problemi di salute legati al lavoratore
|- Numero di decessi dovuti a malattie professionali
|0
|0
|0
|- Numero di casi di malattie professionali segnalabili (3)
|24
|35
|16
|- Principali tipi malattie professionali
|Perdita dell'udito e patologie muscolo-scheletriche
|Perdita dell'udito, salute mentale, patologie muscolo-scheletriche
|Perdita dell'udito, salute mentale, patologie muscolo-scheletriche
|Risarcimento
|Rapporto tra salario base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini
|Le donne guadagnano a livello globale un dollaro per ogni dollaro guadagnato dagli uomini per lavori simili.
|Le donne guadagnano a livello globale un dollaro per ogni dollaro guadagnato dagli uomini per lavori simili.
|Le donne guadagnano a livello globale un dollaro per ogni dollaro guadagnato dagli uomini per lavori simili.
|Demografia della forza lavoro
|Rappresentanza globale delle donne
|- Complessivamente
|37,2%
|37,4%
|37,2%
|- Management
|31,1%
|31,4%
|31%
|- Tecnico
|30,6%
|31,1%
|31,1%
|- Executive
|29,1%
|30,2%
|30,8%
|(1) Arrotondato al migliaio più vicino.
(2) Per il calcolo delle tariffe vengono utilizzate 1.000.000 di ore lavorate.
(3) La ASTM E2920-19 Standard Guide for Recording Occupational Injuries and Illnesses viene utilizzata per standardizzare la rendicontazione degli infortuni e delle malattie segnalabili legati al lavoro (Livello 1).
Descrizione
|2022
|2023
|2024
|Formazione e contributi
|Contributi totali in tutto il mondo (in milioni)
|448 USD
|387 USD
|557 USD
|Contributi per tipologia
|- In natura (tecnologia e servizi)
|403 USD
|360 USD
|525 USD
|- Contanti
|45 USD
|27 USD
|32 USD
|Contributi per regione
|- Europa, Medio Oriente, Africa
|151 USD
|145 USD
|137 USD
|- Asia Pacifico
|103 USD
|105 USD
|217 USD
|Nord America
|172 USD
|117 USD
|171 USD
|- America Latina
|22 USD
|20 USD
|32 USD
|Volontariato
|Ore di volontariato da parte di pensionati e dipendenti in tutto il mondo (1)
|431.000
|543.000
|697.000
|(1) Arrotondato al migliaio più vicino.
Descrizione
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Consumo energetico
|Consumo energetico operativo totale (MWh) (1)
|2.529.000
|2.486.000
|2.448.000
|2.287.000
|2.236.000(2)
|Efficienza energetica dei data center
|Miglioramento dell'efficienza di raffreddamento del data center, in % rispetto all'anno di riferimento 2019 (obiettivo: 20% entro il 2025)
|-
|3,6%
|5,5%
|16,4%
|25,5%
|Energia elettrica rinnovabile
|Approvvigionamento di energia elettrica rinnovabile come percentuale del consumo totale di energia elettrica (obiettivo: 75% entro il 2025 e 90% entro il 2030) (3)
|55,6%
|62,7%
|65,9%
|70,6%
|79,6%
|Emissioni di gas effetto serra
|Emissioni operative totali di GHG (in tonnellate metriche di CO2 equivalente) (1), (4)
|569.000
|475.000
|430.000
|364.000
|265.000
|Riduzione operativa delle emissioni di gas serra in % rispetto all'anno di riferimento 2010 (obiettivo: 65% entro il 2025) (5)
|50,8%
|58,9%
|62,8%
|68,5%
|77,1%
|Inventario delle emissioni di gas serra (in tonnellate metriche di CO2-equivalente) (1), (5)
|Scope 1 (emissioni dirette)
|73.000
|78.000
|78.000
|71.000
|66.000
|- Utilizzo di combustibili fossili per le operazioni
|59.000
|58.000
|54.000
|49.000
|46.000
|- Utilizzo di combustibili fossili per il trasporto
|8.000
|8.000
|17.000
|14.000
|11.000
|Utilizzo di sostanze chimiche con potenziale di riscaldamento globale
|6.000
|12.000
|7.000
|8.000
|9.000
|Scope 2 (basato sul mercato) (6)
|496.000
|397.000
|352.000
|293.000
|199.000
|Utilizzo dell'energia elettrica nelle sedi gestite da IBM (6)
|474.000
|374.000
|339.000
|282.000
|191.000
|- Utilizzo di materie prime energetiche acquistate
|22.000
|23.000
|13.000
|11.000
|8.000
|Scope 2 (basato sulla posizione) (7)
|671.000
|650.000
|613.000
|577.000
|560.000
|Scope 3 (emissioni indirette) (8)
|- Utilizzo dei prodotti venduti (9)
|291.000
|272.000
|264.000
|297.000
|2.213.000
|- Asset in leasing a monte (10)
|13.000
|13.000
|18.000
|13.000
|13.000
|- Viaggi di lavoro (11)
|85.000
|37.000
|125.000
|117.000
|277.000
|- Pendolarismo dei dipendenti (12)
|42.000
|15.000
|10.000
|15.000
|234.000
|Emissioni biogeniche (13)
|-
|-
|-
|700
|1.400
|Emissioni atmosferiche (in tonnellate metriche) (14)
|Ossidi di azoto (NOx)
|96,7
|76,7
|33,6
|33
|37,2
|Composti organici volatili (COV)
|9,5
|11,1
|11,7
|9,9
|7,5
|Particolati (PM)
|8,4
|7,4
|4,6
|4,9
|4,3
|Ossidi di zolfo (SOx)
|3,1
|1,4
|1,2
|0,8
|0,6
|Monossido di carbonio (CO)
|31,2
|29,9
|17,6
|17,5
|18,5
|Gestione delle risorse idriche
|Riduzione percentuale annua dei prelievi idrici presso le sedi IBM più grandi nelle regioni con stress idrico (obiettivo: riduzione annua)
|6,7%
|4,3%
|0,2%
|(3,4)%
|0,1%
|Rifiuti non pericolosi
|Totale generato (tonnellate metriche x 1.000)
|22,1
|20,7
|14,8
|16,5
|19,2
|- Percentuale in peso deviata dalla discarica o dall'incenerimento (obiettivo: 90% entro il 2025)
|83,3%
|94,2%
|93,8%
|94,2%
|94,4%
|- Percentuale in peso dei rifiuti deviati avviati a processi di termovalorizzazione (obiettivo: non più del 10%, stabilito nel 2021)
|-
|9,7%
|11,9%
|10,0%
|8,6%
|Rifiuti pericolosi
|Totale generato (tonnellate metriche x 1.000)
|1,6
|1,0
|0,7
|0,6
|0,7
|% in peso inviato al riciclo
|71%
|68%
|63,8%
|44%
|40,7%
|Riutilizzo e riciclo dei prodotti
|Totale prodotti a fine del ciclo di vita e rifiuti di prodotto trattati (mt x 1.000)
|16,9
|18
|12,4
|12,4
|10,3
|Percentuale in peso del totale dei prodotti alla fine del ciclo di vita e dei rifiuti di prodotto inviati dalle operazioni di fine del ciclo di vita dei prodotti IBM in discarica o incenerimento per il trattamento (obiettivo: non superare il 3% combinato in peso)
|0,5%
|0,3%
|0,4%
|0,7%
|0,7%
|(1) Arrotondato al migliaio più vicino.
(2) Il 4,7% del consumo energetico è stato stimato per le sedi IBM che utilizzano meno di 500 MWh di energia all'anno e nei casi in cui le fatture per le utility non erano disponibili al momento della segnalazione.
(3) Il procurement di elettricità rinnovabile include gli acquisti a contratto e l'elettricità rinnovabile che arriva automaticamente a IBM tramite l'alimentazione di rete di routine. Anche quando IBM procura elettricità rinnovabile generata nella regione della rete in cui ci troviamo fisicamente, parte dell'elettricità che ci viene fornita potrebbe essere stata generata da combustibili fossili o altre fonti, anche se l'elettricità rinnovabile totale netta acquistata da IBM sarà comunque pari alla quantità che abbiamo dichiarato. Ciò si verifica quando il momento in cui viene generata l'elettricità rinnovabile (ad esempio, quando splende il sole o soffia il vento) non coincide con il momento in cui utilizziamo l'elettricità.
(4) Copre tutte le emissioni Scope 1 e Scope 2 (basate sul mercato) di IBM.
(5) Bureau Veritas ha condotto un audit esterno di garanzia limitata del nostro inventario delle emissioni di gas serra del 2024 e dei dati e dei processi di calcolo sottostanti.
(6) Le emissioni basate sul mercato Scope 2 sono state determinate nuovamente per includere le emissioni associate all'uso dell'elettricità nei data center di co-locazione precedentemente riportate come emissioni Scope 3, Categoria 1 Beni e servizi acquistati.
(7) Le emissioni Scope 2 basate sulla località sono state determinate nuovamente per includere le emissioni associate all'uso dell'elettricità nei data center di co-locazione precedentemente riportate come emissioni Scope 3, Categoria 1 Beni e servizi acquistati.
(8) IBM attualmente stima le emissioni Scope 3 in quattro delle quindici categorie definite dallo standard Corporate Value Chain Emissions Accounting and Reporting del protocollo GHG, tra cui viaggi d'affari, pendolarismo dei dipendenti, uso dei prodotti venduti e asset in leasing a monte.
(9) Uso dei prodotti venduti: a partire dall'anno di riferimento 2024, la metodologia di calcolo è stata modificata per tenere conto delle emissioni future nell'intera durata prevista dei prodotti hardware venduti durante l'anno solare (precedentemente stimato solo per un periodo di 12 mesi), per ipotizzare un utilizzo continuo (24/7) di tali prodotti da parte dei nostri clienti alla massima potenza (precedentemente stimato a diversi livelli di utilizzo) e per non includere più il consumo energetico generale e le emissioni associate da data center in cui potrebbero essere utilizzati i nostri prodotti.
(10) Asset in leasing a monte: in alcuni paesi, IBM fornisce veicoli in leasing che i dipendenti che possono utilizzare per scopi personali. Per questi veicoli, abbiamo stabilito delle linee guida standard che richiedono il leasing di veicoli con profili di emissioni più bassi. Queste linee guida consentono di ridurre i livelli medi di emissioni delle auto via via che i parchi auto vengono rinnovati.
(11) Viaggi d'affari: a partire dall'anno di riferimento 2024, i valori riportati includono ferrovie e hotel oltre ai valori precedentemente riportati dei viaggi aerei con vettori commerciali e auto a noleggio.
(12) Pendolarismo dei dipendenti: a partire dall'anno di riferimento 2024, la metodologia è stata modificata per includere Red Hat e la popolazione globale dei dipendenti IBM.
(13) Le emissioni biogeniche sono emissioni di CO2 associate all'uso dei biocarburanti da parte di IBM. In linea con il protocollo sui gas a effetto serra, queste emissioni sono segnalate separatamente e non contabilizzate come emissioni Scope 1 perché sono considerate parte del ciclo naturale della CO2.
(14) Le emissioni atmosferiche da fonti puntuali non includono le emissioni di refrigeranti e le emissioni di gas effetto serra derivanti dalle operazioni in tutto il mondo, che sono segnalate separatamente.
| Donna
Uomo
|Indiano d'America o nativo dell'Alaska
|Nero o afroamericano
|Nativo hawaiano o di altre isole del Pacifico
|Bianco
|Asiatico
|Ispanico o latino
|Due o più etnie
|Indiano d'America o nativo dell'Alaska
|Nero o afroamericano
|Nativo hawaiano o di altre isole del Pacifico
|Bianco
|Asiatico
|Ispanico o latino
|Due o più etnie
|Totale
|IBM EEO-1
|Funzionari e dirigenti esecutivi/di alto livello
|5
|59
|-
|466
|122
|53
|4
|4
|80
|3
|839
|306
|82
|7
|2.030
|Funzionari e dirigenti di primo/medio livello
|7
|167
|4
|1.133
|330
|108
|18
|11
|161
|8
|2.534
|908
|206
|23
|5.618
|Professionisti
|22
|982
|15
|5.012
|2.556
|735
|74
|46
|1.307
|39
|12.422
|4.865
|1.449
|114
|29.638
|Tecnici
|-
|38
|-
|174
|29
|31
|1
|4
|170
|5
|870
|121
|172
|6
|1.621
|Addetti alle vendite
|10
|184
|5
|1.021
|314
|162
|11
|25
|350
|8
|2.949
|692
|351
|22
|6.104
|Operatori di supporto amministrativo
|1
|72
|-
|219
|19
|33
|2
|1
|19
|1
|89
|6
|13
|-
|475
|Totali
|45
|1.502
|24
|8.025
|3.370
|1.122
|110
|91
|2.087
|64
|19.703
|6.898
|2.273
|172
|45.486
| Donna
Uomo
|Indiano d'America o nativo dell'Alaska
|Nero o afroamericano
|Nativo hawaiano o di altre isole del Pacifico
|Bianco
|Asiatico
|Ispanico o latino
|Due o più etnie
|Indiano d'America o nativo dell'Alaska
|Nero o afroamericano
|Nativo hawaiano o di altre isole del Pacifico
|Bianco
|Asiatico
|Ispanico o latino
|Due o più etnie
|Totale
|Red Hat EEO-1
|Dirigenti/Alti funzionari e manager
|-
|-
|-
|21
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|49
|8
|2
|83
|Funzionari e dirigenti di primo/medio livello
|1
|35
|-
|327
|53
|19
|4
|3
|22
|-
|654
|98
|37
|13
|1.266
|Professionisti
|1
|132
|2
|959
|275
|89
|35
|12
|169
|4
|2.521
|504
|222
|98
|5.023
|Tecnici
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Addetti alle vendite
|-
|9
|-
|181
|13
|9
|6
|-
|23
|3
|495
|55
|35
|18
|847
|Operatori di supporto amministrativo
|-
|9
|-
|33
|6
|3
|2
|-
|-
|-
|4
|2
|1
|1
|61
|Totali
|2
|185
|2
|1.521
|348
|122
|47
|15
|214
|7
|3.723
|677
|297
|130
|7.280
|I dati includono tutti i dipendenti statunitensi sul libro paga di IBM e Red Hat, inclusi quelli attivi a tempo pieno, part-time, occasionali, temporanei (se sul libro paga aziendale), i tirocinanti e le persone con disabilità a breve termine. Non sono inclusi i dipendenti inattivi, licenziati o in liquidazione, in pensione (ma ancora sul libro paga per i benefit aziendali o le liquidazioni), espatriati, appaltatori, impatriati su libri paga esteri o persone con disabilità a lungo termine.
Nessun dipendente nelle categorie Artigiani, Manovali e Aiutanti, Addetti ai Servizi e Operativi.
IBM si impegna a rispettare i principi dell'etica aziendale e di una condotta lecita. Fa parte della politica di IBM adottare un comportamento etico e lecito in tutti i campi, così come osservare standard di integrità elevati nella condotta dei propri affari.
I dipendenti sono sempre tenuti a rispettare la condotta aziendale di IBM e le relative linee guida. La violazione di una linea guida di IBM è motivo di provvedimento disciplinare, che può arrivare fino alla cessazione del rapporto di lavoro. I dipendenti sono tenuti a interpellare i propri responsabili nel caso in cui sospettino che la loro condotta possa violare una linea guida aziendale.
Inoltre, è prassi di IBM rivelare volontariamente e tempestivamente le violazioni note delle leggi sugli appalti pubblici ai funzionari governativi competenti. Nel caso in cui IBM abbia tratto vantaggio economico da tali violazioni, è prassi societaria rimborsare di conseguenza il cliente governativo. I dipendenti IBM devono comunicare immediatamente ai livelli dirigenziali appropriati, direttamente o tramite i programmi Open Door o Speak-Up, tutte le accuse di violazione in relazione a qualsiasi contratto governativo.
Il Senior Vice President and General Counsel ha la responsabilità di fornire istruzioni specifiche in merito alla condotta e all'etica aziendale e, se appropriato, condurre revisioni periodiche, compresi i programmi di certificazione delle linee guida di condotta aziendale, per garantire la conformità. Ogni unità operativa o filiale è responsabile dell'implementazione di tali istruzioni, inclusa la gestione dei programmi di certificazione.
Agosto 1995
IBM si impegna a raggiungere i più elevati standard di qualità. La qualità è alla base della nostra proposta di valore e dell'immagine del nostro brand ed è la base su cui IBM crea relazioni durature, in cui diventiamo essenziali per il successo dei nostri clienti.
La percezione che il cliente ha di IBM e delle sue offerte, prodotti e servizi è la lente attraverso la quale verrà valutata la qualità sul mercato. Il nostro obiettivo è quello di fornire valore ai clienti ogni volta che interagiscono con IBM, sia direttamente o tramite i nostri business partner, e in tutti i mercati geografici in cui operiamo. IBM ascolta il feedback dei clienti e utilizza le loro opinioni per migliorare la loro esperienza e la qualità del servizio. La decisione del cliente di scegliere e consigliare IBM ai propri business partner, colleghi e amici farà parte del modo in cui IBM misurerà il proprio successo.
I dirigenti di IBM hanno la responsabilità di comprendere il modo in cui i clienti interagiscono con l'azienda, di definire le misurazioni e gli obiettivi di miglioramento e promuovere azioni per raggiungere gli obiettivi di qualità. Ci si aspetta che tutti gli IBMers assumano i comportamenti di crescita di IBM.
Marzo 2022
IBM è un'azienda che opera in tutto il mondo, e per questo motivo i suoi processi di business spesso travalicano i confini di un singolo paese. Questa proiezione globale esige non solo la disponibilità di sistemi comunicativi e informativi per tutte le società del gruppo IBM (IBM), ma anche l'elaborazione e l'uso su scala mondiale di diversi tipi di informazioni, comprese quelle personali.
IBM si impegna a tutelare la privacy e la riservatezza delle informazioni personali dei propri dipendenti, clienti, business partner (inclusi i contatti dei clienti e dei business partner) e altri individui identificabili. L'adozione di prassi omogenee per la raccolta, l'uso, la divulgazione, l'archiviazione, l'accesso, il trasferimento o l'elaborazione di tali informazioni aiuta IBM a trattare le informazioni personali in modo equo e appropriato, divulgandole e/o trasferendole solo in circostanze appropriate.
La presente Lettera di politica stabilisce i principi generali alla base delle prassi adottate da IBM per la raccolta, l'uso, la divulgazione, l'archiviazione, l'accesso, il trasferimento o l'elaborazione delle informazioni personali, incluso il principio generale della "Privacy by design". Questi principi generali si applicano al trattamento delle informazioni personali in tutto il mondo da parte di IBM.
Tali principi generali sono:
IBM raccoglierà e tratterà le informazioni personali in modo equo, lecito e trasparente.
IBM raccoglierà esclusivamente le informazioni personali pertinenti e necessarie per uno o più scopi particolari e tratterà le informazioni personali solo in un modo che non sia incompatibile con gli scopi per i quali sono state raccolte.
IBM tratterà esclusivamente le informazioni personali adeguate, pertinenti e non eccessive rispetto allo scopo per il quale vengono trattate.
IBM manterrà le informazioni personali accurate, complete e aggiornate quanto necessario per lo scopo per il quale vengono trattate.
IBM conserverà le informazioni personali in una forma che ne consenta l'identificazione per un periodo non superiore a quello necessario allo scopo per cui esse sono state raccolte.
IBM renderà disponibili le informazioni personali all'interno o all'esterno dell'azienda solo in circostanze appropriate.
IBM adotterà misure tecniche e organizzative appropriate per salvaguardare le informazioni personali e istruirà le terze parti che le trattano per suo conto, se presenti, a trattarle esclusivamente in modo coerente con tale scopo per conto di IBM, e ad implementare a loro volta misure tecniche e organizzative appropriate per la tutela delle informazioni personali.
IBM consentirà agli individui di esercitare diritti appropriati, come il diritto di accesso e rettifica delle informazioni personali, come stabilito nelle Norme aziendali vincolanti e ai sensi della normativa vigente.
IBM metterà in atto politiche e prassi adeguate per la gestione sicura delle informazioni personali trattate per conto dei suoi clienti.
IBM disporrà di una governance appropriata, comprensiva di istruzioni a livello aziendale, linee guida, personale adeguatamente formato e altre misure per essere in grado di dimostrare che il trattamento delle informazioni personali viene eseguito in conformità con il presente documento.
I dipendenti IBM che entrano in contatto con le informazioni personali devono agire in modo conforme ai principi contenuti in questa comunicazione sulla policy.
L'applicazione di questi principi è descritta in particolare nelle Istruzioni aziendali IBM vigenti (e nelle eventuali linee guida di implementazione allegate) relative al trattamento delle informazioni personali.
Maggio 2018
IBM si impegna a mantenere la leadership in materia ambientale in tutte le sue attività aziendali. IBM dispone da lungo tempo di politiche volte a fornire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, proteggere l'ambiente e conservare l'energia e le risorse naturali, che sono state formalizzate rispettivamente nel 1967, 1971 e 1974. Sono state utili per l'ambiente e la nostra attività nel corso degli anni e forniscono le basi per i seguenti obiettivi di politica aziendale:
IBM vanta una lunga storia di eccellenza nell'ambito della salute e sicurezza dei dipendenti. L'importanza che attribuiamo a questa priorità sostiene il nostro impegno costante nei confronti di dipendenti, clienti, business partner e visitatori, così come delle comunità in cui viviamo e lavoriamo. Gli obiettivi del nostro sistema di gestione della salute e della sicurezza includono la predisposizione di luoghi di lavoro sani e sicuri, la prevenzione di infortuni e malattie e l'assegnazione di risorse adeguate per far fronte a questi impegni.
IBM si impegna a:
L'impegno di IBM per la salute e la sicurezza è essenziale per il nostro brand, per l'innovazione e per la leadership di mercato. Vogliamo mantenere il livello di eccellenza che abbiamo raggiunto in questi ambiti.
Settembre 2018
Per ulteriori informazioni, leggere Salute e sicurezza in IBM
In IBM, abbiamo sempre stabilito standard elevati per il modo in cui conduciamo gli affari, in aree che vanno dalla responsabilità aziendale e sociale alla solida etica aziendale, inclusa la conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
Questi principi di condotta si applicano a tutti i dipendenti IBM. Tuttavia, non hanno lo scopo di descrivere l'intero ambito delle politiche o delle pratiche delle risorse umane di IBM. Dichiarazioni più dettagliate di politiche, procedure e pratiche sono contenute in documenti come le IBM Business Conduct Guidelines. I dipendenti sono sempre tenuti a rispettare tutte le politiche, le procedure e le pratiche IBM e hanno la responsabilità di consultare i propri responsabili in caso di dubbi o perplessità.
Il nostro obiettivo è garantire la piena conformità con questi principi da parte di manager e dipendenti IBM. Un allegato a questo documento, i Principi di Condotta dei Fornitori IBM, regola i nostri rapporti con i fornitori IBM e i relativi standard.
Il lavoro forzato, obbligatorio (inclusa la servitù debitoria) o vincolato, il lavoro carcerario involontario, la schiavitù o il traffico di persone non possono essere impiegati. Ciò include il trasporto, l'accoglienza, il reclutamento, il trasferimento o la ricezione di persone mediante minaccia, forza, coercizione, rapimento o frode per lavoro o servizi. Non ci saranno restrizioni irragionevoli alla libertà di movimento dei lavoratori all'interno delle strutture, oltre a restrizioni irragionevoli all'ingresso o all'uscita dalle strutture fornite dall'azienda. Nell'ambito del processo di assunzione, ai lavoratori deve essere fornito un contratto di lavoro scritto nella loro lingua madre (o in una lingua che il lavoratore può comprendere, se non diversamente richiesto dalla legge) che contenga una descrizione dei termini e delle condizioni di lavoro prima della partenza del lavoratore dal proprio paese di origine. L'impiego è volontario e i dipendenti saranno liberi di interrompere il loro rapporto di lavoro in qualsiasi momento. I datori di lavoro e gli agenti non possono trattenere o altrimenti distruggere, nascondere, confiscare o negare l'accesso ai documenti di identità o di immigrazione dei dipendenti, come i documenti di identità rilasciati dal governo, passaporti o permessi di lavoro, fatto salvo laddove tali detenzioni non siano richieste dalla legge. Ai lavoratori non sarà richiesto di pagare le spese di ricerca del personale dei datori di lavoro o degli agenti, né altre spese correlate al loro impiego. Se si scoprisse che tali costi sono stati pagati dai lavoratori, rimborsati al lavoratore.
IBM rispetterà tutte le leggi applicabili in materia di lavoro minorile. Sosteniamo l'uso di programmi legittimi di tirocinio, stage e altri programmi simili, purché rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili. I dipendenti di età inferiore ai 18 anni (giovani lavoratori) non devono svolgere lavori che possano mettere a repentaglio la loro salute o sicurezza, compresi i turni di notte e il lavoro straordinario. IBM garantirà una corretta gestione degli studenti lavoratori attraverso la corretta gestione delle loro informazioni, la rigorosa due diligence dei partner didattici e la protezione dei diritti degli studenti, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili e fornirà supporto e formazione adeguati a tutti gli studenti lavoratori. In assenza di leggi locali, i salari previsti per gli studenti lavoratori, i tirocinanti e gli apprendisti dovranno essere almeno pari a quelli di altri lavoratori di livello base che svolgono mansioni uguali o simili. Nell'improbabile evento in cui venga scoperto un caso di lavoro minorile, la questione sarà sottoposta al VP, Global Recruitment e al VP, Employee and Labor Relations per un'immediata azione correttiva.
IBM rispetterà, come minimo, tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salari e orari di lavoro, inclusi quelli relativi ai salari minimi, alle ore di straordinario, alle tariffe a cottimo, alla classificazione di lavoratore non esentato o esentato e ad altri elementi di retribuzione, e fornirà i benefit obbligatori per legge. La retribuzione percepita dai dipendenti sarà desumibile in modo tempestivo e comprensibile tramite una busta paga o una documentazione simile che includa informazioni sufficienti per verificare l'accuratezza della retribuzione per il lavoro svolto, compresa la retribuzione degli straordinari, ove presenti, e il relativo calcolo. L'uso di manodopera temporanea, a chiamata e in outsourcing rientrerà nelle prescrizioni delle leggi vigenti.
IBM non supererà le ore massime di lavoro prescritte dalla legge e compenserà adeguatamente gli straordinari. I dipendenti non saranno tenuti a lavorare più di 60 ore a settimana, compresi gli straordinari, tranne in circostanze aziendali eccezionali e con il loro consenso, o laddove la natura della posizione lo richieda, ad esempio per i dipendenti esentati e i dipendenti in posizioni dirigenziali, manageriali o professionali. Nei paesi in cui la settimana lavorativa massima è più breve, prevale la normativa locale. Ai dipendenti sarà concesso almeno un giorno libero durante ogni settimana lavorativa di sette giorni.
IBM non discriminerà nell'assunzione, nella promozione, nella formazione, nella retribuzione dei dipendenti e nelle pratiche di impiego per motivi di razza, colore, religione, età, nazionalità di origine, origine sociale o etnica, casta, orientamento sessuale, genere, identità o espressione di genere, stato civile, gravidanza, affiliazione policy, appartenenza sindacale, informazioni genetiche protette, disabilità, stato di veterano o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge vigente. IBM si impegna a creare un ambiente di lavoro privo di discriminazioni o molestie in base alle categorie indicate. I lavoratori devono avere a disposizione uno spazio ragionevole per espletare le proprie pratiche religiose. Inoltre, i lavoratori o i potenziali lavoratori non devono essere sottoposti a test medici o esami fisici che potrebbero essere utilizzati in modo discriminatorio.
IBM tratterà tutti i dipendenti con rispetto e dignità e non utilizzerà punizioni corporali, minacce di violenza o altre forme di abuso, coercizione fisica o molestie. Le politiche e le pratiche disciplinari a sostegno di tali requisiti devono essere chiaramente definite e comunicate ai lavoratori.
In conformità alla legge locale, IBM rispetterà i diritti legali di tutti i suoi dipendenti di formare e aderire a organizzazioni di lavoratori di loro scelta, comprese le organizzazioni sindacali o i sindacati, o di astenersi dal formare e aderire a tali organizzazioni, allo scopo di contrattare collettivamente e riunirsi pacificamente in assemblea. IBM rispetta le leggi locali applicabili in tutto il mondo in materia di coinvolgimento dei dipendenti e di terze parti e non discriminerà in base alla decisione di un dipendente di aderire o meno a un'organizzazione sindacale. IBM rispetta i diritti dei dipendenti di organizzarsi e sensibilizza a tal proposito i responsabili di ogni livello. I dipendenti e/o i loro rappresentanti devono essere in grado di comunicare apertamente e condividere idee e preoccupazioni con la direzione in merito alle condizioni di lavoro e alle pratiche di gestione, senza timore di discriminazioni, rappresaglie, intimidazioni o molestie. L'azienda è convinta da tempo che gli interessi di IBM e dei suoi dipendenti siano tutelati al meglio attraverso un ambiente di lavoro favorevole e collaborativo, con una comunicazione diretta tra dipendenti e management. IBM si impegna a stabilire tali condizioni di lavoro favorevoli, a promuovere relazioni positive tra dipendenti e dirigenti, a facilitare le comunicazioni tra i dipendenti e a sostenere lo sviluppo dei dipendenti.
IBM fornirà ai propri dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre in conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti. Coerentemente con questi obblighi, IBM disporrà e implementerà programmi efficaci che comprendano aspetti come la sicurezza degli edifici, le indagini sugli incidenti, la sicurezza chimica, l'ergonomia, e forniranno standard certi di salute e sicurezza in ogni soluzione di alloggio e trasporto fornito ai nostri dipendenti dall'azienda. I lavoratori riceveranno una formazione in materia di salute e sicurezza nella loro lingua madre. Le informazioni relative alla salute e alla sicurezza devono essere chiaramente affisse nella struttura.
IBM opererà in modo da proteggere l'ambiente. Come minimo, IBM rispetterà tutte le leggi, i regolamenti e gli standard ambientali vigenti, come i requisiti relativi alla gestione e allo smaltimento dei prodotti chimici e dei rifiuti, al riciclaggio, al trattamento e allo scarico delle acque reflue industriali, al controllo delle emissioni atmosferiche, ai permessi ambientali e al reporting ambientale. IBM rispetterà inoltre eventuali requisiti ambientali aggiuntivi specifici per i prodotti o servizi a lei forniti, come richiesto nelle specifiche di progettazione e prodotto e nei documenti contrattuali.
IBM rispetterà tutte le leggi, i regolamenti e gli altri requisiti legali in vigore ovunque svolga la propria attività.
IBM si aspetta che i propri dipendenti conducano gli affari in conformità con i più elevati standard etici, e mantiene le linee guida di condotta aziendale che i dipendenti sono tenuti a seguire. IBM rispetta rigorosamente il Foreign Corrupt Practices Act e tutte le leggi e i regolamenti in materia di tangenti, corruzione e pratiche commerciali vietate. IBM non offre un impiego o qualsiasi altra forma di esperienza lavorativa (retribuita o non retribuita) in cambio dell'ottenimento di vantaggi commerciali o di altro tipo. IBM Global Procurement rispetta la politica di IBM in materia di minerali provenienti da zone di conflitto.
IBM mette a disposizione di tutti i dipendenti canali di comunicazione aperti per suggerimenti e reclami alla direzione. IBM mantiene canali di contatto diretto con l'ufficio aziendale per i reclami dei dipendenti, inclusa qualsiasi forma di molestia, comprese le molestie sessuali.
IBM eseguirà audit aziendali per garantire l'osservanza delle nostre politiche, pratiche e procedure. Conserveremo i registri in conformità alle leggi e ai regolamenti locali.
IBM si impegna a proteggere la privacy e la riservatezza delle informazioni sui propri dipendenti. IBM riconosce che, secondo le leggi di alcuni paesi, alcune informazioni sui dipendenti, come le informazioni riguardanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche o il credo filosofico, l'appartenenza sindacale e la salute o la vita sessuale, devono essere considerate "sensibili". Se possibile, tali informazioni devono essere trattate in forma aggregata o anonima in modo che non sia possibile risalire a un singolo individuo. Laddove ciò non sia fattibile, IBM tratterà le informazioni solo in conformità con la legge locale applicabile (e qualsiasi tutela designata ivi prevista); e con il consenso del dipendente, ove richiesto; o ove necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Ci si aspetta che tutti i dipendenti utilizzino le informazioni su clienti, fornitori e business partner IBM in conformità con le loro responsabilità lavorative e le linee guida di condotta aziendale di IBM.
IBM offre ai dipendenti svariati programmi per incoraggiare e favorire l'impatto positivo del loro coinvolgimento nella comunità. Tra questi programmi figurano: On Demand Community, una suite di strumenti e risorse online per favorire il volontariato dei dipendenti; Community Grants, un programma che premia impegni di volontariato a lungo termine con sovvenzioni in denaro o con apparecchiature IBM; e Matching Grants, un programma attraverso il quale IBM si impegna a donare a scuole ed enti no profit la medesima somma donata dai dipendenti.
Le politiche aziendali formali emanate dall'amministratore delegato di IBM, o dal dirigente responsabile dietro sua indicazione, regolano l'agire all'interno di IBM e verso tutte le terze parti. Le nostre politiche aziendali riflettono i valori di IBM e il conseguente sistema di gestione all'interno del quale vengono prese le nostre decisioni.
Queste istruzioni si applicano a tutte le funzioni aziendali, alle unità di business, alle consociate interamente controllate e con controllo a maggioranza che sono soggette alle linee guida di condotta aziendale di IBM.
Luglio 2018
IBM si impegna a rispettare elevati standard di responsabilità aziendale. La nostra definizione di responsabilità aziendale include la responsabilità ambientale e le preoccupazioni sociali per la nostra forza lavoro, per i clienti, i business partner e le comunità in cui operiamo.
Alla base dei nostri standard e delle nostre pratiche di responsabilità aziendale vi è la nostra dedizione al rispetto dei diritti umani. La posizione di IBM sui diritti umani è ispirata a principi internazionalmente riconosciuti, tra cui i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite.
IBM incarna una forte cultura dell'etica e dell'integrità, guidata da un rigoroso sistema di governance aziendale che promuove la trasparenza su base globale e la conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili nei luoghi in cui operiamo.
Nel corso della sua storia, IBM ha adottato un approccio ponderato e completo alla responsabilità aziendale, basato sui valori dell'azienda, e che tiene conto di quattro aree di impatto di particolare interesse per i nostri stakeholder, ovvero: il sostegno ai nostri dipendenti e alle nostre comunità; l'impatto dei prodotti e delle operazioni di IBM sull'ambiente; la gestione della nostra catena di approvvigionamento globale: la governance, l'etica e l'integrità della nostra azienda.
L'approccio di IBM riflette la piena consapevolezza dell'esistenza di una vasta rete di stakeholder, e che il nostro lavoro può influire non solo sul buon esito dei nostri affari, ma anche sull'efficienza e l'innovazione di paesi, città, governi, comunità e sulle infrastrutture critiche del nostro pianeta.
Ci sforziamo di massimizzare l'impatto positivo di IBM come impresa globale in vari modi: identifichiamo e agiamo su nuove opportunità per applicare la nostra tecnologia e la nostra esperienza ai problemi della società; implementiamo su larga scala i nostri programmi e le nostre iniziative di responsabilità aziendale esistenti per contribuire a ottenere il massimo beneficio; diamo ai nostri dipendenti e agli altri la possibilità di mettersi al servizio delle loro comunità; infine, integriamo il concetto di cittadinanza d'impresa e il nostro rispetto per i diritti umani in tutta la nostra azienda.
Focalizziamo il nostro impegno e i nostri programmi su questioni sociali specifiche, tra cui lo sviluppo economico della comunità, l'istruzione, la salute, l'alfabetizzazione, il linguaggio e la cultura. Si tratta di aree di esigenze umane fondamentali e sociali più ampie in cui possiamo applicare la tecnologia e il talento di IBM per aiutare a risolvere i problemi e contribuire al progresso dei diritti umani.
Le Business Conduct Guidelines (BCG) di IBM fungono da codice di condotta globale per i dipendenti IBM e riflettono il nostro durevole impegno per una condotta e un processo decisionale altamente etici. In essi trovano definizione gli standard dell'etica aziendale e i valori e i principi fondamentali di IBM.
Le BCG sono integrate da direttive aziendali formali che regolamentano l'agire dell'intera azienda. Il loro intento è quello di esprimere una direzione chiara sugli aspetti fondamentali, e quindi più duraturi, della nostra attività. Oltre a stabilire le linee d'azione in aree specifiche come gli affari ambientali o la privacy dei dati, le nostre politiche aziendali includono anche una serie di standard globali per la forza lavoro.
Questi principi si applicano ai dipendenti IBM e sono spiegati in modo più approfondito nella nostra pagina web "La responsabilità in IBM". Ci aspettiamo che i nostri dirigenti e dipendenti osservino pienamente questi standard.
Gli standard globali per l'impiego trattano aree importanti per i diritti umani e includono, tra gli altri, l'impegno da parte di IBM a:
non utilizzare il lavoro forzato o minorile, rispettare almeno tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salari e orari, rispettare i limiti legali all'orario di lavoro, creare un ambiente di lavoro privo di discriminazioni o molestie e trattare tutti i dipendenti con rispetto e dignità, rispettare i diritti legali dei dipendenti di aderire (o meno) alle organizzazioni dei lavoratori, comprese le organizzazioni sindacali. IBM si impegna a stabilire condizioni di lavoro favorevoli, a promuovere relazioni positive tra dipendenti e manager, a facilitare le comunicazioni con i dipendenti e a sostenere lo sviluppo dei dipendenti.
Formiamo i nostri dipendenti ed effettuiamo regolari revisioni aziendali per confermare la conformità alle nostre policy, pratiche e procedure. Ad esempio, periodicamente, di solito ogni anno, i dipendenti IBM devono certificarsi formalmente alle BCG e completare una formazione interattiva online.
Lavorare con terze parti è parte integrante dell'attività di IBM volta a soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Il Codice di condotta per i business partner di IBM descrive gli standard minimi di condotta aziendale e le pratiche che ci aspettiamo dai nostri business partner, ad esempio, che ai loro dipendenti venga offerto un ambiente di lavoro privo di coercizione, discriminazione e molestie. Se le leggi e i regolamenti applicabili sono più permissivi del presente Codice di condotta, i business partner sono tenuti a rispettare il Codice di condotta IBM. Se opportuno, IBM offre ai business partner una formazione online, e in alcuni casi in presenza, sui temi di etica e integrità.
Per le relazioni con la supply chain, IBM utilizza il Codice di condotta Responsible Business Alliance (RBA) (precedentemente Codice di condotta EICC) come codice unico per la nostra base di fornitura globale. Il Codice di condotta RBA stabilisce gli standard che ci attendiamo dai nostri fornitori, quando fanno affari con IBM, in diverse aree di responsabilità sociale, tra cui lavoro, salute, sicurezza, protezione dell'ambiente, etica e sistemi di gestione. Il nostro obiettivo è quello di lavorare con i fornitori per promuovere la loro piena conformità al Codice di condotta RBA, e ci aspettiamo che applichino questi standard alle loro fonti di approvvigionamento impegnate nella produzione di beni e servizi per IBM. Consideriamo questi standard nel nostro processo di selezione dei fornitori e monitoriamo le prestazioni continue, se necessario, mediante audit periodici di conformità dei fornitori esterni. IBM si riserva il diritto di agire con i fornitori che non rispettano il Codice di condotta RBA e può prendere in considerazione misure come la riduzione o la cessazione dell'attività in conformità con i termini contrattuali.
IBM mette a disposizione di tutti i dipendenti canali di comunicazione aperti per inoltrare suggerimenti e reclami alla direzione; IBM mantiene anche un canale di contatto con la direzione per i reclami dei dipendenti, un canale per discutere i dubbi con gli specialisti e un canale per segnalare i problemi in modo anonimo. Questi possono riguardare reclami di qualsiasi tipo, compresa qualsiasi forma di molestia e di cattiva condotta di natura sessuale. IBM non tollera minacce o atti di ritorsione nei confronti dei dipendenti che segnalano un problema o una sospetta violazione. Per i fornitori, i business partner e altri sono disponibili ulteriori canali di comunicazione per segnalare all'azienda preoccupazioni o sospette violazioni, comprese le modalità di invio di segnalazioni anonime.
L'alta dirigenza di IBM è responsabile dei nostri programmi e progressi in materia di responsabilità d'impresa economica, ambientale e sociale, compreso il nostro impegno nei confronti dei diritti umani e l'ottemperanza ai programmi di conformità implementati dall'azienda. Il Consiglio di amministrazione e il nostro CEO valutano annualmente i programmi e i progressi di responsabilità d'impresa di IBM. La nostra dedizione alla responsabilità d'impresa è promossa e integrata in tutta l'azienda attraverso i seguenti forum.
Il nostro Comitato direttivo esecutivo per la responsabilità aziendale è composto da dirigenti senior delle aree funzionali dell'azienda ed è presieduto dal vicepresidente per la cittadinanza d'impresa e gli affari aziendali di IBM. Il comitato si riunisce periodicamente per fornire leadership e indicazioni sulle principali questioni relative ai diritti umani e alla responsabilità aziendale. Ogni area funzionale è responsabile dello sviluppo dei propri obiettivi e della propria strategia, con obiettivi a livello organizzativo approvati dal comitato direttivo.
Il nostro gruppo di lavoro sulla responsabilità aziendale è composto da rappresentanti di aree funzionali (inclusa la rappresentanza globale) e si riunisce regolarmente per gestire le attività di IBM in materia di diritti umani e responsabilità aziendale e il coinvolgimento delle parti interessate. Il gruppo di lavoro esamina gli standard chiave e le questioni strategiche in materia di responsabilità aziendale e diritti umani e formula raccomandazioni al comitato direttivo nel corso dell'anno.
IBM collabora attivamente con stakeholder che esaminano e influenzano i nostri programmi e le nostre pratiche in materia di diritti umani e responsabilità aziendale. Consideriamo il coinvolgimento degli stakeholder qualcosa di molto più importante della semplice comunicazione e consultazione. Per noi, si tratta di impegno e collaborazione aziendale, lavorando fianco a fianco con le comunità, le pubbliche amministrazioni, gli investitori e il settore sociale. Lavoriamo a stretto contatto con organizzazioni che adottano approcci altrettanto innovativi, globali, aperti e collaborativi alla cittadinanza d'impresa e alla sostenibilità.
Comunichiamo pubblicamente le nostre iniziative e i progressi compiuti in materia di responsabilità aziendale attraverso il rapporto annuale sulla responsabilità aziendale, rapporti GRI aggiuntivi e pubblicazioni specifiche ad hoc su aree particolari come la diversità e le pari opportunità.
I dipendenti IBM rappresentano una forza lavoro talentuosa e diversificata, composta da persone di ogni provenienza ed esperienza. Raggiungere il pieno potenziale di tutti gli IBMers è una priorità aziendale, fondamentale per l'innovazione e la creatività, ovvero gli aspetti che garantiscono il nostro successo competitivo. L'impegno di lunga data di IBM per le pari opportunità si basa su un solido giudizio aziendale, ancorato ai valori di IBM.
IBM vanta più di 100 anni di esperienza in materia di diversità, inclusione e uguaglianza sul posto di lavoro. Questa tradizione, unita al nostro costante impegno per promuovere l'equità in una società globale, ci ha reso leader nel campo della diversità e dell'inclusione. Guidati dai nostri valori e convinzioni, siamo orgogliosi di promuovere un ambiente in cui qualsiasi persona all'interno di IBM sia in grado di esprimere il meglio di sé grazie alle proprie differenze, e non suo malgrado.
Già nel 1953, quando Thomas J. Watson Jr. pubblicò la Policy Letter #4, IBM si è impegnata ad assumere "persone con la personalità, il talento e il background necessari per ricoprire un determinato lavoro, indipendentemente da razza, colore o credo". Ciò viene interpretato, in un ambiente moderno e nel rispetto delle varie leggi locali, come la politica di questa organizzazione di continuare a impegnarsi in attività come l'assunzione, la promozione e la retribuzione dei dipendenti, indipendentemente da razza, colore, religione, sesso, genere, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, nazionalità di origine, casta, genetica, gravidanza, disabilità mentale o fisica, neurodivergenza, età o altre caratteristiche protette dalla legge vigente. Quando lo ritiene appropriato, IBM mette a disposizione soluzioni ragionevoli ai dipendenti affetti da disabilità e ad altri per consentire loro di svolgere efficacemente il proprio lavoro.
Nel rispetto e nella valorizzazione della diversità tra i nostri dipendenti e tutti coloro con cui collaboriamo, i dirigenti e i dipendenti sono tenuti a promuovere un ambiente di lavoro privo di ogni forma di discriminazione, molestia, bullismo e ritorsione. Ci si aspetta che ogni manager di IBM rispetti questa policy e tutte le leggi applicabili in materia, oltre a sostenere l'impegno di IBM all'inclusione.
Aprile 2025
Ovunque IBM operi nel mondo, ci impegniamo a condurre la nostra attività in modo giusto ed equo. In linea con questo obiettivo, seguiamo le leggi e le consuetudini dei paesi in cui operiamo e cerchiamo attivamente di stabilire rapporti di lavoro stretti con le imprese originarie di quei paesi.
La politica di IBM Corporation è quella fornire a tutte le aziende pari opportunità di partecipare a tutte le aree delle attività di marketing, procurement e contrattazione di IBM. Questa politica si applica a tutte le aziende o istituzioni indipendentemente dalla razza, dal colore, dalla religione, dal sesso, dall'identità o espressione di genere, dall'orientamento sessuale, dalla nazionalità di origine, dalla disabilità, dall'età o dallo stato di veterano o veterano disabile.
Negli Stati Uniti, queste attività sono conformi a tutte le leggi federali, statali e locali vigenti, comprese quelle relative all'uso delle piccole imprese, delle piccole imprese svantaggiate, delle piccole imprese di proprietà femminile, delle aziende HUBZone, delle aziende di proprietà di veterani e dei veterani con disabilità per cause di servizio.
Questa policy si applica a tutte le aree di spesa, sia per i prodotti che per i servizi. Tutte le organizzazioni IBM sono esortate a intraprendere azioni per garantire che questa policy sia implementata e che esistano programmi atti a garantire l'effettiva ottemperanza di IBM a questo impegno.
Maggio 2025
Da lungo tempo IBM ritiene che la partecipazione ad attività di carattere politico debba avvenire in qualità di privati cittadini e non di dipendenti dell'azienda. Per questo motivo, IBM si astiene dal fornire a partiti politici o a candidati a cariche pubbliche sostegno materiale sotto forma di denaro, beni o servizi. Questa policy si applica in egual misura in tutti i paesi in cui IBM esercita l'attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che contributi di tale natura siano considerati leciti o meno in tali paesi.
Incoraggiamo i dipendenti di IBM a partecipare all'attività politica nelle loro singole comunità e nazioni. L'azienda farà tutto quanto ragionevolmente possibile aiutare i dipendenti che necessitano di assentarsi dal lavoro per candidarsi a una carica pubblica, per ricoprirla o per svolgere importanti compiti di partito durante una campagna politica o un'elezione. IBM non pagherà i dipendenti per il tempo libero dedicato all'attivismo politico. Tuttavia, se in un paese in cui IBM opera vige una legge che obbliga un datore di lavoro a concedere permessi retribuiti al dipendente che ricopre una carica pubblica, allora tale legge prevale.
Poiché IBM intrattiene rapporti commerciali con diversi livelli della pubblica amministrazione, abbiamo istituito procedure concepite per evitare situazioni di conflitto d'interesse per i dipendenti IBM che ricoprono cariche pubbliche. Queste procedure devono essere rispettate.
Dicembre 1975
La politica di IBM non prevede di acquistare o vendere su base di reciprocità.
Per mantenere gli elevati standard di prestazioni dei nostri prodotti, dobbiamo basare tutti i nostri acquisti sulla qualità, sul prezzo e sull'affidabilità del fornitore. Usare la reciprocità come corrispettivo per l'acquisto limiterebbe il nostro campo di fornitura e potrebbe mettere a repentaglio la qualità e il prezzo dei nostri prodotti.
Inoltre, non dobbiamo mai utilizzare i nostri ingenti acquisti per favorire le nostre vendite. Dobbiamo lasciare i clienti liberi di acquistare senza alcuna considerazione di reciprocità.
Novembre 1966