Dati e policy

In IBM, abbiamo sempre stabilito standard elevati per il modo in cui conduciamo gli affari, in aree che vanno dalla responsabilità aziendale e sociale alla solida etica aziendale, inclusa la conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili.



Questi principi di condotta si applicano a tutti i dipendenti IBM. Tuttavia, non hanno lo scopo di descrivere l'intero ambito delle politiche o delle pratiche delle risorse umane di IBM. Dichiarazioni più dettagliate di politiche, procedure e pratiche sono contenute in documenti come le IBM Business Conduct Guidelines. I dipendenti sono sempre tenuti a rispettare tutte le politiche, le procedure e le pratiche IBM e hanno la responsabilità di consultare i propri responsabili in caso di dubbi o perplessità.



Il nostro obiettivo è garantire la piena conformità con questi principi da parte di manager e dipendenti IBM. Un allegato a questo documento, i Principi di Condotta dei Fornitori IBM, regola i nostri rapporti con i fornitori IBM e i relativi standard.



Impiego scelto liberamente

Il lavoro forzato, obbligatorio (inclusa la servitù debitoria) o vincolato, il lavoro carcerario involontario, la schiavitù o il traffico di persone non possono essere impiegati. Ciò include il trasporto, l'accoglienza, il reclutamento, il trasferimento o la ricezione di persone mediante minaccia, forza, coercizione, rapimento o frode per lavoro o servizi. Non ci saranno restrizioni irragionevoli alla libertà di movimento dei lavoratori all'interno delle strutture, oltre a restrizioni irragionevoli all'ingresso o all'uscita dalle strutture fornite dall'azienda. Nell'ambito del processo di assunzione, ai lavoratori deve essere fornito un contratto di lavoro scritto nella loro lingua madre (o in una lingua che il lavoratore può comprendere, se non diversamente richiesto dalla legge) che contenga una descrizione dei termini e delle condizioni di lavoro prima della partenza del lavoratore dal proprio paese di origine. L'impiego è volontario e i dipendenti saranno liberi di interrompere il loro rapporto di lavoro in qualsiasi momento. I datori di lavoro e gli agenti non possono trattenere o altrimenti distruggere, nascondere, confiscare o negare l'accesso ai documenti di identità o di immigrazione dei dipendenti, come i documenti di identità rilasciati dal governo, passaporti o permessi di lavoro, fatto salvo laddove tali detenzioni non siano richieste dalla legge. Ai lavoratori non sarà richiesto di pagare le spese di ricerca del personale dei datori di lavoro o degli agenti, né altre spese correlate al loro impiego. Se si scoprisse che tali costi sono stati pagati dai lavoratori, rimborsati al lavoratore.



Giovani lavoratori

IBM rispetterà tutte le leggi applicabili in materia di lavoro minorile. Sosteniamo l'uso di programmi legittimi di tirocinio, stage e altri programmi simili, purché rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili. I dipendenti di età inferiore ai 18 anni (giovani lavoratori) non devono svolgere lavori che possano mettere a repentaglio la loro salute o sicurezza, compresi i turni di notte e il lavoro straordinario. IBM garantirà una corretta gestione degli studenti lavoratori attraverso la corretta gestione delle loro informazioni, la rigorosa due diligence dei partner didattici e la protezione dei diritti degli studenti, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili e fornirà supporto e formazione adeguati a tutti gli studenti lavoratori. In assenza di leggi locali, i salari previsti per gli studenti lavoratori, i tirocinanti e gli apprendisti dovranno essere almeno pari a quelli di altri lavoratori di livello base che svolgono mansioni uguali o simili. Nell'improbabile evento in cui venga scoperto un caso di lavoro minorile, la questione sarà sottoposta al VP, Global Recruitment e al VP, Employee and Labor Relations per un'immediata azione correttiva.



Retribuzione e benefit

IBM rispetterà, come minimo, tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salari e orari di lavoro, inclusi quelli relativi ai salari minimi, alle ore di straordinario, alle tariffe a cottimo, alla classificazione di lavoratore non esentato o esentato e ad altri elementi di retribuzione, e fornirà i benefit obbligatori per legge. La retribuzione percepita dai dipendenti sarà desumibile in modo tempestivo e comprensibile tramite una busta paga o una documentazione simile che includa informazioni sufficienti per verificare l'accuratezza della retribuzione per il lavoro svolto, compresa la retribuzione degli straordinari, ove presenti, e il relativo calcolo. L'uso di manodopera temporanea, a chiamata e in outsourcing rientrerà nelle prescrizioni delle leggi vigenti.



Orario di lavoro

IBM non supererà le ore massime di lavoro prescritte dalla legge e compenserà adeguatamente gli straordinari. I dipendenti non saranno tenuti a lavorare più di 60 ore a settimana, compresi gli straordinari, tranne in circostanze aziendali eccezionali e con il loro consenso, o laddove la natura della posizione lo richieda, ad esempio per i dipendenti esentati e i dipendenti in posizioni dirigenziali, manageriali o professionali. Nei paesi in cui la settimana lavorativa massima è più breve, prevale la normativa locale. Ai dipendenti sarà concesso almeno un giorno libero durante ogni settimana lavorativa di sette giorni.



Contro le discriminazioni e le molestie

IBM non discriminerà nell'assunzione, nella promozione, nella formazione, nella retribuzione dei dipendenti e nelle pratiche di impiego per motivi di razza, colore, religione, età, nazionalità di origine, origine sociale o etnica, casta, orientamento sessuale, genere, identità o espressione di genere, stato civile, gravidanza, affiliazione policy, appartenenza sindacale, informazioni genetiche protette, disabilità, stato di veterano o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge vigente. IBM si impegna a creare un ambiente di lavoro privo di discriminazioni o molestie in base alle categorie indicate. I lavoratori devono avere a disposizione uno spazio ragionevole per espletare le proprie pratiche religiose. Inoltre, i lavoratori o i potenziali lavoratori non devono essere sottoposti a test medici o esami fisici che potrebbero essere utilizzati in modo discriminatorio.



Rispetto e dignità

IBM tratterà tutti i dipendenti con rispetto e dignità e non utilizzerà punizioni corporali, minacce di violenza o altre forme di abuso, coercizione fisica o molestie. Le politiche e le pratiche disciplinari a sostegno di tali requisiti devono essere chiaramente definite e comunicate ai lavoratori.



Libertà di associazione

In conformità alla legge locale, IBM rispetterà i diritti legali di tutti i suoi dipendenti di formare e aderire a organizzazioni di lavoratori di loro scelta, comprese le organizzazioni sindacali o i sindacati, o di astenersi dal formare e aderire a tali organizzazioni, allo scopo di contrattare collettivamente e riunirsi pacificamente in assemblea. IBM rispetta le leggi locali applicabili in tutto il mondo in materia di coinvolgimento dei dipendenti e di terze parti e non discriminerà in base alla decisione di un dipendente di aderire o meno a un'organizzazione sindacale. IBM rispetta i diritti dei dipendenti di organizzarsi e sensibilizza a tal proposito i responsabili di ogni livello. I dipendenti e/o i loro rappresentanti devono essere in grado di comunicare apertamente e condividere idee e preoccupazioni con la direzione in merito alle condizioni di lavoro e alle pratiche di gestione, senza timore di discriminazioni, rappresaglie, intimidazioni o molestie. L'azienda è convinta da tempo che gli interessi di IBM e dei suoi dipendenti siano tutelati al meglio attraverso un ambiente di lavoro favorevole e collaborativo, con una comunicazione diretta tra dipendenti e management. IBM si impegna a stabilire tali condizioni di lavoro favorevoli, a promuovere relazioni positive tra dipendenti e dirigenti, a facilitare le comunicazioni tra i dipendenti e a sostenere lo sviluppo dei dipendenti.



Salute e sicurezza

IBM fornirà ai propri dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre in conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti. Coerentemente con questi obblighi, IBM disporrà e implementerà programmi efficaci che comprendano aspetti come la sicurezza degli edifici, le indagini sugli incidenti, la sicurezza chimica, l'ergonomia, e forniranno standard certi di salute e sicurezza in ogni soluzione di alloggio e trasporto fornito ai nostri dipendenti dall'azienda. I lavoratori riceveranno una formazione in materia di salute e sicurezza nella loro lingua madre. Le informazioni relative alla salute e alla sicurezza devono essere chiaramente affisse nella struttura.



Protezione dell'ambiente

IBM opererà in modo da proteggere l'ambiente. Come minimo, IBM rispetterà tutte le leggi, i regolamenti e gli standard ambientali vigenti, come i requisiti relativi alla gestione e allo smaltimento dei prodotti chimici e dei rifiuti, al riciclaggio, al trattamento e allo scarico delle acque reflue industriali, al controllo delle emissioni atmosferiche, ai permessi ambientali e al reporting ambientale. IBM rispetterà inoltre eventuali requisiti ambientali aggiuntivi specifici per i prodotti o servizi a lei forniti, come richiesto nelle specifiche di progettazione e prodotto e nei documenti contrattuali.



Leggi, inclusi regolamenti e altri requisiti legali

IBM rispetterà tutte le leggi, i regolamenti e gli altri requisiti legali in vigore ovunque svolga la propria attività.



Rapporti etici

IBM si aspetta che i propri dipendenti conducano gli affari in conformità con i più elevati standard etici, e mantiene le linee guida di condotta aziendale che i dipendenti sono tenuti a seguire. IBM rispetta rigorosamente il Foreign Corrupt Practices Act e tutte le leggi e i regolamenti in materia di tangenti, corruzione e pratiche commerciali vietate. IBM non offre un impiego o qualsiasi altra forma di esperienza lavorativa (retribuita o non retribuita) in cambio dell'ottenimento di vantaggi commerciali o di altro tipo. IBM Global Procurement rispetta la politica di IBM in materia di minerali provenienti da zone di conflitto.



Comunicazioni

IBM mette a disposizione di tutti i dipendenti canali di comunicazione aperti per suggerimenti e reclami alla direzione. IBM mantiene canali di contatto diretto con l'ufficio aziendale per i reclami dei dipendenti, inclusa qualsiasi forma di molestia, comprese le molestie sessuali.



Monitoraggio/Tenuta dei registri

IBM eseguirà audit aziendali per garantire l'osservanza delle nostre politiche, pratiche e procedure. Conserveremo i registri in conformità alle leggi e ai regolamenti locali.



Privacy

IBM si impegna a proteggere la privacy e la riservatezza delle informazioni sui propri dipendenti. IBM riconosce che, secondo le leggi di alcuni paesi, alcune informazioni sui dipendenti, come le informazioni riguardanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche o il credo filosofico, l'appartenenza sindacale e la salute o la vita sessuale, devono essere considerate "sensibili". Se possibile, tali informazioni devono essere trattate in forma aggregata o anonima in modo che non sia possibile risalire a un singolo individuo. Laddove ciò non sia fattibile, IBM tratterà le informazioni solo in conformità con la legge locale applicabile (e qualsiasi tutela designata ivi prevista); e con il consenso del dipendente, ove richiesto; o ove necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Ci si aspetta che tutti i dipendenti utilizzino le informazioni su clienti, fornitori e business partner IBM in conformità con le loro responsabilità lavorative e le linee guida di condotta aziendale di IBM.



Supporto ai dipendenti e coinvolgimento della comunità

IBM offre ai dipendenti svariati programmi per incoraggiare e favorire l'impatto positivo del loro coinvolgimento nella comunità. Tra questi programmi figurano: On Demand Community, una suite di strumenti e risorse online per favorire il volontariato dei dipendenti; Community Grants, un programma che premia impegni di volontariato a lungo termine con sovvenzioni in denaro o con apparecchiature IBM; e Matching Grants, un programma attraverso il quale IBM si impegna a donare a scuole ed enti no profit la medesima somma donata dai dipendenti.



Sistema di gestione

Le politiche aziendali formali emanate dall'amministratore delegato di IBM, o dal dirigente responsabile dietro sua indicazione, regolano l'agire all'interno di IBM e verso tutte le terze parti. Le nostre politiche aziendali riflettono i valori di IBM e il conseguente sistema di gestione all'interno del quale vengono prese le nostre decisioni.



Applicabilità:

Queste istruzioni si applicano a tutte le funzioni aziendali, alle unità di business, alle consociate interamente controllate e con controllo a maggioranza che sono soggette alle linee guida di condotta aziendale di IBM.



Luglio 2018