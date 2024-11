Lo scopo dell'AI e dei sistemi cognitivi sviluppati e applicati da IBM è aumentare, non sostituire, l'intelligenza umana. La nostra tecnologia è e sarà progettata per migliorare e ampliare le funzionalità e il potenziale umano. IBM sta investendo in iniziative per aiutare la forza lavoro globale ad acquisire le competenze necessarie per lavorare in collaborazione con queste tecnologie.

Investire nelle competenze per l’era dell’uomo e della macchina