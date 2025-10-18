IBM aspira a essere il catalizzatore che rende il mondo un posto migliore.
Investiamo nel futuro del lavoro con un approccio olistico che promuove l'accesso all'istruzione e alla formazione.
In qualità di azienda di tecnologia, IBM svolge un ruolo chiave nel consentire alle organizzazioni di trasformare l'ambizione in azione.
Gli IBMer hanno il potere di intraprendere azioni significative, offrendo le proprie competenze e il proprio tempo per fare una differenza positiva in tutto il mondo.
In IBM, promuoviamo una cultura di inclusione e collaborazione in cui ogni IBMer può avere un impatto positivo essendo sé stesso al lavoro.
IBM continua a intraprendere azioni consapevoli per ottenere risultati reali in termini di responsabilità ambientale.
IBM sta avanzando l'AI responsabile attraverso un approccio multidisciplinare e multidimensionale che integra l'etica nella tecnologia.
Ha creato REX (acronimo di Rescue & Exploration), un robot autonomo a quattro zampe utilizzando IBM watsonx.
Sta promuovendo iniziative volte a sviluppare soluzioni che supportino interventi basati sui dati a livello di energia e infrastrutture nelle economie in via di sviluppo.
Cresciuta con la convinzione di poter rendere il mondo un posto migliore, Kim trasforma questa convinzione in realtà attraverso il volontariato comunitario.
IBM è stata classificata come una delle aziende più affidabili in America da Newsweek
IBM è stata premiata con l'Organizational Leadership Award dal Climate Registry
Forbes ha inserito IBM tra le prime 100 società statunitensi per l'impegno nella riduzione delle emissioni di gas serra e nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050
IBM ha ricevuto il riconoscimento Best Employers for New Graduates da Forbes, a dimostrazione del nostro impegno a investire in programmi di tirocinio e per neolaureati
IBM ha ricevuto un riconoscimento da Ethisphere per la sua capacità di abbinare buone pratiche etiche e prestazioni finanziarie
IBM ha ricevuto il Golden Peacock Award 2024 per la sostenibilità dall'Institute of Directors, India
USA Today ha riconosciuto il contributo di IBM alla riduzione dell'impronta di carbonio
IBM ha ricevuto un riconoscimento da Hunt Scanlon Media per la sua continua attenzione ai dipendenti
IBM ha ricevuto il primo premio all'International Green Apple Environment Award for Beautiful Buildings del 2023 per il Thomas J. Watson Research Center di Yorktown Heights, nello Stato di New York
IBM è tra le prime 10 aziende più performanti a livello ambientale, grazie a esclusivi modelli di business pensati per avere un vero impatto positivo e che vanno oltre i report e gli impegni tradizionali a livello ambientale
IBM ha ricevuto il SEAL Sustainable Product Award per IBM z16 ai SEAL Business Sustainability Awards 2023.