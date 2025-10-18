IBM Impact

IBM aspira a essere il catalizzatore che rende il mondo un posto migliore.

Molte persone che attraversano la strada

Impegnati a fare la differenza

IBM combina i suoi talenti, le tecnologie e la comunità di partner e leader per dare vita a un cambiamento positivo. Il nostro impegno per l'innovazione e la collaborazione ci consente di affrontare sfide urgenti e migliorare la vita nelle comunità di tutto il mondo.
Le nostre aree di interesse
Istruzione e competenze

Investiamo nel futuro del lavoro con un approccio olistico che promuove l'accesso all'istruzione e alla formazione.

Innovazione sociale

In qualità di azienda di tecnologia, IBM svolge un ruolo chiave nel consentire alle organizzazioni di trasformare l'ambizione in azione.

Donazioni e volontariato

Gli IBMer hanno il potere di intraprendere azioni significative, offrendo le proprie competenze e il proprio tempo per fare una differenza positiva in tutto il mondo.

Inclusion@IBM

In IBM, promuoviamo una cultura di inclusione e collaborazione in cui ogni IBMer può avere un impatto positivo essendo sé stesso al lavoro. 
Ambiente

IBM continua a intraprendere azioni consapevoli per ottenere risultati reali in termini di responsabilità ambientale.

AI responsabile

IBM sta avanzando l'AI responsabile attraverso un approccio multidisciplinare e multidimensionale che integra l'etica nella tecnologia.

Storie di impatto
Foto di Gian-Luca Fenocchi
Gian-Luca Fenocchi

Ha creato REX (acronimo di Rescue & Exploration), un robot autonomo a quattro zampe utilizzando IBM watsonx.

Foto di Alexandros Korkovelos
Alexandros Korkovelos

Sta promuovendo iniziative volte a sviluppare soluzioni che supportino interventi basati sui dati a livello di energia e infrastrutture nelle economie in via di sviluppo.

Foto di Kim Cook-Boyd
Kim Cook-Boyd

Cresciuta con la convinzione di poter rendere il mondo un posto migliore, Kim trasforma questa convinzione in realtà attraverso il volontariato comunitario. 

Riconoscimenti

Most Trustworthy Companies in America 2025

IBM è stata classificata come una delle aziende più affidabili in America da Newsweek
Most Reliable Companies in America 2025

IBM è stata classificata come una delle aziende più affidabili in America da Newsweek 
Organizational Leadership 2025

IBM è stata premiata con l'Organizational Leadership Award dal Climate Registry
Net Zero Leaders 2024

Forbes ha inserito IBM tra le prime 100 società statunitensi per l'impegno nella riduzione delle emissioni di gas serra e nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050 
The Best Employers for New Graduates 2024

IBM ha ricevuto il riconoscimento Best Employers for New Graduates da Forbes, a dimostrazione del nostro impegno a investire in programmi di tirocinio e per neolaureati
World’s Most Ethical Companies 2024

IBM ha ricevuto un riconoscimento da Ethisphere per la sua capacità di abbinare buone pratiche etiche e prestazioni finanziarie 
Golden Peacock Award 2024

IBM ha ricevuto il Golden Peacock Award 2024 per la sostenibilità dall'Institute of Directors, India
Climate Leaders 2024

USA Today ha riconosciuto il contributo di IBM alla riduzione dell'impronta di carbonio
Excellence in Culture Award 2023

IBM ha ricevuto un riconoscimento da Hunt Scanlon Media per la sua continua attenzione ai dipendenti
Beautiful Buildings 2023

IBM ha ricevuto il primo premio all'International Green Apple Environment Award for Beautiful Buildings del 2023 per il Thomas J. Watson Research Center di Yorktown Heights, nello Stato di New York
2023 Top Companies for the Environment

IBM è tra le prime 10 aziende più performanti a livello ambientale, grazie a esclusivi modelli di business pensati per avere un vero impatto positivo e che vanno oltre i report e gli impegni tradizionali a livello ambientale  
2023 SEAL Sustainable Product Award

IBM ha ricevuto il SEAL Sustainable Product Award per IBM z16 ai SEAL Business Sustainability Awards 2023.

2023 Latin Trade Index Americas Sustainability Award

IBM è stata nominata una delle cinque aziende più sostenibili dell'America Latina nel 2023