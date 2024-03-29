L'IBM AI Ethics Board è al centro dell'impegno di IBM per la fiducia. La sua missione è:

Fornire governance e processo decisionale durante lo sviluppo, l'implementazione e l'utilizzo IBM AI e altre tecnologie

Mantenere la coerenza con i valori dell'azienda

Promuovere un'AI affidabile per i nostri clienti, i nostri partner e il mondo

Il Consiglio sponsorizza flussi di lavoro che offrono thought leadership, promozione delle politiche, istruzione e formazione sull'etica dell'AI per promuovere l'innovazione responsabile, il progresso e il miglioramento dell'AI e delle tecnologie emergenti. Valuta anche i casi d'uso che sollevano potenziali preoccupazioni etiche.

Il Consiglio è un meccanismo fondamentale attraverso il quale IBM ritiene l'azienda e tutti i membri della famiglia IBM responsabili dei valori e degli impegni per lo sviluppo etico e l'implementazione della tecnologia.