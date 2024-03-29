L'etica dell'AI

IBM contribuisce a far progredire l'AI responsabile con un approccio multidisciplinare e multidimensionale

Valuta la tua maturità riguardo all'AI responsabile

Ottieni insight personalizzati per aiutare la tua organizzazione a scalare l'AI in modo responsabile.

Ora è il momento dell'AI responsabile

Il panorama normativo globale in materia di AI è sempre più complesso e in continua evoluzione. L'approccio IBM all'etica dell'AI bilancia l'innovazione con la responsabilità, aiutandoti ad adottare un'AI affidabile su larga scala.

Ultimi aggiornamenti

Trasformare la gestione del cambiamento con l'AI responsabile

Dare priorità a fiducia, trasparenza, competenze e agilità può aiutare le organizzazioni a guidare la trasformazione verso l'AI.

Scalare in modo responsabile gli agenti AI in tutta l'azienda

Comprendere le opportunità, i rischi e le mitigazioni specifiche degli agenti AI è un primo passo critico per poterli scalare in modo responsabile.
Accelerare l'innovazione attraverso la governance centralizzata dell'AI

L'IBM Office of Privacy and Responsible Technology sta scalando l'AI responsabile e sbloccando il valore aziendale tramite la governance dell'AI.
Quali sono i costi della mancata implementazione della governance dell'AI?

La governance dell'AI è importante non solo per ciò che consente di ottenere, ma anche per ciò che aiuta a prevenire. Scopri i numerosi rischi e costi legati alla mancata adozione di un programma di governance dell’AI.
5 modi in cui l'AI responsabile è cambiata negli ultimi 5 anni

Negli ultimi cinque anni di evoluzione dell'AI, l'IBM AI Ethics Board ha aiutato IBM a innovare in modo responsabile guidando lo sviluppo e l'implementazione di linee guida etiche per l'AI.
Festeggiamo il 5° anniversario dell'IBM AI Ethics Board

I membri dell'IBM AI Ethics Board riflettono sulle loro esperienze aiutando a garantire che l'AI sia utilizzata in modo responsabile e a beneficio di tutta la società.
Ottenere efficienza operativa attraverso la trasparenza dei dati

Gli standard di data provenance della Data & Trust Alliance stanno aiutando IBM ad accelerare i processi interni di due diligence dei dati.
Tre considerazioni chiave per una governance efficace dell'AI

La governance dell'AI, attualmente, è più importante che mai. Ma come iniziare? Scoprilo nella nuova guida dell'IBM Institute for Business Value.
I nostri principi e pilastri I principi di fiducia e trasparenza sono i valori guida che caratterizzano l'approccio di IBM all'etica dell'AI. Leggi i pilastri dei principi di fiducia e trasparenza Lo scopo dell'intelligenza artificiale è potenziare l'intelligenza umana

IBM ritiene che l'AI dovrebbe renderci tutti migliori nel nostro lavoro e che i benefici dell'era dell'AI dovrebbero essere per molti, non solo per pochi eletti.

 I dati e gli insight appartengono ai loro creatori

I dati e gli insight dei clienti IBM restano sotto il loro controllo. Crediamo che le politiche governative sui dati debbano essere giuste ed eque e dare priorità alla trasparenza.

 La tecnologia deve essere trasparente e spiegabile

Le aziende devono specificare chi esattamente addestra i loro sistemi di AI, quali dati sono stati utilizzati nell'addestramento e, soprattutto, cosa è stato inserito nelle raccomandazioni per gli algoritmi.
I principi sono sostenuti dai pilastri della fiducia, i nostri principi fondamentali relativi all'etica dell'AI.
Attendibilità

Nella creazione di esperienze senza interruzioni, la ricerca di un buon design non deve compromettere la trasparenza.
Equità

Se opportunamente calibrata, l'AI può aiutare le persone a prendere decisioni più corrette.
Affidabilità

Poiché i sistemi vengono utilizzati per prendere decisioni cruciali, l'AI deve essere sicura e affidabile.
Trasparenza

La trasparenza rafforza la fiducia e il modo migliore per promuovere la trasparenza è attraverso la divulgazione.
Privacy

I sistemi AI devono dare priorità alla privacy e salvaguardare i diritti sui dati dei consumatori.
Foundation model: opportunità, rischi e mitigazioni Leggi il documento
Mettere in pratica i principi

L'IBM AI Ethics Board è al centro dell'impegno di IBM per la fiducia. La sua missione è:

  • Fornire governance e processo decisionale durante lo sviluppo, l'implementazione e l'utilizzo IBM AI e altre tecnologie
  • Mantenere la coerenza con i valori dell'azienda
  • Promuovere un'AI affidabile per i nostri clienti, i nostri partner e il mondo

Il Consiglio sponsorizza flussi di lavoro che offrono thought leadership, promozione delle politiche, istruzione e formazione sull'etica dell'AI per promuovere l'innovazione responsabile, il progresso e il miglioramento dell'AI e delle tecnologie emergenti. Valuta anche i casi d'uso che sollevano potenziali preoccupazioni etiche.

Il Consiglio è un meccanismo fondamentale attraverso il quale IBM ritiene l'azienda e tutti i membri della famiglia IBM responsabili dei valori e degli impegni per lo sviluppo etico e l'implementazione della tecnologia.
watsonx.governance

Accelera i workflow di dati e AI responsabili, trasparenti e spiegabili. 

Maggiori informazioni Scarica l'ebook sulla governance dell'AI

Partnership e collaborazioni

Esplora il futuro dell'AI responsabile nella finanza

Al Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab, i leader del settore si sono riuniti per discutere delle opportunità e delle sfide dell'AI responsabile nel settore finanziario.
Promuovi una maggiore trasparenza in tutto l'ecosistema dei dati

I nuovi Data Provenance Standards, creati da Data & Trust Alliance insieme a IBM, offrono una tassonomia dei metadati esclusiva per supportare la trasparenza sull'origine dei dati.
Generare valore in modo proattivo con l'etica dell'AI

Gli esperti di IBM e dell'Università di Notre Dame illustrano le raccomandazioni per ottenere il miglior ROI dagli investimenti nell'etica dell'AI.
La partnership sull'AI condivide le strategie di mitigazione del rischio per la catena del valore dell'open foundation model

Con il contributo di IBM, il nuovo rapporto di Partnership on AI esplora le garanzie per i modelli di open foundation.
La Data & Trust Alliance offre una nuova roadmap politica per la governance dell'AI

Redatta con la collaborazione di IBM, la nuova roadmap politica di Data & Trust Alliance fornisce raccomandazioni per bilanciare innovazione e sicurezza in campo AI.

Promuovere la sicurezza dell'AI attraverso l'innovazione aperta

Al The Futurist Summit, Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer di IBM, e Rebecca Finley, CEO di Partnership for AI, discutono della relazione fondamentale tra innovazione aperta e sicurezza dell'AI.
Il Pulitzer Center lancia un programma per formare 1.000 giornalisti sul reporting con l'AI

Con il supporto del Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab, il Pulitzer Center lancia l'iniziativa di formazione globale AI Spotlight Series.
IBM e Meta lanciano l'AI Alliance

IBM e Meta lanciano l'AI Alliance in collaborazione con oltre 50 membri fondatori e collaboratori a livello globale.
AI Governance Alliance lancia la Briefing Paper Series

In collaborazione con IBM, il World Economic Forum offre tre documenti informativi per guidare la trasformazione responsabile con l'AI.

Fasi successive

Scopri in che modo IBM può aiutarti ad accelerare il tuo percorso verso l'AI responsabile.

