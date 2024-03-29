IBM contribuisce a far progredire l'AI responsabile con un approccio multidisciplinare e multidimensionale
I dati e gli insight dei clienti IBM restano sotto il loro controllo. Crediamo che le politiche governative sui dati debbano essere giuste ed eque e dare priorità alla trasparenza.
Le aziende devono specificare chi esattamente addestra i loro sistemi di AI, quali dati sono stati utilizzati nell'addestramento e, soprattutto, cosa è stato inserito nelle raccomandazioni per gli algoritmi.
Nella creazione di esperienze senza interruzioni, la ricerca di un buon design non deve compromettere la trasparenza.
Se opportunamente calibrata, l'AI può aiutare le persone a prendere decisioni più corrette.
Poiché i sistemi vengono utilizzati per prendere decisioni cruciali, l'AI deve essere sicura e affidabile.
La trasparenza rafforza la fiducia e il modo migliore per promuovere la trasparenza è attraverso la divulgazione.
I sistemi AI devono dare priorità alla privacy e salvaguardare i diritti sui dati dei consumatori.
L'IBM AI Ethics Board è al centro dell'impegno di IBM per la fiducia. La sua missione è:
Il Consiglio sponsorizza flussi di lavoro che offrono thought leadership, promozione delle politiche, istruzione e formazione sull'etica dell'AI per promuovere l'innovazione responsabile, il progresso e il miglioramento dell'AI e delle tecnologie emergenti. Valuta anche i casi d'uso che sollevano potenziali preoccupazioni etiche.
Il Consiglio è un meccanismo fondamentale attraverso il quale IBM ritiene l'azienda e tutti i membri della famiglia IBM responsabili dei valori e degli impegni per lo sviluppo etico e l'implementazione della tecnologia.
