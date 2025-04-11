Affrontare i rischi e le sfide uniche dell'agentic AI richiede un approccio end-to-end alla mitigazione del rischio, attuato attraverso una governance dell'AI. Tuttavia, come hanno recentemente spiegato Phaedra Boinodiris e Jon Parker di IBM, "L'agentic AI sta progredendo così rapidamente che le organizzazioni potrebbero avere difficoltà a trovare precedenti o best practice per minimizzare i danni."

Fortunatamente, molte strategie che possono aiutare a mitigare i rischi per altri tipi di AI, come l'AI generativa e il machine learning, possono anche contribuire a mitigare i rischi per l'agentic AI. Ad esempio, includere il contributo umano nel processo è una best practice per tutti i tipi di AI responsabile. Consentire la convalida umana e il feedback sulle azioni intraprese dagli agenti AI può aiutare a garantire l'accuratezza e la pertinenza e a mantenere l'allineamento con i valori organizzativi.

Comprendere i rischi unici dell'agentic AI è un primo passo critico verso la scalabilità responsabile in tutta l'organizzazione e la realizzazione del ritorno sull'investimento (ROI) dell'AI responsabile. "AI agents: Opportunities, risks, and mitigations" può aiutare a concettualizzare meglio il landscape dei rischi dell'agentic AI e considerare come l'organizzazione può capitalizzare in modo responsabile le immense opportunità presentate dagli agenti AI.

Leggi AI agents: Opportunities, risks, and mitigations

Maggiori informazioni sull'approccio di IBM all'AI responsabile