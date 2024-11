Accelera il ciclo di vita dello sviluppo creando e distribuendo servizi di agenti tramite la nostra interfaccia grafica intuitiva. IBM watsonx.ai Agent Builder, uno strumento con uso limitato di codice o no-code di imminente rilascio per watsonx.ai consentirà agli sviluppatori di sviluppare agenti in watsonx.ai con flussi predefiniti.

Gli sviluppatori possono selezionare l'architettura prescelta per il loro sistema di agenti e fare semplicemente clic sugli strumenti che l'agente deve utilizzare, con componenti grafici per semplificare la progettazione e la configurazione degli strumenti. Gli sviluppatori possono eseguire rapidamente il debug e il test di questi servizi in tempo reale tramite l'interfaccia utente di Prompt Lab. Quando sono soddisfatti dell'output, gli sviluppatori possono distribuire l'agente come endpoint API con un clic.