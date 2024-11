La funzione di chat basata su agente AI in IBM watsonx Orchestrate consente alle aziende di configurare il comportamento dell'agente che sceglie in modo intelligente le azioni migliori per soddisfare le esigenze degli utenti.

L'agente AI alla base della chat pone dinamicamente diverse domande al dipendente, analizza gli strumenti a sua disposizione, esplora gli assistenti AI progettati per aiutare su quello specifico argomento, trova informazioni nei documenti interni e guida l'utente in ogni fase del processo.

La riduzione del processo decisionale e la maggiore reperibilità degli strumenti giusti aumentano la produttività dei dipendenti e ne semplificano l'esperienza lavorativa.