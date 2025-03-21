L'agentic AI sta progredendo così rapidamente che le organizzazioni potrebbero avere difficoltà a trovare precedenti o best practice per ridurre al minimo i danni. Poiché ha il potenziale di amplificare l'impatto di dati o algoritmi distorti, le organizzazioni devono assumere l'iniziativa etica e sviluppare con attenzione i framework di governance dell'AI organizzativa insieme alla governance automatizzata dell'AI.

Come abbiamo scritto, le basi per tutta la governance dell'AI sono centrate sull'uomo. La governance organizzativa comprende la definizione di processi per l'assunzione e l'inventario dei modelli AI. Implica anche la gestione e il mantenimento dei programmi di comunicazione e alfabetizzazione dei dipendenti e la designazione di leader responsabili per supervisionare la governance e rimanere aggiornati sull'evoluzione delle normative.

Per rendere operativa in modo efficace e responsabile la governance dell'AI, sono necessari alcuni passaggi e occorre prestare particolare attenzione alle considerazioni uniche dell'agentic AI. Questi passaggi e considerazioni sono:

Garantire mandati finanziati. Identificare leader responsabili: i leader responsabili devono ora assumersi anche la responsabilità degli impatti dell'agentic AI e delle applicazioni. Per guidarti in questa fase, considera le seguenti domande:



– Cosa significa responsabilità quando la logica di controllo non è guidata dall’uomo? Quando la supervisione della logica di controllo passa da "human in the loop" a "human on the loop", la parte responsabile è quella che approva l'uso dell'agentic AI e di qualsiasi sistema di governance automatizzato.



– Le API utilizzate dagli agenti devono essere criptate per motivi di sicurezza, garantire la privacy tramite l'anonimizzazione dei dati e rispettare le normative giurisdizionali sui dati. Chi nella tua organizzazione garantirà che questi standard vengano rispettati?



Sviluppare un'alfabetizzazione AI a livello di organizzazione e centri di eccellenza aziendali: queste iniziative devono ora includere i concetti di agentic AI. Come guida in questa fase, consideri le seguenti domande:



– Gli stakeholder sanno come gli agenti AI prendono le decisioni (la logica di controllo)? Che tipo di rapporto vuole avere la tua organizzazione con l'AI? Se il tuo obiettivo è aumentare l'intelligenza umana, come puoi misurare che l'intelligenza umana viene effettivamente aumentata dagli agenti AI? Quali comportamenti vorresti vedere di più e quali misurare? Come si può misurare, ad esempio, il senso di autonomia delle persone?



– Domanda guida: i dipendenti capiscono quando e dove viene utilizzata l'AI? Possono accedere a un elenco di fornitori di software, applicazioni e fonti di dati approvati? L'architettura basata su agenti non deve fornire una backdoor per lo shadow AI né eludere le responsabilità.



Impegnarsi a una revisione e all'evoluzione continue delle pratiche etiche e della conformità: in quest'ultimo passaggio, è importante riflettere sulle seguenti considerazioni chiave:



– La regolamentazione dell'agentic AI è agli inizi, quindi possiamo aspettarci una regolamentazione sulla divulgazione rivolta al consumatore sull'uso degli agenti AI. La mancata divulgazione dell'uso dei sistemi di AI è già identificata come un rischio. Ora, all'interno di un flusso basato su agenti, dobbiamo determinare quando dichiarare l'uso degli strumenti di agenti, simile a come gli utenti dell'applicazione vengono notificati quando vengono reindirizzati a un sito o un'applicazione esterna.

La responsabilità per gli impatti dei sistemi di AI agenti si estende a creatori di LLM, adattatori di modelli, deployer e utenti di applicazioni AI. Stanno emergendo le best practice di sicurezza (PDF), che includono:

Valutazione umana dell'idoneità delle mansioni degli agenti.

Limitare lo spazio d'azione e richiedere l'approvazione umana.

Fare in modo che i comportamenti predefiniti siano i meno dannosi.

Garantire la leggibilità (spiegabilità) delle azioni dell'agente.

Monitoraggio automatizzato da parte degli altri sistemi AI.

Fornire un'attribuzione affidabile delle azioni dell'agente.

Fornire interrompibilità (funzionalità di arresto graduale).

L'architettura basata su agenti moltiplica le opportunità dell'AI generativa e i suoi rischi. Di fronte a questa complessità, i programmi pilota di agentic AI devono coinvolgere i casi d'uso a basso rischio dell'organizzazione.