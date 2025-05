Usa sempre gli strumenti migliori per il lavoro. Con la collaborazione multi-agente, puoi utilizzare le competenze di tutti i domini in un'esperienza unificata. Creando un ecosistema in cui gli agenti AI collaborano perfettamente, consenti ai tuoi team di lavorare in modo più intelligente ed efficiente.

L'orchestrazione multi-agente su watsonx Orchestrate trasforma il lavoro unificando agenti precostituiti, personalizzati e di terze parti in un'unica interfaccia user-friendly. Seleziona gli strumenti e gli agenti necessari per completare autonomamente attività complesse, aumentando la produttività e fornendo risultati più velocemente.