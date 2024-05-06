Il panorama globale della governance dell'AI è complesso e in rapida evoluzione. Stanno emergendo temi e preoccupazioni chiave, tuttavia le agenzie governative dovrebbero anticipare i tempi valutando le priorità e i processi specifici dell'agenzia.
La conformità alle politiche ufficiali attraverso strumenti di auditing e altre misure è solo il passo finale. Le basi per una governance operativa efficacemente sono centrate sull'uomo e includono l'assicurazione di mandati finanziati, l'identificazione di leader responsabili, lo sviluppo di alfabetizzazione AI e centri di eccellenza e l'integrazione di insight provenienti dal mondo accademico, dalle organizzazioni non profit e dal settore privato.
Al momento della stesura di questo articolo, l'OECD Policy Observatory elenca 668 iniziative nazionali di governance dell'AI provenienti da 69 paesi, territori e dall'UE. Questi includono strategie nazionali, agende e piani, organismi di coordinamento o monitoraggio dell'AI, consultazioni pubbliche con stakeholder o esperti e iniziative per l'uso dell'AI nel settore pubblico. Inoltre, l'OCSE colloca regolamenti e standard legalmente applicabili sull'AI in una categoria separata rispetto alle iniziative menzionate in precedenza, in cui elenca ulteriori 337 iniziative.
Il termine governance può essere difficile da definire. Nel contesto dell'AI, può riferirsi ai guardrail di sicurezza ed etica degli strumenti e dei sistemi AI, alle politiche relative all'accesso ai dati e all'utilizzo dei modelli o allo stesso regolamento imposto dal governo. Pertanto, vediamo che le linee guida nazionali e internazionali indirizzo queste definizioni sovrapposte e intersecanti in vari modi. Per tutti questi motivi, la governance dell'AI dovrebbe iniziare a livello di concetto e continuare per tutto il ciclo di vita della soluzione AI.
In generale, le agenzie governative puntano a una governance che supporti e bilanci le preoccupazioni sociali di prosperità economica, sicurezza nazionale e dinamiche politiche, come abbiamo visto nel recente ordine della Casa Bianca di istituire consigli di governance dell'AI nelle agenzie federali statunitensi. Nel frattempo, molte aziende private sembrano dare priorità alla prosperità economica, concentrandosi sull'efficienza e sulla produttività che favoriscono il successo aziendale e il valore per gli azionisti e alcune aziende come IBM sottolineano l'integrazione dei guardrail nei workflow di AI.
Enti non governativi, accademici e altri esperti stanno inoltre pubblicando linee guida utili alle agenzie del settore pubblico. Quest'anno l'AI Governance Alliance del World Economic Forum ha pubblicato il Presidio AI framework (PDF). “…fornisce un approccio strutturato allo sviluppo, alla distribuzione e all'uso sicuro dell'AI generativa. In questo modo, il framework evidenzia lacune e opportunità nell'affrontare le preoccupazioni di sicurezza, viste dal punto di vista di quattro attori principali: creatori, adattatori, utenti di modelli AI e utenti di applicazioni AI."
In tutti i settori e le industrie stanno emergendo alcuni temi normativi comuni. Ad esempio, è sempre più consigliabile fornire trasparenza agli utenti finali sulla presenza e sull'uso di qualsiasi AI con cui interagiscono. I leader devono garantire affidabilità nelle prestazioni e resistenza agli attacchi, oltre a un impegno attuabile verso la responsabilità sociale. Ciò include dare priorità all'equità e all'assenza di bias nei dati e negli output della formazione, la minimizzazione dell'impatto ambientale e l'aumento della responsabilità attraverso la designazione di individui responsabili e attraverso l'educazione a livello di organizzazione.
Indipendentemente dal fatto che le politiche di governance si basino sulla soft law o sull'applicazione formale, e a prescindere da quanto siano scritte in modo esaustivo o erudito, si tratta solo di principi. Ciò che conta è il modo in cui le organizzazioni le mettono in pratica.
Ad esempio, New York City ha pubblicato il proprio piano d'azione per l'AI nell'ottobre 2023 e ha formalizzato i suoi principi sull'AI nel marzo 2024. Sebbene questi principi fossero in linea con i temi sopra, incluso l'affermare che gli strumenti di AI "dovrebbero essere testati prima della distribuzione", il chatbot basato sull'IA che la città ha lanciato per rispondere a domande su come avviare e gestire un'attività ha dato risposte che incoraggiavano gli utenti a infrangere la legge. Dove si è interrotta l'implementazione?
Mettere in pratica la governance richiede un approccio centrato sulle persone, responsabile e partecipativo. Vediamo tre azioni chiave che le agenzie devono intraprendere:
La fiducia non può esistere senza responsabilità. Per rendere operativi i framework governativi, le agenzie di governo necessitano di leader responsabili che abbiano mandati finanziati per svolgere il lavoro. Per citare solo una lacuna di conoscenza: diversi leader tecnologici senior con cui abbiamo parlato non hanno alcuna comprensione di come i dati possano essere distorti.
I dati sono un artefatto dell'esperienza umana, inclini a cementare le visioni del mondo e le disuguaglianze. L'AI può essere vista come uno specchio che riflette i nostri pregiudizi. È fondamentale identificare leader responsabili che comprendano questo aspetto e che possano essere finanziariamente motivati e ritenuti responsabili nel garantire che la loro AI sia gestita in modo etico e in linea con i valori della comunità a cui serve.
Osserviamo molte agenzie che organizzano "giornate di innovazione" e hackathon sull'AI, finalizzati a migliorare l'efficienza operativa (come la riduzione dei costi, il coinvolgimento dei cittadini o dei dipendenti e altri KPI). Raccomandiamo di estendere la portata di questi hackathon per affrontare le sfide della governance dell'AI, attraverso questi passaggi:
Queste tempistiche si basano sulla nostra esperienza nel fornire ai professionisti una formazione applicata per casi d'uso molto specifici. Dà ai potenziali leader la possibilità di svolgere il vero lavoro di governance, guidati da un coach, mettendo al contempo i membri del team nel ruolo di giudici di governance più esigenti.
Ma gli hackathon non sono sufficienti. Non si può imparare tutto in tre mesi. Le agenzie devono investire nella costruzione di una cultura di formazione di alfabetizzazione AI che promuova l'apprendimento continuo, anche scartando i vecchi presupposti, se necessario.
Le organizzazioni che sviluppano molti modelli AI spesso si affidano a moduli di valutazione dell'impatto come meccanismo principale per raccogliere metadati importanti sul loro inventario e valutare e mitigare i rischi dei modelli AI prima che vengano distribuiti. Questi moduli si limitano a interrogare i proprietari o i committenti di modelli AI sull'approccio, sui dati di addestramento e sullo scopo del modello AI, sulle parti responsabili e sulle preoccupazioni per l'impatto eterogeneo.
Ci sono molti motivi di preoccupazione per l'utilizzo di queste forme in modo isolato, senza una rigorosa formazione, comunicazione e considerazioni culturali. Tra questi troviamo:
Abbiamo visto che gli input di modulistica riguardano i professionisti dell'AI di tutte le aree geografiche e di tutti i livelli di formazione, nonché coloro che affermano di aver letto la politica pubblicata e di averne compreso i principi. Tali voci includono: "Come fa il mio modello di AI essere poco equo se non sto raccogliendo le PII?" e "Non ci sono rischi di impatto eterogeneo perché le mie intenzioni sono buone". Questi elementi indicano l'urgente necessità di formazione applicata e una cultura organizzativa che misura costantemente i comportamenti modello rispetto a linee guida etiche chiaramente definite.
Una cultura partecipativa e inclusiva è essenziale quando le organizzazioni si trovano a dover governare una tecnologia con un impatto di così vasta portata. Come abbiamo già detto in precedenza, la diversità non è un fattore politico, ma matematico. I centri di eccellenza multidisciplinari sono essenziali per garantire che i dipendenti siano utenti di AI responsabile che comprendano i rischi e l'impatto eterogeneo. Le organizzazioni devono rendere la governance parte integrante degli sforzi di innovazione collaborativa e sottolineare che la responsabilità spetta a tutti, non solo ai proprietari dei modelli. Devono identificare leader veramente responsabili che portino una prospettiva socio-tecnica alle questioni di governance e che accolgano con favore nuovi approcci per mitigare il rischio dell'AI, qualunque sia la fonte: governativa, non governativa o accademica.
