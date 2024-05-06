In generale, le agenzie governative puntano a una governance che supporti e bilanci le preoccupazioni sociali di prosperità economica, sicurezza nazionale e dinamiche politiche, come abbiamo visto nel recente ordine della Casa Bianca di istituire consigli di governance dell'AI nelle agenzie federali statunitensi. Nel frattempo, molte aziende private sembrano dare priorità alla prosperità economica, concentrandosi sull'efficienza e sulla produttività che favoriscono il successo aziendale e il valore per gli azionisti e alcune aziende come IBM sottolineano l'integrazione dei guardrail nei workflow di AI.

Enti non governativi, accademici e altri esperti stanno inoltre pubblicando linee guida utili alle agenzie del settore pubblico. Quest'anno l'AI Governance Alliance del World Economic Forum ha pubblicato il Presidio AI framework (PDF). “…fornisce un approccio strutturato allo sviluppo, alla distribuzione e all'uso sicuro dell'AI generativa. In questo modo, il framework evidenzia lacune e opportunità nell'affrontare le preoccupazioni di sicurezza, viste dal punto di vista di quattro attori principali: creatori, adattatori, utenti di modelli AI e utenti di applicazioni AI."

In tutti i settori e le industrie stanno emergendo alcuni temi normativi comuni. Ad esempio, è sempre più consigliabile fornire trasparenza agli utenti finali sulla presenza e sull'uso di qualsiasi AI con cui interagiscono. I leader devono garantire affidabilità nelle prestazioni e resistenza agli attacchi, oltre a un impegno attuabile verso la responsabilità sociale. Ciò include dare priorità all'equità e all'assenza di bias nei dati e negli output della formazione, la minimizzazione dell'impatto ambientale e l'aumento della responsabilità attraverso la designazione di individui responsabili e attraverso l'educazione a livello di organizzazione.