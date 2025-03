Cos'è un agente virtuale?

Nonostante questa ambiguità, esiste un consenso generale sulle distinzioni tecnologiche che separano ciascuno di questi strumenti correlati.

Chatbot è un termine generico per un programma che simula una conversazione in tempo reale con l'utente. I chatbot gestiti tramite prompt vocali piuttosto che scritti sono noti come sistemi automatici di risposta vocale (IVR). In genere, un chatbot gestisce le interazioni con i clienti con un flusso di albero decisionale. Ciò non implica necessariamente l'intelligenza artificiale; molti chatbot si basano su una serie di input preprogrammati che possono essere riconosciuti, ognuno dei quali attiva una risposta prestabilita corrispondente. I chatbot rudimentali, incapaci di analizzare input che non corrispondono esattamente a ciò che sono stati programmati per riconoscere, richiedono all'utente di selezionare tra una serie di semplici opzioni prescritte anziché scrivere (o pronunciare) input con parole proprie.



Sebbene la maggior parte della tecnologia virtual agent preveda un chatbot che riceve e risponde alle richieste, non tutti i chatbot offrono una reale funzionalità VAT. Molti chatbot e sistemi automatici di risposta vocale (IVR) servono solo a fornire o raccogliere informazioni di base, come inoltrare gli orari del negozio o determinare dove indirizzare un cliente in un call center.

L'assistente virtuale non si riferisce principalmente a un software, ma a un essere umano che fornisce assistenza a distanza, cioè virtuale. In modo un po' confuso, il termine "assistente virtuale" (o "software di assistente virtuale") viene usato occasionalmente anche come termine generico per tutti i prodotti virtuali che forniscono assistenza, inclusi servizi come Siri di Apple o Alexa di Amazon (che sono anche denominati assistenti vocali o assistenti digitali).

Gli agenti virtuali, noti anche come agenti virtuali intelligenti (IVA) o assistenti virtuali intelligenti (anch'essi denominati IVA), sono molto più di semplici chatbot altamente sofisticati. Gli agenti virtuali sono definiti non solo dall'AI conversazionale in grado di identificare l'intento del testo o della voce in formato libero degli utenti, ma anche dall'automazione dei passaggi per soddisfare tale intento e migliorare continuamente la sua capacità di fare entrambe le cose. Mentre un chatbot può solo rispondere, un agente virtuale può capire, imparare e fare.



Gli assistenti vocali come Siri o Alexa potrebbero essere considerati agenti virtuali con questa definizione, ma il termine "agente virtuale" si riferisce più comunemente all'uso organizzativo e all'integrazione personalizzata con i sistemi aziendali. In altre parole, gli assistenti vocali di solito agiscono come una tua estensione: automatizzano le azioni che tu faresti, come inviare un messaggio, cercare informazioni pubbliche o riprodurre una canzone. Gli agenti virtuali sono un'estensione della tua attività: automatizzano le azioni per clienti o dipendenti, come il pagamento di una bolletta o l'aggiornamento delle credenziali di accesso.