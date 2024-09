Lite

Lite è un piano perpetuo per 30.000 articoli NLU e un modello personalizzato per mese solare. Una volta raggiunto il limite di 30.000 articoli NLU in un mese solare, l'istanza NLU verrà sospesa e riattivata il primo giorno del mese solare successivo. Il piano Lite per i POC e il piano standard sono consigliati per le attività di produzione più intense.

Inizia ora