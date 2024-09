Cosa è l'AI conversazionale?

L'AI conversazionale inizia considerando come i potenziali utenti potrebbero voler interagire con il prodotto e le domande principali che potrebbero avere. È quindi possibile utilizzare strumenti di AI conversazionale per indirizzarli alle informazioni pertinenti. In questa sezione, esamineremo i modi per iniziare a pianificare e creare un'AI conversazionale.



1. Definisci un elenco delle domande frequenti (FAQ) per gli utenti finali



Le domande frequenti sono alla base del processo di sviluppo dell'AI conversazionale. Ti aiutano a definire le principali esigenze e preoccupazioni dei tuoi utenti finali, il che, a sua volta, allevierà parte del volume di chiamate per il tuo team di supporto. Se non disponi di un elenco di domande frequenti per il tuo prodotto, collabora con il tuo team che si occupa del successo dei clienti per determinare l'elenco appropriato di domande su cui l'AI conversazionale può risultare d'aiuto.

Ad esempio, supponiamo il caso di una banca. L'elenco di partenza delle domande frequenti potrebbe essere:

Come posso accedere al mio conto?





Dove posso trovare il mio numero di conto e le coordinate bancarie?





Quando arriverà la mia carta di debito?





Come faccio ad attivare mia carta di debito?





Come posso ordinare gli assegni?





Come posso parlare con un banchiere locale?

Nel tempo sarà sempre possibile aggiungere nuove domande, quindi inizia con un piccolo gruppo di domande in modo da definire un prototipo per il processo di sviluppo di un'AI conversazionale.



2. Utilizza le domande frequenti per sviluppare degli obiettivi nel tuo strumento di AI conversazionale



Le tue domande frequenti costituiscono la base degli obiettivi, o degli intenti, espressi all'interno dell'input dell'utente, come l'accesso a un conto. Una volta delineati i tuoi obiettivi, puoi inserirli come intenti in uno strumento di AI conversazionale competitivo, come Watson Assistant.

Da qui, dovrai istruire la tua AI conversazionale sui modi in cui un utente può esprimere o chiedere questo tipo di informazioni. Se prendiamo l'esempio di "come accedere al mio account", potresti pensare ad altre frasi che gli utenti potrebbero utilizzare quando parlano con un rappresentante dell'assistenza, ad esempio "come accedere", "come reimpostare la password", "registrarmi per un conto", e così via.

Se non sei sicuro di altre frasi che i tuoi clienti potrebbero usare, potresti considerare di confrontarti con i tuoi team di analisi e supporto. Se i tuoi strumenti di analisi del chatbot sono stati impostati in modo appropriato, i team di analisi possono estrarre i dati web e risalire ad altre domande partendo dai dati di ricerca del sito. In alternativa, possono anche analizzare i dati di trascrizione delle conversazioni tramite chat web e call center. Se i tuoi team di analisi non sono impostati per questo tipo di analisi, anche i tuoi team di supporto possono fornire informazioni preziose sui modi comuni in cui i clienti formulano le loro domande.



3. Utilizza gli obiettivi per capire ed estrarre nomi e parole chiave rilevanti



Pensa ai nomi o alle entità che circondano i tuoi intenti. In questo esempio, ci siamo concentrati sul conto bancario di un utente. Di conseguenza, ha senso creare un'entità collegata alle informazioni del conto bancario.

In questa categoria di informazioni potrebbe rientrare un certo numero di valori, come "nome utente", "password", "numero di conto" e così via.

Per comprendere le entità collegate agli intenti dell'utente specifico, puoi utilizzare le stesse informazioni che sono state raccolte dagli strumenti o dai team di supporto per sviluppare obiettivi o intenti. Questi nomi precederanno o seguiranno la domanda principale.



4. Unisci il tutto per creare un dialogo significativo con il tuo utente



Tutti questi elementi contribuiscono a creare una conversazione con il tuo utente finale. Gli intenti consentono a una macchina di decifrare ciò che l'utente sta chiedendo e le entità agiscono come un modo per fornire risposte pertinenti. Ad esempio, potresti immaginare che il dialogo tra un'AI conversazione e un utente che ha dimenticato una password si svolga come segue:

Insieme, obiettivi e nomi (o intenti ed entità come IBM ama chiamarli) collaborano per costruire un flusso di conversazione logico basato sulle esigenze dell'utente. Se sei pronto per iniziare a creare la tua AI conversazionale, puoi provare gratuitamente Watson Assistant Lite di IBM.