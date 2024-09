Watson si basa su modelli di apprendimento profondo, apprendimento automatico e modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per migliorare le esperienze dei clienti e aiutarli a modificare un appuntamento, tenere traccia di una spedizione o controllare un saldo. Watson utilizza anche algoritmi di apprendimento automatico e pone domande di follow-up per comprendere meglio i clienti e, in caso di necessità, trasferirli a un agente umano.

Prova il modello avanzato di rilevazione degli intenti. Questo nuovo modello, offerto come funzionalità beta nella dialogica in lingua inglese, è più veloce e più preciso. Combina le tecniche tradizionali di apprendimento automatico, apprendimento per trasferimento e apprendimento profondo in un modello coeso, estremamente reattivo al runtime. Per ulteriori informazioni, consulta Riconoscimento degli intenti migliorato.