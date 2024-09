Nell'ambito di un Minimal Viable Product (MVP) su nuovi modelli operativi per le banche, Comparus ha utilizzato la soluzione IBM® Process Mining per misurare il portafoglio di processi di un gruppo rappresentativo di oltre 20 banche universali. Comparus ha analizzato gli eventi di processo delle banche in termini di frequenza, durata, impegno e numero di varianti, per poi identificare il potenziale di ottimizzazione.

Comparus ha utilizzato le soluzioni della piattaforma di dati e AI IBM watsonx per l'ottimizzazione e ha dimostrato chiaramente il potenziale del nuovo tipo di orchestrazione basandosi sull'esempio del processo bancario "rilascio di una delega". Oltre 30 chiamate di funzione del processo di core banking e di altri sistemi come archivi, gestione dei moduli, invio di e-mail e SMS, sono state combinate in un modo nuovo utilizzando le capacità di natural language understanding di IBM watsonx Assistant e le funzionalità di AI generativa di IBM watsonx.ai .

Il prodotto di Comparus, TiONA, ha dato prova delle possibilità di integrazione dell'interfaccia utente con questo chatbot.