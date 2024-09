La tecnologia IBM Watson® Speech to Text consente una trascrizione vocale rapida e accurata in più lingue per una varietà di casi d'uso, tra cui, a titolo esemplificativo, il self-service dei clienti, l'assistenza agli agenti e l'analisi vocale. Inizia subito con i nostri modelli avanzati di apprendimento automatico pronti all'uso o personalizzali per il tuo caso d'uso.