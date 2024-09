Cos'è l'IVR (Interactive Voice Response - Sistema automatico di risposta vocale)?

Le soluzioni IVR sono state utilizzate in vari settori d'industria, tra cui banche, assistenza sanitaria, istruzione e vendita al dettaglio. Di seguito ci addentreremo in modo più approfondito in questi casi d'uso:

Assistenza sanitaria: la tecnologia IVR ha numerosi usi pratici nell'ambito dell'assistenza sanitaria, quali questionari pre-trattamento, sondaggi sulla soddisfazione del paziente, pianificazione analisi di laboratorio e appuntamenti, follow up post-dimissione, risultati di laboratorio e monitoraggio dei pazienti. Questa ricerca (link esterno a ibm.com) mette anche in evidenza come si può aumentare nel complesso la soddisfazione del paziente ricordando ai pazienti di rispettare la pianificazione per l'assunzione dei farmaci.

Istruzione: la ricerca (link esterno a ibm.com) ha dimostrato che le istituzioni educative possono implementare l'IVR per supportare i genitori nel richiamare un aggiornamento dello stato in merito alle prestazioni e alla presenza a scuola del proprio figlio. I genitori possono registrarsi con il sistema e quindi immettere un nome utente e una password per accedere a informazioni chiave in future chiamate.

Assistenza clienti: i call center dell'assistenza clienti si trovano in una posizione intermedia tra più settori d'industria. Questi centri sono organizzati per gestire un elevato volume di chiamate in entrata utilizzando menu automatizzati e preregistrati per gestire richieste e reclami dei clienti.

Finanza: l'IVR può anche essere utilizzato efficacemente per varie attività nell'ambito bancario e finanziario. Possono fornire informazioni sul conto, quali saldo del conto e stato di una richiesta di prestito, oltre a consentire modifiche ai portafogli di investimenti.