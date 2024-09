La crescita esponenziale dell'AI generativa rappresenta una preziosa opportunità per le aziende. L'adozione dell'AI in un settore complesso come quello dei servizi finanziari esige un approccio maturo e una strutturazione ponderata, in modo da attenuare sia l'esposizione che i rischi. L'avvento dell'AI nel settore dei servizi finanziari è destinato a rivoluzionare l'assistenza ai clienti, la creazione di efficienza e la protezione dei dati. Esistono tuttavia una serie di considerazioni da valutare attentamente.

Da oltre un secolo IBM® è capofila nell'innovazione del settore dei servizi finanziari, fornendo alle imprese del settore le soluzioni tecnologiche necessarie per un vantaggio competitivo. IBM collabora con oltre 90 tra le maggiori banche e istituti di wealth management del mondo, aiutandoli a snellire i processi aziendali e a semplificare i flussi di lavoro. Le nostre capacità negli ambiti del cloud ibrido e dell'intelligenza artificiale aiutano le banche ad adottare nuovi modelli operativi, a implementare la digitalizzazione e l'automazione intelligente e a ottenere una redditività costante, in un panorama bancario commerciale e retail in vertiginosa evoluzione.