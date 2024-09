Le organizzazioni che oggi operano nel settore dei viaggi e dei trasporti devono affrontare un compito molto impegnativo. Pur mirando a fornire ai clienti un'esperienza ottimale, devono anche gestire il recupero a breve termine dei ricavi, migliorare l'efficienza operativa e rendere agile l'azienda. Tutto questo mentre occorre affrontare problemi come la carenza di personale, l'aumento dei prezzi del carburante e il futuro incerto dei viaggi d'affari.



Per avere successo, le organizzazioni hanno bisogno di un partner in grado di fornire una tecnologia all'avanguardia, che abbia un'esperienza significativa nel settore dei viaggi e dei trasporti. Per favorire la redditività e la crescita a lungo termine, tale collaborazione deve integrare le complessità della tecnologia e le abitudini in continua evoluzione delle persone. Le soluzioni IBM vanno incontro ad aziende come Apple, AWS e Amadeus (link esterni a ibm.com) per aiutare le organizzazione del settore dei viaggi e dei trasporti a trasformare il proprio business.