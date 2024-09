Con un numero sempre maggiore di modi per esprimere le proprie opinioni online, le organizzazioni hanno bisogno di strumenti potenti per monitorare ciò che viene detto su di loro e sui loro prodotti e servizi quasi in tempo reale. Secondo un recente report della Technology and Services Industry Association, man mano che le aziende adotteranno l’analisi del sentiment e inizieranno a utilizzarla per analizzare più conversazioni e interazioni, diventerà più facile identificare i punti di attrito dei clienti in ogni fase del customer journey. 1

Ottieni risultati più obiettivi dalle recensioni dei clienti

I più recenti strumenti di analisi del sentiment basati sull' intelligenza artificiale (AI) aiutano le aziende a filtrare le recensioni e i net promoter score (NPS) alla ricerca di pregiudizi personali e a ottenere opinioni più obiettive sul proprio marchio, sui prodotti e sui servizi. Ad esempio, se un cliente esprime un'opinione negativa insieme a un'opinione positiva in una recensione, un umano che valuta la recensione potrebbe etichettarla come negativa prima di arrivare alle parole positive. La classificazione del sentiment potenziata dall'intelligenza artificiale aiuta a ordinare e classificare il testo in modo oggettivo, in modo che ciò non accada e che vengano considerate entrambe le opinioni.

Ottenere una maggiore scalabilità dei programmi di business intelligence

L'analisi del sentiment consente alle aziende che dispongono di grandi quantità di dati non strutturati di analizzarli e ricavarne insight significativi in modo rapido ed efficiente. Con la quantità di testo generato dai clienti attraverso i canali digitali, è facile che i team umani vengano sommersi dalle informazioni. Gli strumenti avanzati di analisi del sentiment dei clienti, basati sul cloud e potenziati dall'AI, aiutano le organizzazioni a ottenere business intelligence dai dati dei clienti su larga scala, senza dispendio di risorse inutili.

Esegui il monitoraggio della brand reputation in tempo reale

Le imprese moderne devono reagire rapidamente in caso di crisi. Le opinioni espresse sui social media, che siano vere o meno, possono distruggere la reputazione di un marchio costruita in anni di lavoro. Strumenti di analisi del sentiment affidabili e potenziati dall’AI aiutano i dirigenti a monitorare il sentiment generale che circonda il loro marchio in modo da poter individuare potenziali problemi e risolverli rapidamente.