I venditori al dettaglio di successo offrono un'esperienza cliente ottimale, che spinge i consumatori a fare ulteriori acquisti. Mai come oggi sfide quali l'inflazione, le interruzioni della supply chain e i cambiamenti nelle esigenze della clientela hanno reso difficile raggiungere questo scopo.

I rivenditori che si servono delle tecnologie per la vendita al dettaglio di IBM possono vincere tali sfide. In qualità di partner tecnologico di punta, sappiamo come aiutare i commercianti a integrare e ottimizzare le tecnologie, potenziare la crescita e aumentare la sostenibilità. Andando incontro alla modernizzazione, ti aiutiamo a promuovere l'innovazione e ad assicurarti che la tua azienda sia preparata per affrontare le sfide future.