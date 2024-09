Funzioni

Comprende la struttura dei documenti Smart Document Understanding (SDU) è uno strumento di apprendimento automatico visivo che consente agli utenti di etichettare il testo in modo che lo strumento possa individuare i componenti critici all'interno dei documenti aziendali, come intestazioni, tabelle e altro ancora. Una volta annotate alcune pagine dei documenti, lo strumento SDU è in grado di imparare da solo il resto, recuperando risposte e informazioni solo dai contenuti pertinenti. Come usare SDU

Converti le immagini di testo in insight Il nuovo OCR di IBM offre una maggiore accuratezza dei caratteri e un maggiore richiamo del rilevamento, consentendo di estrarre informazioni chiave dai documenti in condizioni non ottimali, ad esempio con caratteri irregolari, risoluzione insufficiente, cattiva illuminazione dovuta all'acquisizione mobile e persino con diversi colori e sfondi. Esplora la nuova tecnologia OCR di IBM

Naviga tra i dati per ricavare insight I motori di ricerca enterprise tradizionali eseguono ricerche per parole chiave e forniscono agli utenti finali dei collegamenti alla documentazione. Con Watson Discovery, invece, è possibile andare oltre la ricerca per parole chiave e navigare con sicurezza tra i documenti utilizzando la ricerca mediante facet per trovare le informazioni pertinenti necessarie. Il design di questa piattaforma garantisce che le informazioni necessarie siano facilmente accessibili e che possano essere inviate all'automazione a valle tramite l'output JSON. Ulteriori informazioni sulla navigazione mediante facet

Offre arricchimenti di NPL Gli arricchimenti NLP della piattaforma includono l'estrazione di entità, l'analisi del sentiment, l'emotion analysis, l'estrazione di parole chiave, la classificazione delle categorie, il tagging dei concetti e altro ancora. Come arricchire i dati

Sfrutta modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) IBM Watson Discovery utilizza foundation model di Watson Natural Language Processing (NLP) per l'elaborazione e la comprensione avanzate del testo, consentendo l'estrazione accurata di informazioni dai documenti di business, accelerando i processi e generando insight. Scopri di più sull'utilizzo degli LLM da parte di IBM Esplora i Foundation model in watsonx.ai

Fornisce strumenti facili da usare Gli strumenti intuitivi consentono agli esperti in materia di insegnare a IBM® Watson il linguaggio del proprio settore. Per iniziare non sono necessarie competenze di programmazione o di codifica. Crea un progetto