Cos'è il servizio clienti omnicanale?

Le operazioni omnicanale possono nascondere sfide se utilizzate dai rivenditori con prodotti altamente complessi, rendendo ogni strada più complicata, dalle vendite al servizio clienti. I prodotti complessi in genere richiedono rappresentanti di vendita ben addestrati e competenti per assistere i clienti. Tuttavia, l'utilizzo di contenuti multimediali come video, animazione 3D e realtà aumentata crea per le aziende un'opportunità di coinvolgimento del cliente che consente a questi ultimi di essere autonomi e maggiormente coinvolti1.

Anche i tradizionali metodi di vendita al dettaglio e di assistenza clienti rappresentano una sfida quando si passa ai processi digitali delle operazioni omnicanale. La transizione dal mondo B2B ai sistemi digitali crea intrinsecamente trasparenza dei prezzi e i clienti possono verificare online i prezzi e le offerte migliori mentre fanno acquisti in negozio. Se le aziende non mantengono le informazioni in modo coerente, rischiano di perdere clienti.

Ci sono anche sfide organizzative legate alla gestione del magazzino e alla formazione dei dipendenti, che incidono anche sul servizio clienti. Le organizzazioni che tentano di offrire servizi omnicanale ma tengono il loro inventario in compartimenti separati tra negozio e online incontreranno problemi di fornitura. Invece, dovrebbero adottare un approccio di livello aziendale alla gestione del magazzino e degli ordini.

Inoltre, quando le aziende implementano strategie omnicanale, hanno difficoltà a formare i dipendenti che entrano in contatto con i clienti. Sebbene il servizio clienti omnicanale sia vantaggioso, alcune aziende perdono di vista il valore di un percorso dei dipendenti che sia incentrato sul cliente. Poiché l'omnicanale consente una maggiore autonomia per i clienti, c'è l'opportunità per i rappresentanti di vendita e per i dipendenti di fornire una migliore esperienza per i clienti o per gli acquisti che richiedono maggiore attenzione. La formazione di questi dipendenti è un aspetto importante del servizio clienti omnicanale che viene spesso trascurato.