Che cos'è la shadow AI?

Un esempio comune di shadow AI è l'uso non autorizzato di applicazioni di AI generativa (gen AI) come ChatGPT di OpenAI per automatizzare attività come la modifica del testo e l'analisi dei dati. I dipendenti spesso si rivolgono a questi strumenti per migliorare la produttività e velocizzare i processi. Tuttavia, poiché i team IT non sono a conoscenza dell'utilizzo di queste app, i dipendenti possono inconsapevolmente esporre l'organizzazione a rischi significativi riguardanti la sicurezza dei dati, la conformità e la reputazione dell'azienda.



Per i CIO e i CISO, lo sviluppo di una solida strategia di AI che incorpori iniziative di governance e sicurezza dell'AI è fondamentale per un'efficace gestione del rischio di intelligenza artificiale. Impegnandosi a rispettare politiche AI che enfatizzino l'importanza della conformità e della cybersecurity, i leader possono gestire i rischi della shadow AI, abbracciando al contempo i vantaggi delle tecnologie di intelligenza artificiale.