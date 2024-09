Cos'è la governance dell'AI?

La governance dell'AI è essenziale per gestire i rapidi progressi delle tecnologie AI, in particolare con l'emergere dell'AI generativa. L’AI generativa, che include tecnologie in grado di creare nuovi contenuti e soluzioni, come testo, immagini e codice, ha un vasto potenziale in molti casi d’uso. Dal miglioramento dei processi creativi nel design e nei media all’automazione delle attività nello sviluppo di software, l’AI generativa sta trasformando il modo in cui operano le industrie. Tuttavia, la sua ampia applicabilità rende necessaria la creazione di una solida governance dell’AI.

È fondamentale che le organizzazioni seguano i principi per una governance responsabile dell’AI per salvaguardare se stesse e i propri clienti. I principi che possono guidarle nello sviluppo e nell'applicazione etica delle tecnologie di AI sono i seguenti:

Empatia : le organizzazioni devono comprendere le implicazioni sociali dell'AI, non solo gli aspetti tecnologici e finanziari. Devono prevedere e gestire l'impatto dell'AI su tutti gli stakeholder.

Controllo dei bias : è essenziale esaminare rigorosamente i dati di addestramento per evitare di incorporare distorsioni del mondo reale negli algoritmi di AI, garantendo decisioni giuste e imparziali.

Trasparenza : è necessario assicurarsi che gli algoritmi di AI operino, e prendano decisioni, in modo chiaro e aperto e le organizzazioni devono prepararsi a spiegare la logica e il ragionamento alla base dei risultati basati sull'AI.

Responsabilità: le organizzazioni devono definire standard elevati e aderirvi in modo proattivo per gestire i cambiamenti significativi che l’AI può apportare, assumendosi la responsabilità del loro impatto.

Alla fine del 2023, la Casa Bianca ha emesso un ordine esecutivo per garantire la sicurezza dell’AI. Questa strategia d'insieme fornisce un framework per la definizione di nuovi standard per gestire i rischi insiti nelle tecnologie AI. I nuovi standard per la sicurezza dell'AI del governo statunitense esemplificano il modo in cui i governi affrontano questo tema estremamente delicato.