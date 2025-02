Per rilevare e mitigare la deriva, le organizzazioni possono monitorare e gestire le prestazioni sulla propria piattaforma di dati e intelligenza artificiale (AI). Se non adeguatamente monitorati nel tempo, anche i modelli AI meglio addestrati e più imparziali possono "deviare" dai loro parametri originali e produrre risultati indesiderati una volta implementati. Il rilevamento della deriva è una componente fondamentale di una solida governance dell'AI.

I modelli creati con dati storici possono diventare rapidamente statici. Spesso, ci sono sempre nuovi punti dati come nuove variazioni, nuovi schemi, nuove tendenze, che i vecchi dati storici non sono in grado di catturare. Se l'addestramento di un modello AI non è allineato con i dati in entrata, questo non è in grado di interpretarli accuratamente o di utilizzarli in tempo reale per eseguire previsioni puntuali in modo affidabile.

Se la deriva non viene rilevata e mitigata in tempi rapidi, può aumentare ulteriormente, comportando un maggiore danno alle operazioni. Il rilevamento della deriva consente alle organizzazioni di ricevere continuamente output accurati dai propri modelli.