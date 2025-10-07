Cos'è l'analisi del sentiment?

L'analisi del sentiment utilizza tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e machine Learning (ML) per addestrare il software del computer ad analizzare e interpretare il testo in modo simile agli esseri umani. Il software utilizza uno dei due approcci, basato su regole o su ML, oppure una combinazione dei due, nota come ibrida. Ciascun approccio ha i suoi punti di forza e di debolezza: mentre un approccio basato su regole può fornire risultati quasi in tempo reale, gli approcci basati su ML sono più adattabili e in genere possono gestire scenari più complessi.

Analisi del sentiment basata su regole

Nell'approccio basato su regole, il software viene addestrato a classificare determinate parole chiave in un blocco di testo sulla base di gruppi di parole, o lessici, che descrivono l'intento dell'autore. Ad esempio, le parole di un lessico positivo possono includere "conveniente", "veloce" e "ben fatto", mentre quelle di un lessico negativo possono essere "costoso", "lento" e "di scarsa qualità". Il software quindi esegue la scansione del classificatore per individuare parole del lessico positivo o negativo e calcola un punteggio totale del sentiment in base al volume delle parole utilizzate e al punteggio di sentiment di ciascuna categoria.

Analisi del sentiment basata sul machine learning

Con un approccio di machine learning (ML) viene utilizzato un algoritmo per addestrare il software a valutare il sentiment in un blocco di testo utilizzando le parole che appaiono nel testo e l'ordine in cui appaiono. Gli sviluppatori utilizzano algoritmi di analisi del sentiment per insegnare al software come identificare le emozioni nel testo in modo simile agli esseri umani. I modelli ML continuano ad “imparare” dai dati che ricevono, da qui il nome “machine learning” (apprendimento automatico). Ecco alcuni degli algoritmi di classificazione più comunemente usati:

Regressione lineare: un algoritmo statistico che descrive un valore (Y) in base a un insieme di funzioni (X).

Naive Bayes: un algoritmo che utilizza il teorema di Bayes per categorizzare le parole in un blocco di testo.

Macchine a vettori di supporto: un algoritmo di classificazione veloce ed efficiente utilizzato per risolvere problemi di classificazione a due gruppi.

Deep learning (DL): noto anche come rete neurale artificiale, il deep learning è una tecnica avanzata di machine learning che collega più algoritmi per imitare il funzionamento del cervello umano.

L'approccio ibrido

Un approccio ibrido all'analisi testuale combina le funzionalità ML e basate su regole per ottimizzare la precisione e la velocità. Pur essendo molto accurato, questo approccio richiede più risorse, come tempo e capacità tecnica, rispetto agli altri due.