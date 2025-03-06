Che cos'è l'estrazione delle caratteristiche?

Le prestazioni di un modello di intelligenza artificiale (AI) si basano sulla qualità dei suoi dati di allenamento. I modelli di machine learning vengono sottoposti a pre-elaborazione per garantire che i dati siano in un formato adatto per l'addestramento e le prestazioni efficienti dei modelli. L'estrazione delle caratteristiche è una parte cruciale del workflow di pre-elaborazione.



Durante il processo di estrazione, i dati non strutturati vengono convertiti in un formato più strutturato e utilizzabile per migliorare la qualità dei dati e l'interpretabilità del modello. L'estrazione delle caratteristiche è un sottoinsieme della feature engineering, il processo più ampio di creazione, modifica e selezione delle caratteristiche all'interno dei dati non elaborati per ottimizzare le prestazioni del modello.

Dalle prime ricerche sul riconoscimento dei modelli, nuovi metodi e tecniche sono stati studiati per utilizzare un metodo euristico per estrarre le caratteristiche più rilevanti di un set di dati utilizzando l'AI.1 Con il progredire della ricerca, gli autoencoder venivano tradizionalmente utilizzati per la riduzione della dimensionalità nell'apprendimento delle caratteristiche.2



È difficile lavorare con i dati quando il numero di caratteristiche o covariate supera il numero di punti dati indipendenti. Questo tipo di dati è considerato ad alta dimensionalità.3 L'estrazione delle caratteristiche può essere considerata una tecnica di riduzione della dimensionalità.4



Si tratta di un passaggio fondamentale quando si lavora con set di dati di grandi dimensioni o set di dati provenienti da più modalità. Più sono le caratteristiche estratte che il modello deve gestire, meno sarà competente e performante.5 Le attività comuni che si basano su un'estrazione efficiente delle caratteristiche includono l'elaborazione delle immagini, l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l'elaborazione del segnale.