Che cosa sono i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)?

I LLM sono diventati familiari grazie al ruolo che hanno svolto nel portare l'AI generativa alla ribalta dell'interesse pubblico e sono la soluzione sulla quale le organizzazioni si stanno concentrando per adottare l'AI in numerose funzioni e casi d'uso aziendali.

Al di fuori del contesto aziendale, gli LLM potrebbero sembrare nati dal nulla insieme ai nuovi sviluppi dell'AI generativa. Tuttavia, molte aziende, tra cui IBM, hanno impiegato anni a implementare LLM a diversi livelli per migliorare le loro funzionalità di Natural Language Understanding (NLU) e di elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Ciò è avvenuto insieme ai progressi del machine learning, dei modelli di machine learning, degli algoritmi, delle reti neurali e dei modelli di trasformazione che forniscono l'architettura per questi sistemi di AI.

Gli LLM sono una classe di foundation model, che vengono addestrati su enormi quantità di dati per fornire le funzionalità di base necessarie per gestire più casi d'uso e applicazioni, nonché per risolvere una serie diversa di attività. Ciò è in netto contrasto con l'idea di costruire e addestrare modelli specifici per il dominio per ciascuno di questi casi d'uso individualmente, approccio che risulta proibitivo considerando molti criteri (soprattutto costi e infrastruttura), soffoca le sinergie e può persino portare a una riduzione delle prestazioni.

Gli LLM rappresentano una svolta significativa nella PNL e nell'AI e sono facilmente accessibili al pubblico tramite interfacce come Chat GPT-3 e GPT-4 di Open AI, che possono contare sul supporto di Microsoft. Tra gli esempi si annoverano i modelli Llama di Meta, le rappresentazioni dell'encoder bidirezionale di Google da trasformatori (BERT/RoBERTa) e i modelli PaLM. IBM ha anche recentemente lanciato la serie di modelli Granite su watsonx.ai, divenuta la spina dorsale dell'AI generativa per altri prodotti IBM come watsonx Assistant e watsonx Orchestrate.

In poche parole, gli LLM sono progettati per comprendere e generare testo, oltre ad altre forme di contenuto, come un essere umano, sulla base della grande quantità di dati utilizzati per addestrarli. Hanno la capacità di dedurre dal contesto, generare risposte coerenti e contestualmente pertinenti, tradurre in lingue diverse dall'inglese, riassumere il testo, rispondere a domande (conversazione generale e domande frequenti) e persino assistere nella scrittura creativa o nelle attività di generazione di codice.

Sono in grado di farlo grazie a miliardi di parametri che consentono loro di acquisire schemi complessi nel linguaggio e di eseguire un'ampia gamma di attività connesse al linguaggio. Le LLM stanno rivoluzionando le applicazioni in diversi campi, dai chatbot e dagli assistenti virtuali alla generazione di contenuti, all'assistenza alla ricerca e alla traduzione linguistica.

Mentre continuano ad evolversi e migliorare, gli LLM sono pronti a rimodellare il modo in cui interagiamo con la tecnologia e accediamo alle informazioni e questo li rende una parte fondamentale del moderno landscape digitale.