Che cos'è il prompt engineering?

Il vantaggio principale del prompt engineering è la capacità di ottenere risultati ottimizzati con un impegno post-generazione minimo. I risultati ottenuti dall'AI generativa possono essere di qualità variabile, e spesso si rende necessario l'intervento di operatori qualificati per depurarli e renderli fruibili. Tramite la creazione di set di istruzioni precisi, i prompt engineer fanno in modo che i risultati generati dall'AI siano allineati agli obiettivi e ai criteri desiderati. In questo modo si elimina il bisogno di una fase approfondita di post-produzione.



Al prompt engineer spetta inoltre il compito di capire come ottenere i migliori risultati dalla miriade di modelli di AI generativa presenti sul mercato. Ad esempio, la scrittura di prompt per GPT-3 o GPT-4 di Open AI è diversa dalla scrittura di prompt per Google Bard. Bard può accedere alle informazioni tramite Google Search, quindi può essere incaricato di integrare informazioni più aggiornate nei suoi risultati. Tuttavia, ChatGPT è lo strumento migliore per inserire e riassumere il testo, poiché quella era la sua funzione di progettazione principale. Dei prompt ben congegnati fanno sì che i modelli AI forniscano risposte più esatte, congrue e personalizzate. Poiché i sistemi di intelligenza artificiale si evolvono con l’uso, i prompt sofisticati possono rendere le interazioni di lungo termine con l'AI più efficienti e soddisfacenti.



I prompt engineer più brillanti che lavorano in ambienti open source stanno spingendo l'AI generativa a compiere delle cose incredibili, non necessariamente previste nell'ambito di progettazione iniziale, e i risultati che stanno ottenendo sono sorprendenti. Ad esempio, i ricercatori hanno sviluppato un nuovo sistema di AI in grado di tradurre il linguaggio senza essere addestrato su un testo parallelo; i tecnici stanno incorporando l'AI generativa nei giochi per coinvolgere i giocatori umani in una narrazione veramente reattiva, e perfino per acquisire nuove prospettive sul fenomeno astronomico dei buchi neri. Il prompt engineering acquisirà ancora più importanza man mano che i sistemi di AI generativa cresceranno in portata e complessità.