Rilevamento delle anomalie: utilizzando l'apprendimento contestuale, agli LLM possono essere forniti alcuni esempi etichettati di attività di rete normali e anomale. Il modello può quindi classificare con precisione le nuove istanze di traffico come normali o sospette, consentendo un monitoraggio flessibile ed efficiente senza una riqualificazione approfondita. Questo approccio può essere applicato ampiamente a varie attività di cybersecurity e gestione della rete.

Ad esempio, un documento di ricerca ha presentato un esempio di applicazione dell'apprendimento contestuale con gli LLM, in particolare GPT-4, per il rilevamento automatico delle intrusioni di rete in ambienti wireless.4 Invece dei metodi tradizionali che richiedono dati etichettati estesi e costose ottimizzazioni, sono stati progettati tre approcci di apprendimento contestuali: illustrativo, euristico e interattivo. Questi metodi guidano GPT-4 a identificare i tipi di attacco, fornendo alcuni esempi etichettati all'interno dei prompt e incorporando domande specifiche del dominio per migliorare la precisione. Testati su un set di dati reale con 9 tipi di DDoS (Distributed Denial-of-Service), i risultati hanno mostrato miglioramenti delle prestazioni. Questi miglioramenti hanno mostrato un grado di precisione e il punteggio F1 è aumentato di circa il 90%; GPT-4 che ha raggiunto oltre il 95% con soli 10 esempi. Questo esempio dimostra come l'apprendimento contestuale consenta agli LLM di adattarsi rapidamente e di funzionare efficacemente in scenari di cybersecurity del mondo reale con dati di addestramento minimi.

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) specifica del dominio: l'ICL consente agli LLM di svolgere bene attività specializzate utilizzando esempi pertinenti all'interno del prompt. Questo approccio risolve il problema delle attività di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) specifiche del dominio in cui i dati etichettati potrebbero essere scarsi o in cui la messa a punto non è pratica. Questo percorso consente al modello di adattarsi e generare risultati accurati basati esclusivamente su spunti contestuali forniti durante l'inferenza.

Uno studio dimostra che gli LLM possono analizzare efficacemente i rapporti sulla sicurezza aerea tramite ICL, affrontando sfide come la scarsità semantica e la necessità di una messa a punto computazionalmente costosa.5 Lo studio ha utilizzato BM25 (un algoritmo di recupero delle informazioni utilizzato per classificare i documenti in base alla loro rilevanza rispetto a una query di ricerca) per selezionare gli esempi di prompt più pertinenti. Il modello ha migliorato notevolmente la precisione della classificazione, raggiungendo una precisione fino all'80,24% e un punteggio F1 all'84,15% con otto esempi. Fornendo esempi pertinenti e di alta qualità all'interno del prompt, il modello può generalizzare la sua comprensione per classificare accuratamente i report invisibili. L'aumento del numero di esempi ben scelti migliora in genere le prestazioni, poiché il modello acquisisce più contesto e cattura meglio i modelli sottostanti nei dati. Questo approccio dimostra che l'ICL, con la selezione strategica degli esempi, consente agli LLM di comprendere e classificare efficacemente i dati specializzati dell'aviazione, fornendo una soluzione pratica per le attività NLP specifiche del dominio.

Analisi del sentiment: l'ICL consente agli LLM di analizzare il sentiment fornendo una manciata di esempi di testo etichettati (ad esempio, "Ottimo servizio → positivo", "Prodotto terribile → negativo"). Quando viene fornita una nuova frase non etichettata, il modello può dedurre il sentiment con precisione elevata. Questo approccio semplifica le attività di analisi dell'esperienza dei clienti, di opinion mining e di monitoraggio del marchio.

L'apprendimento contestuale rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui interagiamo con i modelli linguistici di grandi dimensioni e ne estraiamo l'intelligence. Questo consente ai modelli di adattarsi dinamicamente alle nuove attività utilizzando le descrizioni delle attività e alcuni esempi. ICL offre flessibilità, efficienza e accessibilità ai sistemi di AI. Colma il divario tra i modelli statici e pre-addestrati e le esigenze dinamiche del mondo reale, consentendo a un singolo modello di eseguire un'ampia gamma di attività semplicemente osservando alcuni esempi. Via via che la ricerca avanza attraverso algoritmi di apprendimento, strategie di pre-addestramento, progettazione dei prompt e ottimizzazione delle dimostrazioni, l'apprendimento contestuale è pronto a diventare la pietra angolare dell'AI generica, aprendo la strada a sistemi più adattivi, interpretabili e scalabili in tutti i settori.