Gli hard prompt sono rivolti all'utente e richiedono un'azione da parte sua. Un hard prompt può essere pensato come un modello o come le istruzioni per l'LLM al fine di generare risposte. Di seguito viene presentato un esempio di hard prompt. Ti invitiamo a consultare la pagina della documentazione IBM per maggiori informazioni su questo tipo di prompt e su molti altri.

###For demonstration purposes only. It is not necessary to run this code block.

hard_prompt_template = """Generate a summary of the context that answers the question. Explain the answer in multiple steps if possible.

Answer style should match the context. Ideal Answer length is 2-3 sentences.



{context}

Question: {question}

Answer:

"""

Utilizzando questo modello di hard prompt, è possibile fornire a un LLM istruzioni specifiche sulla struttura e sullo stile degli output preferiti. Attraverso questo prompt esplicito, l'LLM avrebbe maggiori probabilità di produrre risposte desiderabili di qualità superiore.

I soft prompt, a differenza degli hard prompt, non sono scritti in linguaggio naturale. In questo caso, i prompt vengono inizializzati come vettori numerici generati dall'AI aggiunti all'inizio di ogni embedding di input che estrae la conoscenza dal modello più ampio. Questa mancanza di interpretabilità si estende all'AI che sceglie prompt ottimizzati per una determinata attività. Spesso l'AI non è in grado di spiegare perché ha scelto quegli embedding. Rispetto ad altri metodi di richiesta, questi token virtuali sono meno dispendiosi dal punto di vista computazionale rispetto alla messa a punto, poiché il modello stesso rimane bloccato con pesi fissi. I soft prompt tendono a superare anche i prompt rigidi progettati dall'uomo.

In questo tutorial lavoreremo con i soft prompt per il tuning dei prompt.