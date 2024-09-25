Cos'è la generazione di prompt few-shot?

Nel campo in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale (AI), dell'apprendimento automatico (ML) e dell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), la generazione di prompt few-shot è emersa come una tecnica potente perché consente ai modelli di eseguire attività con esempi limitati, caratteristica che la distingue da altri metodi di prompt come generazione di prompt zero-shot e one-shot. Comprendere la generazione di prompt few-shot è fondamentale per sfruttare tutto il potenziale di sistemi di AI avanzati come GPT-3/GPT-4 di OpenAI e altri modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come i modelli IBM Granite o i modelli Llama di Meta.