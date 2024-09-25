Cos'è la generazione di prompt few-shot?

Analisi del sentiment
La generazione di prompt few-shot è particolarmente utile nell'analisi del sentiment in cui i modelli classificano il sentiment di un testo con dati etichettati limitati. L'integrazione della generazione di prompt few-shot con la corrispondenza semantica, come mostrato nella figura 2, ne è un esempio, in quanto consente ai modelli di classificare accuratamente il sentiment in base a esempi pertinenti da un database vettoriale.[1]
Riconoscimento delle azioni nei video
La generazione di prompt few-shot è stata applicata anche al riconoscimento delle azioni nei video. Yuheng Shi et al. hanno introdotto il knowledge prompting, che utilizza le conoscenze di buon senso provenienti da risorse esterne per il prompting di modelli visione-linguaggio. Questo metodo classifica efficacemente le azioni nei video con una supervisione minima, ottenendo prestazioni all'avanguardia e riducendo notevolmente i costi generali di addestramento.[8]
Generazione di dialoghi radicati
Nella generazione di dialoghi o nei chatbot, la generazione di prompt few-shot rafforza i modelli di dialogo integrando fonti di informazioni esterne. Questo studio ha dimostrato che i metodi di generazione di prompt few-shot potrebbero migliorare in modo significativo le prestazioni dei modelli di dialogo, rendendoli più coerenti e contestualmente pertinenti.[9]
Named Entity Recognition (NER)
La generazione di prompt few-shot può migliorare le attività di named entity recognition fornendo esempi che aiutano il modello a riconoscere e classificare le entità all'interno del testo. L'autore dello studio citato ha sviluppato un metodo di apprendimento basato su prompt consapevole delle entità per le attività di domanda-risposta che può essere adattato per le attività NER, migliorando notevolmente le prestazioni del modello.[10]
Attività di generazione del codice
La generazione di prompt few-shot è applicabile anche alle attività legate al codice, ad esempio la generazione di asserzioni di test e la riparazione del programma. Nel loro studio, Noor Nashid et al. hanno sviluppato una tecnica che recupera automaticamente le dimostrazioni del codice per creare prompt efficaci, mostrando miglioramenti sostanziali nella precisione delle attività.[11]