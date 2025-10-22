OUTPUT

Riepilogo del sentiment perfezionato:

Il sentiment degli utenti è prevalentemente negativo a causa delle ricorrenti interruzioni dell'app e dei tempi di risposta lenti del supporto clienti, nonostante l'apprezzamento per le caratteristiche e l'occasionale utilità del l'assistenza. Per aumentare la soddisfazione degli utenti, il team di sviluppo dovrà concentrarsi sulla risoluzione delle interruzioni dell'app e sull'accelerazione delle risposte del supporto clienti.

Il riepilogo del sentiment raffinato è una valutazione concisa e chiara del feedback. Sottolinea l'apprezzamento dell'utente per le caratteristiche dell'app, ma esprime frustrazione per i frequenti crash e la lentezza del supporto clienti, riflettendo la capacità del workflow di distillare insight critici in modo efficace.