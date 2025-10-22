Ti diamo il benvenuto alla tua risorsa definitiva per padroneggiare il prompt engineering nel 2025. Questa guida completa offre una raccolta curata di strumenti, tutorial ed esempi reali progettati per aiutare gli studenti di ogni livello a comprendere e applicare tecniche di prompt engineering efficaci.
Poiché l'AI generativa continua a rimodellare i settori, la capacità di creare prompt precisi per i modelli AI, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come GPT-4 di OpenAI, IBM Granite, Claude di Anthropic, Bard di Google, DALL·E e Stable Diffusion, è diventata una competenza cruciale. Che si stia lavorando con sistemi proprietari o esplorando alternative open source, il prompt engineering è la chiave per sbloccare tutto il potenziale degli strumenti basati su AI.
Il prompt engineering è il nuovo coding. In un mondo sempre più guidato dall'apprendimento automatico, la capacità di comunicare con i sistemi generati dall'AI utilizzando il linguaggio naturale è essenziale. Questa guida ti aiuterà a progettare, raffinare e ottimizzare prompt allo scopo di generare risultati significativi, che si tratti di creare applicazioni, automatizzare i workflow od oltrepassare i limiti dell'espressione creativa.
Dai concetti fondamentali alle strategie avanzate, questa guida è il tuo punto di riferimento per orientarti nel landscape in evoluzione dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), della progettazione del prompt dell'AI e dell'innovazione dell'AI generativa (genAI).