La guida 2025 al Prompt Engineering

La tua soluzione completa per padroneggiare la competenza sui prompt e sbloccare il pieno potenziale dell'AI

Ti diamo il benvenuto alla tua risorsa definitiva per padroneggiare il prompt engineering nel 2025. Questa guida completa offre una raccolta curata di strumenti, tutorial ed esempi reali progettati per aiutare gli studenti di ogni livello a comprendere e applicare tecniche di prompt engineering efficaci.

Poiché l'AI generativa continua a rimodellare i settori, la capacità di creare prompt precisi per i modelli AI, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come GPT-4 di OpenAI, IBM Granite, Claude di Anthropic, Bard di Google, DALL·E e Stable Diffusion, è diventata una competenza cruciale. Che si stia lavorando con sistemi proprietari o esplorando alternative open source, il prompt engineering è la chiave per sbloccare tutto il potenziale degli strumenti basati su AI.

Il prompt engineering è il nuovo coding. In un mondo sempre più guidato dall'apprendimento automatico, la capacità di comunicare con i sistemi generati dall'AI utilizzando il linguaggio naturale è essenziale. Questa guida ti aiuterà a progettare, raffinare e ottimizzare prompt allo scopo di generare risultati significativi, che si tratti di creare applicazioni, automatizzare i workflow od oltrepassare i limiti dell'espressione creativa.

Dai concetti fondamentali alle strategie avanzate, questa guida è il tuo punto di riferimento per orientarti nel landscape in evoluzione dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), della progettazione del prompt dell'AI e dell'innovazione dell'AI generativa (genAI).

Oltre i prompt: progettare con il contesto

La creazione di prompt migliori è solo l'inizio. La vera competenza nel prompting avanzato consiste nella comprensione del contesto più ampio in cui operano i modelli AI, che va dalle intenzioni e dalla cronologia delle conversazioni degli utenti alla struttura dei dati di addestramento e al comportamento dei diversi modelli. È in questo caso che l'ingegneria del contesto diventa essenziale, consentendo di modellare non solo le domande, ma anche la modalità di interpretazione e risposta.

Sfruttando tecniche come la Retrieval-augmented generation (RAG), il riepilogo e input come JSON, puoi guidare i modelli a produrre risposte più accurate e pertinenti. Che si stia lavorando alla generazione di codice, alla creazione di contenuti o all'analisi dei dati, la progettazione contestuale garantisce l'allineamento con l'output desiderato. Questo approccio migliora le prestazioni degli LLM in tutte le attività e migliora l'affidabilità degli output nelle applicazioni reali.

Inizia con il prompt engineering

Leggi la Guida sul Prompt Engineering con un percorso strutturato pensato per studenti, sviluppatori e appassionati di AI. Per creare un chatbot, automatizzare attività complesse o sperimentare strumenti di AI, questa guida tratta di tutto ciò di cui hai bisogno per padroneggiare l'arte e la scienza della progettazione di prompt.

Informazioni generali

Acquisisci una comprensione dettagliata del prompt engineering, della sua crescente importanza nell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e di come consente agli utenti di interagire con i sistemi basati sull'AI utilizzando prompt di alta qualità.
Prompt agentici

Scopri come guidare gli agenti AI a intraprendere azioni autonome, prendere decisioni e completare passaggi multipli o intermedi nei workflow, ideali per l'automazione e l'esecuzione intelligente delle attività.
Prompt basati su esempi

Esplora la generazione di prompt few-shot, la generazione di prompt zero-shot e altre tecniche di prompting per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con pochi esempi o un contesto ridotto, migliorando la risoluzione dei problemi e l'adattabilità.
Prompting multimodale

Scopri come creare prompt che combinano testo, immagini e altri contenuti multimediali per interagire con modelli multimodali come Granite, Gemini, GPT-4o e DALL·E, migliorando la creazione di contenuti generati dall'AI.
Progettazione di prompt

Padroneggia la struttura di prompt efficaci utilizzando modelli che garantiscono chiarezza, specificità e allineamento con i tuoi obiettivi, fondamentali per gestire le query degli utenti e generare risposte accurate.
Valutazione dei prompt

Usa metodi qualitativi e quantitativi per valutare le prestazioni del prompt, comprese tecniche di debug e metriche che garantiscano coerenza e pertinenza.
Hacking e sicurezza dei prompt

Comprendi i rischi della prompt injection e degli attacchi avversari e impara a proteggere i tuoi modelli AI dalle vulnerabilità nei sistemi basati sui prompt.
Gestione di prompt

Organizza, documenta ed effettua il versioning dei tuoi prompt per la scalabilità e la collaborazione. Gestisci i set di dati, monitora le modifiche e riutilizza i prompt in modo efficiente nei diversi progetti.
Ottimizzazione di prompt

Perfeziona e ripeti i prompt per migliorare la qualità dell'output, ridurre la latenza e allineare il comportamento del modello ai propri obiettivi, particolarmente utile quando si lavora con API e dati di addestramento.
Potenziamento del ragionamento dei prompt

Potenzia il ragionamento basato sull'AI con suggerimenti strutturati che incoraggiano strategie di prompt a catena di pensieri (prompting CoT), autocoerenza e albero dei pensieri per un flusso logico più profondo.
Strumenti di prompt

Esplora una serie di diversi strumenti e piattaforme di AI che supportano la creazione, la verifica, la visualizzazione e l'implementazione tempestivi, ideali sia per sviluppatori che per ricercatori.
Messa a punto dei prompt

Supera i prompt manuali ottimizzando i modelli tramite l'addestramento basato sui prompt per attività specifiche del dominio, sfruttando framework open source e set di dati resi accurati.
Casi d'uso dei prompt

Sfoglia i case study e le applicazioni reali di prompt engineering in settori come la formazione, il marketing, lo sviluppo e la progettazione di software e design.
Tecniche di prompting

Esplora nei dettagli strategie avanzate, come la stimolazione della catena di pensiero, la richiesta basata sui ruoli e l'autoriflessione, per sbloccare tutto il potenziale di AI generativa e degli LLM.

Questa guida costituisce una risorsa fondamentale per comprendere e applicare il prompt engineering in una vasta gamma di applicazioni basate su AI. Per chi cerca un'esperienza pratica, il Repository GitHub dei tutorial IBM.com offre una raccolta di casi d'uso reali e implementazioni dettagliate utilizzando Python, completi di frammenti di codice e workflow. Questo archivio è particolarmente utile per studenti e professionisti che intendono approfondire le proprie competenze nella progettazione di prompt, nell'interazione dei modelli e nel più ampio ecosistema di strumenti AI

