La creazione di prompt migliori è solo l'inizio. La vera competenza nel prompting avanzato consiste nella comprensione del contesto più ampio in cui operano i modelli AI, che va dalle intenzioni e dalla cronologia delle conversazioni degli utenti alla struttura dei dati di addestramento e al comportamento dei diversi modelli. È in questo caso che l'ingegneria del contesto diventa essenziale, consentendo di modellare non solo le domande, ma anche la modalità di interpretazione e risposta.

Sfruttando tecniche come la Retrieval-augmented generation (RAG), il riepilogo e input come JSON, puoi guidare i modelli a produrre risposte più accurate e pertinenti. Che si stia lavorando alla generazione di codice, alla creazione di contenuti o all'analisi dei dati, la progettazione contestuale garantisce l'allineamento con l'output desiderato. Questo approccio migliora le prestazioni degli LLM in tutte le attività e migliora l'affidabilità degli output nelle applicazioni reali.