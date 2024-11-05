Che cos'è DSPy?

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), i workflow agentici e i database vettoriali sono diventati sempre più potenti e i framework per semplificare lo sviluppo di applicazioni AI hanno acquisito una popolarità sempre maggiore. DSPy è un toolkit che fornisce moduli generici che sostituiscono la prompt engineering e l'input diretto del linguaggio naturale con la configurazione usando il codice Python.

In generale, lavorare con gli LLM o i foundation models richiede un prompt engineering attento, in cui l'utente modifica i prompt di testo per ottenere l'output corretto. Sebbene questo approccio possa essere efficace, richiede molto tempo, è soggetto a errori e crea toolchain deboli che devono essere aggiornate quando vengono rilasciate nuove versioni di un modello. Framework popolari come i modelli linguistici a catena LangChain per la creazione di applicazioni e LlamaIndex si concentrano sul miglioramento delle funzionalità di ricerca all'interno dei testi. Con questi, gli sviluppatori hanno comunque bisogno di esperienza nella messa a punto dei prompt e del tempo per testare ciascuno per ottenere l'output desiderato. DSPy semplifica questo processo di messa a punto dei prompt con un approccio programmatico per guidare e delimitare il comportamento del modello di linguaggio.

DSPy si concentra sull'automazione dell'ottimizzazione della costruzione del prompt. Per sostituire il prompt hacking e i generatori di dati sintetici una tantum, DSPy fornisce ottimizzatori generali, ossia sono che aggiornano i parametri del suo programma. Ogni volta che modifichi il codice, i dati, le asserzioni o le metriche, puoi compilare nuovamente il programma e DSPy eseguirà l'ottimizzazione per creare nuovi prompt efficaci che si adattino alle sue modifiche.

A volte le persone immaginano che l'ottimizzazione automatica dei prompt significhi creare un sistema in cui gli LLM criticano e migliorano i prompt generati dagli utenti. Questo non è il modo più efficace per utilizzare gli LLM. Il DSPy sfrutta la capacità di generare idee degli LLM per generare i propri prompt, quindi testa tali variazioni utilizzando un set di metriche di valutazione per vedere se risolvono meglio il problema. Se non ottengono prestazioni numeriche migliori su una metrica assegnata dall'utente, i prompt vengono eliminati. È simile a un algoritmo evolutivo in cui i prompt vengono valutati in base all'idoneità e migliorati in modo iterativo.