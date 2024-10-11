Cosa sono i foundation model?

Come altri modelli AI, i foundation model sono ancora alle prese con i rischi dell'AI. Questo è un fattore da tenere a mente per le aziende che considerano di adottare i foundation model come la tecnologia alla base dei loro workflow interni o delle applicazioni commerciali di AI.
Bias: un modello può imparare i pregiudizi umani presenti nei dati di addestramento e ripeterli negli output dei modelli perfezionati.
Costi computazionali: l'utilizzo dei foundation model esistenti richiede ancora una quantità di memoria significativa, hardware avanzato come le GPU (unità di elaborazione grafica) e altre risorse per la messa a punto, la distribuzione e la manutenzione.
Privacy dei dati e proprietà intellettuale: i foundation model potrebbero essere addestrati su dati ottenuti senza il consenso o la conoscenza dei proprietari. Presta sempre attenzione quando inserisci dati in algoritmi per evitare di violare il copyright altrui o di esporre informazioni personali identificabili o di proprietà dell'azienda.
Rischio ambientale: la formazione e l'esecuzione di foundation model su larga scala comportano calcoli ad alta intensità energetica che contribuiscono all'aumento delle emissioni di carbonio e del consumo di acqua.
Allucinazioni: la verifica dei risultati dei modelli di base di AI è essenziale per assicurarsi che producano output effettivamente corretti.