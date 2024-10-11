Cosa sono i foundation model?

La loro flessibilità e le loro enormi dimensioni li distinguono dai tradizionali modelli di machine learning, che sono addestrati su set di dati più piccoli per svolgere attività specifiche, come il rilevamento di oggetti o la previsione. I foundation model, invece, utilizzano l'apprendimento trasferito per applicare le conoscenze apprese da un'attività all'altra. Questo li rende adatti a domini più ampi, tra cui la computer vision, l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e il riconoscimento vocale.

I ricercatori del Center for Research on Foundation Models e dell'Institute for Human-Centered Artificial Intelligence della Stanford University hanno coniato il termine "foundation model" in un articolo del 2021. Hanno caratterizzato questi modelli come un "cambiamento di paradigma" e hanno descritto il ragionamento alla base della loro denominazione: "Un foundation model è di per sé incompleto, ma funge da base comune da cui molti modelli specifici per attività vengono costruiti tramite adattamento. Abbiamo scelto il termine "foundation" (fondamenta) per connotare l'importanza della stabilità architettonica, della sicurezza e della protezione: le fondamenta mal costruite sono la cronaca di una morte annunciata, mentre le fondamenta ben realizzate sono una base affidabile per applicazioni future".1