Poiché le organizzazioni raccolgono set di dati sempre più grandi con potenziali insight sulle attività aziendali, individuare dati anomali o outlier in questi set di dati è essenziale per scoprire inefficienze, eventi rari, la causa principale dei problemi o opportunità di miglioramenti operativi. Ma cos'è un'anomalia e perché è importante rilevarla?

I tipi di anomalie variano in base all'azienda e alla funzione aziendale. Rilevare le anomalie significa semplicemente definire modelli e metriche "normali" (sulla base delle funzioni e degli obiettivi aziendali) e identificare i punti dati che non rientrano nel normale comportamento di un'operazione. Ad esempio, un traffico superiore alla media su un sito web o un'applicazione per un determinato periodo può segnalare una minaccia alla cybersecurity: in questo caso è opportuno disporre di un sistema in grado di attivare automaticamente avvisi di rilevamento delle frodi. Potrebbe anche essere solo un segno che una particolare iniziativa di marketing sta funzionando. Le anomalie non sono intrinsecamente negative, ma esserne consapevoli e disporre di dati per contestualizzarle è fondamentale per comprendere e proteggere l'azienda.

La sfida per i dipartimenti IT che lavorano nel settore del data science è dare un senso all'espansione e alla continua evoluzione dei punti dati. In questo blog esamineremo come le tecniche di machine learning, alimentate dall'AI, vengono sfruttate per rilevare i comportamenti anomali attraverso tre diversi metodi di rilevamento delle anomalie: rilevamento delle anomalie supervisionato, rilevamento delle anomalie non supervisionato e rilevamento delle anomalie semi-supervisionato.