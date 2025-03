Che cos'è il riconoscimento delle immagini?

Infine, i dati raggiungono il livello di output, che consolida le caratteristiche estratte e produce una previsione finale. Questa previsione viene confrontata con il set di dati di addestramento annotato per calcolare gli errori e regolare i pesi della rete per una maggiore precisione.

Ad esempio, per addestrare un modello a riconoscere immagini di gatti, i tecnici potrebbero utilizzare l'apprendimento supervisionato, contrassegnando migliaia di immagini con tag come "gatto" o "non gatto" in modo che il modello possa apprendere caratteristiche principale come la consistenza del pelo, i baffi e la forma delle orecchie.

In alternativa, nell'apprendimento non supervisionato, il modello funziona con dati non etichettati per scoprire pattern in modo indipendente. Il modello identifica le relazioni senza categorie predefinite raggruppando le immagini in base a caratteristiche condivise (ad esempio, forme o texture simili).

Questo approccio è utile per attività come il rilevamento delle frodi, il controllo della qualità e l'analisi dei pattern quando i dati etichettati non sono disponibili. Nell'apprendimento non supervisionato, il modello raggrupperebbe in modo indipendente le immagini in base a pattern condivisi, raggruppando tutte le immagini dei gatti senza sapere esplicitamente che sono gatti.

Un terzo approccio, l'apprendimento autosupervisionato, combina aspetti dell'apprendimento non supervisionato partendo da dati non etichettati ma generando pseudo etichette dalla struttura intrinseca dei dati, consentendo ai modelli di apprendere rappresentazioni significative senza etichette tradizionali, rendendoli potenti per attività con set di dati etichettati limitati.

Con l'apprendimento autosupervisionato, il modello potrebbe analizzare parti di un'immagine, come la ricostruzione di una faccia di gatto parzialmente oscurata, per identificare pattern e caratteristiche. In definitiva, il modello addestrato, che utilizzi l'apprendimento automatico o il deep learning, può identificare e classificare con precisione nuove immagini non visibili di gatti, distinguendole da altri animali oppure oggetti.