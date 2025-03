Che cos'è la realtà aumentata?

La realtà aumentata funziona attraverso l'implementazione di hardware dotato di fotocamere, come occhiali smart o visori a sovrimpressione.

Dispositivi mobili come iPad o iPhone, già costruiti con tecnologie come GPS, accelerometri e sensori, sono particolarmente compatibili con le applicazioni di realtà aumentata e possono rendere la tecnologia più accessibile al consumatore medio. Negli ultimi anni, varie aziende tecnologiche hanno rilasciato API come ARKit di Apple e Arcore di Google che facilitano lo sviluppo di applicazioni AR mobili per Android e iOS.

Sebbene i tipi di dati e sensori a cui un particolare software AR può attingere varino, i passaggi fondamentali del processo AR sono: