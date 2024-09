Se da una parte i gemelli digitali sono apprezzati per ciò che offrono, il loro utilizzo non è giustificato per tutti i produttori o i prodotti. Non tutti gli oggetti sono abbastanza complessi da richiedere l'intenso e regolare flusso di dati da sensore necessario al buon funzionamento dei gemelli digitali. E, dal punto di vista finanziario, non è detto che valga sempre la pena investire ingenti risorse nella creazione di un gemello digitale. (Bisogna tenere presente che un gemello digitale è una replica esatta di un oggetto fisico, la cui realizzazione potrebbe risultare dispendiosa.)

D'altra parte, esistono numerosi tipi di progetto che beneficiano in maniera particolare del ricorso a modelli digitali:

Progetti fisicamente grandi Edifici, ponti e altre strutture complesse vincolate da rigide regole ingegneristiche.

Edifici, ponti e altre strutture complesse vincolate da rigide regole ingegneristiche. Progetti meccanicamente complessi Turboreattori, automobili e aeromobili. I gemelli digitali possono migliorare l'efficienza nei macchinari complessi e nei motori di enormi dimensioni.

Turboreattori, automobili e aeromobili. I gemelli digitali possono migliorare l'efficienza nei macchinari complessi e nei motori di enormi dimensioni. Apparecchiature elettriche Inclusi i meccanismi per generare energia e quelli per trasmetterla.

Inclusi i meccanismi per generare energia e quelli per trasmetterla. Progetti di produzione I gemelli digitali sono eccellenti per ottimizzare i processi tipici degli ambienti industriali, caratterizzati da sistemi di macchinari a funzionamento coordinato.

Pertanto, i settori che ottengono i migliori risultati grazie ai gemelli digitali sono quelli che hanno a che fare con prodotti o progetti su larga scala:

Ingegneria (sistemi)

Produzione di automobili

Produzione di aeromobili

Progettazione di vagoni ferroviari

Edilizia

Industria manifatturiera

Aziende del settore energia

Gemelli digitali: un mercato destinato a crescere

La rapida espansione del mercato dei gemelli digitali indica che, sebbene siano già in uso in molti settori, la domanda dei gemelli digitali continuerà a crescere ancora per qualche tempo. Nel 2020 il mercato dei gemelli digitali è stato valutato 3,1 miliardi di dollari. Alcuni analisti del settore ipotizzano che potrebbe continuare a crescere almeno fino al 2026, arrivando a una cifra stimata in 48,2 miliardi di dollari1.