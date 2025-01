Cos'è l'overfitting?

L'overfitting vanifica lo scopo del modello di machine learning. La generalizzazione di un modello sui nuovi dati è in definitiva ciò che ci consente di utilizzare ogni giorno algoritmi di machine learning per fare previsioni e classificare i dati.

Quando vengono costruiti gli algoritmi di machine learning, essi utilizzano un set di dati campione per addestrare il modello. Tuttavia, quando il modello si addestra troppo a lungo sui dati campione o quando il modello è troppo complesso, può iniziare ad apprendere il "rumore", o informazioni irrilevanti, all'interno del set di dati. Quando il modello memorizza il rumore e si adatta troppo strettamente al set di addestramento, il modello diventa soggetto a "overfitting" e non è in grado di generalizzare bene sui nuovi dati. Se un modello non è in grado di generalizzare correttamente sui nuovi dati, non sarà in grado di eseguire le attività di classificazione o stima per le quali è stato progettato.

Bassi tassi di errore e un'elevata varianza sono buoni indicatori di overfitting. Per evitare questo tipo di comportamento, parte del set di dati di addestramento viene in genere messo da parte come "set di test" per verificare l'overfitting. Se i dati di addestramento hanno un tasso di errore basso e i dati di test hanno un tasso di errore elevato, ciò è un segnale di overfitting.