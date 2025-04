Cos'è l'analisi delle componenti principali (PCA)?

La PCA e il k-means clustering sono tecniche di machine learning non supervisionato utilizzate per l'analisi dei dati, tuttavia com obiettivi e metodi diversi. La PCA è utilizzata per ridurre la dimensionalità dei dati, mentre il k-means clustering raggruppa i punti dati in base alla similarità. La tecnica selezionata dipenderà dal set di dati specifico e dagli obiettivi dell'analisi.

La PCA crea nuove variabili, come le componenti principali, che sono combinazioni lineari delle variabili originali. La PCA prende come input un set di dati con più variabili e produce un set di dati in un sottospazio inferiore, ovvero un set di dati ridotto con meno variabili. Viene spesso utilizzata nell'analisi esplorativa dei dati per la creazione di modelli predittivi, ma viene anche utilizzata nella pre-elaborazione dei dati per la riduzione della dimensionalità.

K-means è un algoritmo di clustering che assegna punti dati ai cluster in base alla loro distanza dai centri del cluster. Prende come input un set di dati con più variabili e produce un set di cluster con punti dati simili. Viene spesso utilizzato per raggruppare i dati per una varietà di casi d'uso, come la segmentazione delle immagini, la segmentazione dei clienti e il rilevamento delle anomalie.