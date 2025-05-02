Cosa sono i dati di addestramento?

I modelli di apprendimento non supervisionato lavorano da soli per scoprire la struttura intrinseca dei dati non etichettati. Mentre l'apprendimento supervisionato è utile per mappare gli input con gli output, l'apprendimento non supervisionato è più adatto per trovare pattern, strutture e relazioni all'interno dei dati stessi, senza alcuna guida su cosa cercare.

Ad esempio, immaginiamo che un inserzionista voglia raggruppare i clienti in segmenti distinti in base al comportamento di acquisto senza conoscere le categorie in anticipo. Un set di dati non etichettati può includere caratteristiche come la frequenza degli acquisti, il valore medio degli ordini, i tipi di prodotti acquistati e il tempo trascorso dall'ultimo acquisto, ma non ha colonne per "tipo di cliente". Questo è ciò che il modello sta cercando di capire. Un algoritmo di clustering può essere utilizzato per identificare tre cluster:

Acquirenti frequenti e ad alta spesa

Acquirenti occasionali durante gli sconti

Clienti nuovi o occasionali

Il modello ha appreso i modelli da solo e ha creato questi raggruppamenti direttamente dal set di dati di addestramento.