In questo tutorial, scoprirai diverse strategie di chunking utilizzando LangChain e l'ultimo modello IBM® Granite ora disponibile su watsonx.ai. L'obiettivo generale è eseguire la retrieval-augmented generation (RAG).
Il chunking è il processo di suddivisione di grandi parti di testo in segmenti o blocchi di testo più piccoli. Per sottolineare l'importanza del chunking, è utile capire che cos'è la RAG. La RAG è una tecnica di elaborazione del linguaggio naturale (PNL) che combina il recupero delle informazioni e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per ottenere informazioni pertinenti da set di dati supplementari per ottimizzare la qualità dell'output del LLM. Per gestire documenti di grandi dimensioni, possiamo utilizzare il chunking per suddividere il testo in frammenti più piccoli e significativi. Questi blocchi di testo possono quindi essere incorporati e memorizzati in un database vettoriali mediante l'uso di un modello di embedding. Infine, il sistema RAG può utilizzare la ricerca semantica per recuperare solo i blocchi più rilevanti. I blocchi più piccoli tendono ad avere prestazioni migliori di quelli più grandi, in quanto tendono ad essere più gestibili per modelli con finestre di contesto più piccole.
Alcuni componenti chiave del chunking includono:
Esistono diverse strategie di chunking tra cui scegliere. È importante selezionare la tecnica più efficace per il caso d'uso specifico della tua applicazione LLM. Alcuni processi di chunking comunemente utilizzati sono:
Sebbene sia possibile scegliere tra diversi strumenti, questo tutorial illustra come configurare un account IBM per utilizzare un Jupyter Notebook.
Accedi a watsonx.ai usando il tuo account IBM® Cloud.
Crea un progetto watsonx.ai.
Puoi ottenere l'ID del progetto dall'interno del tuo progetto. Clicca sulla scheda Gestisci. Quindi, copia l'ID del progetto dalla sezione Dettagli della pagina Generali. Per questo tutorial ti serve questo ID.
Crea un Jupyter Notebook.
Questo passaggio aprirà un ambiente Notebook in cui potrai incollare il codice da questo tutorial. In alternativa, puoi scaricare questo notebook sul tuo sistema locale e caricarlo nel tuo progetto watsonx.ai come asset. Per visualizzare altri tutorial su Granite, visita l'IBM® Granite Community. Questo Jupyter Notebook insieme ai set di dati utilizzati sono disponibili su GitHub.
Crea un'istanza di servizio watsonx.ai Runtime (seleziona l'area geografica appropriata e scegli il piano Lite, che è un'istanza gratuita).
Genera una chiave API.
Associa l'istanza del servizio watsonx.ai Runtime al progetto che hai creato in watsonx.ai.
Per impostare le nostre credenziali, abbiamo bisogno della WATSONX_APIKEY e della WATSONX_PROJECT_ID che hai generato nel passaggio 1. Imposteremo anche l'URL che funge da endpoint dell'API.
Useremo Granite 3.1 come LLM per questo tutorial. Per inizializzare l'LLM, dobbiamo impostare i parametri del modello. Per maggiori informazioni sui parametri del modello, come i limiti minimi e massimi dei token, consulta la documentazione.
Il contesto che stiamo utilizzando per la nostra pipeline RAG è l'annuncio ufficiale di IBM per il rilascio di Granite 3.1. Possiamo caricare il post del blog in un documento direttamente dalla pagina web utilizzando WebBaseLoader di LangChain.
Forniamo un codice di esempio per l'implementazione di ciascuna delle strategie di chunking di cui abbiamo parlato in precedenza in questo tutorial, disponibile tramite LangChain.
Per implementare il chunking a dimensioni fisse possiamo usare CharacterTextSplitter di LangChain e impostare chunk_size e chunk_overlap. chunk_size è misurato dal numero di caratteri. Puoi sperimentare con valori diversi. Imposteremo anche il separatore in modo che sia il carattere di nuova riga in modo da poter distinguere tra i paragrafi. Per la tokenizzazione, possiamo usare il tokenizer di istruzioni granite-3.1-8b, che suddivide il testo in token che possono essere elaborati dall'LLM.
Possiamo stampare uno dei blocchi per una migliore comprensione della loro struttura.
Output: (troncata)
Possiamo anche usare il tokenizer per verificare il nostro processo e per controllare il numero di token presenti in ogni blocco. Questo passaggio è facoltativo e a scopo dimostrativo.
Output
Fantastico! Sembra che le dimensioni dei nostri chunk siano state implementate correttamente.
Per il chunking ricorsivo, possiamo utilizzare RecursiveCharacterTextSplitter di LangChain. Come nell'esempio del chunking a dimensione fissa, possiamo sperimentare con diverse dimensioni di chunk e sovrapposizioni.
Output
La barra di divisione ha eseguito correttamente il chunking del testo utilizzando i separatori predefiniti: ["\n\n", "\n", " ", ""].
Il chunking semantico richiede un modello di embedding o di codifica. Possiamo utilizzare il modello di embedding granite-embedding-30m-english come modello di embedding. Possiamo anche stampare uno dei blocchi per comprenderne meglio la struttura.
Output: (troncata)
Documenti di vari tipi di file sono compatibili con gli splitter di testo basati su documenti di LangChain. Ai fini di questo tutorial, utilizzeremo un file Markdown. Per esempi di suddivisione ricorsiva in JSON, suddivisione del codice e divisione HTML, fai riferimento alla documentazione di LangChain.
Un esempio di file Markdown che possiamo caricare è il file README per Granite 3.1 su GitHub di IBM .
Output
Ora possiamo utilizzare MarkdownHeaderTextSplitter di LangChain per dividere il file in base al tipo di intestazione, che abbiamo impostato nell'elenco headers_to_split_on. Stamperemo anche uno dei blocchi come esempio.
Output
Come puoi vedere nell'output, il chunking ha suddiviso correttamente il testo per tipo di intestazione.
Ora che abbiamo sperimentato diverse strategie di chunking, passiamo all'implementazione della nostra RAG. Per questo tutorial, scegliamo i blocchi prodotti dagli agenti e li convertiamo in embedding. Un database vettoriale open source che possiamo utilizzare è Chroma DB. Possiamo accedere facilmente alle funzionalità Chroma attraverso il pacchetto langchain_chroma.
Inizializziamo il nostro database vettoriale Chroma, forniamogli il nostro embedding e aggiungiamo i nostri documenti prodotti tramite chunking semantico.
Output
A seguire, possiamo passare alla creazione di un modello di prompt per il nostro LLM. Questo modello di prompt ci consente di porre più domande senza alterare la struttura iniziale del prompt. Possiamo anche fornire il nostro database vettoriale come retriever. Questo passaggio finalizza la struttura RAG.
Utilizzando il nostro workflow RAG completato, richiamiamo una query utente. Innanzitutto, possiamo effettuare un prompt strategico del modello senza alcun contesto aggiuntivo dal database vettoriale che abbiamo creato per verificare se il modello utilizza le sue conoscenze integrate o se utilizza realmente il contesto RAG. Il blog di annuncio di Granite 3.1 fa riferimento a Docling, lo strumento IBM per analizzare vari tipi di documenti e convertirli in Markdown o JSON. Chiediamo all'LLM informazioni su Docling.
Output
Chiaramente, il modello non è stato addestrato su Docling e, senza strumenti o informazioni esterni, non può fornirci queste informazioni. Ora proviamo a fornire la stessa query alla catena RAG che abbiamo costruito.
Output
Fantastico! Il modello Granite ha utilizzato correttamente il contesto RAG per fornirci informazioni corrette su Docling preservando la coerenza semantica. Abbiamo dimostrato che questo stesso risultato non era possibile senza l'uso della RAG.
In questo tutorial, hai creato una pipeline RAG e hai sperimentato diverse strategie di chunking per migliorare la precisione di recupero del sistema. Utilizzando il modello Granite 3.1, abbiamo prodotto con successo le risposte appropriate del modello a una domanda dell'utente relativa ai documenti forniti come contesto. Il testo che abbiamo usato per questa implementazione RAG è stato caricato da un blog su ibm.com che annunciava il rilascio di Granite 3.1. Il modello ci ha fornito informazioni accessibili solo attraverso il contesto fornito, poiché non faceva parte della sua base di conoscenze iniziale.
Se sei alla ricerca di ulteriori letture, controlla i risultati di un progetto che confronta le prestazioni di LLM utilizzando il chunking strutturato HTML rispetto al chunking di watsonx.
Scopri come i CEO possono trovare il giusto equilibrio tra il valore che l'AI generativa può creare, gli investimenti che richiede e i rischi che introduce.
Impara i concetti fondamentali e sviluppa le tue competenze con laboratori pratici, corsi, progetti guidati, prove e molto altro.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Vuoi ottenere un ritorno migliore sui tuoi investimenti nell'AI? Scopri come lo scaling della GenAI in settori chiave può favorire il cambiamento, aiutando le tue menti migliori a creare e fornire nuove soluzioni innovative.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
IBM Granite è la nostra famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le applicazioni di AI. Esplora le opzioni di linguaggio, codice, serie temporali e guardrail.
Scopri come scegliere il foundation model di AI più adatto al tuo caso d'uso.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e con una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda grazie all'esperienza leader di settore e alla gamma di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
Reinventa i flussi di lavoro e le operazioni critiche aggiungendo l'AI per massimizzare le esperienze, il processo decisionale in tempo reale e il valore di business.
Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.