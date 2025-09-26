Che cos'è l'algebra lineare per il machine learning?

Molti set di dati del mondo reale contengono un gran numero di caratteristiche (o variabili) per ogni punto dati: a volte centinaia, migliaia o addirittura milioni. Questi sono chiamati dati ad alta dimensionalità. Anche se un numero maggiore di caratteristiche potrebbe sembrare rendere i modelli più accurati, spesso rende l'apprendimento più difficile. I dati ad alta dimensionalità possono essere costosi da elaborare, richiedere molta memoria per la memorizzazione e risultare soggetti a overfitting, ovvero quando un modello memorizza il rumore invece di apprendere schemi significativi.
Un'altra sfida è la dimensionalità. Con l'aumentare del numero di dimensioni, i punti dati diventano sempre più scarsi nello spazio delle caratteristiche e la nozione di "vicinanza" tra i punti diventa meno significativa. Questa scarsità rende difficile per gli algoritmi rilevare in modo affidabile le relazioni. Pertanto, disporre degli strumenti giusti per ridurre la quantità di caratteristiche ed estrarre i segnali dal rumore è fondamentale. La riduzione della dimensionalità è il processo di trasformazione dei dati da uno spazio ad alta dimensione in uno a dimensione inferiore, preservando il più possibile la struttura originale e le informazioni importanti. Riducendo il numero di caratteristiche, i professionisti possono semplificare i modelli, migliorare la generalizzazione, accelerare i calcoli e creare spesso utili visualizzazioni dei dati.
L'algebra lineare è al centro di molte tecniche di riduzione della dimensionalità. Ad esempio, l'analisi delle componenti principali utilizza concetti come autovalori e autovettori per trovare nuovi assi (componenti principali) che catturino la massima varianza nei dati, rappresentando un attributo significativo nel set di dati ad alta dimensione. Proiettando i dati sui primi componenti principali, i professionisti mantengono gli schemi più importanti scartando le variazioni meno utili.
Ad esempio, immaginiamo un set di dati che descriva migliaia di clienti con 100 caratteristiche diverse ciascuno (età, reddito, spesa in varie categorie di prodotti, ecc.). Analizzare tutte le 100 caratteristiche contemporaneamente sarebbe lento e complesso, e molte di esse potrebbero essere ridondanti (ad esempio, l'interesse per "attrezzatura sportiva" spesso si sovrappone a quello per "attrezzatura da esterno"). La PCA può ridurre il set di dati a soli 2 o 3 componenti che riassumono la maggior parte delle variazioni nel comportamento dei clienti, facilitando la visualizzazione e l'esecuzione degli algoritmi a valle in modo più efficiente.
In breve, la riduzione della dimensionalità è un modo per distillare dati complessi nelle loro parti più informative, e l'algebra lineare fornisce il meccanismo matematico per renderlo possibile.