Che cos'è l'algebra lineare per il machine learning?

Dagli albori fino ai recenti progressi del deep learning, l'algebra lineare è onnipresente nel panorama del machine learning (ML). Molti modelli di machine learning di base sono fondamentalmente espressi e risolti utilizzando i principi dell'algebra lineare. Nella pratica, i dati sono raramente un numero semplice e singolo, presentandosi invece sotto forma di set di dati, ovvero raccolte di punti dati spesso disordinate. L'algebra lineare offre gli strumenti per organizzare, manipolare e analizzare questi dati in modo efficiente.

Consente ai professionisti di manipolare oggetti come vettori, matrici e tensori per rappresentare dati strutturati (spesso dati tabulari) e dati non strutturati come immagini o video. Questi concetti apparentemente astratti sono il linguaggio dei dati per l'informatica e i data scientist. Ad esempio, un'immagine può essere rappresentata come una matrice di valori di pixel e una raccolta di caratteristiche che descrivono una casa (come quartiere, età e metratura) può essere rappresentata come un vettore in un modello di regressione lineare. La regressione lineare modella l'output come una combinazione lineare delle caratteristiche di input, fungendo da classico esempio di come funziona l'algebra lineare nel mondo reale.