Cos'è l'etichettatura dei dati?

L'etichettatura dei dati è un passo fondamentale nello sviluppo di un modello di apprendimento automatico (ML) ad alte prestazioni. Anche se l'etichettatura sembra semplice, non è sempre facile da implementare. Di conseguenza, le aziende devono considerare diversi fattori e metodi per determinare l'approccio migliore all'etichettatura. Poiché ogni metodo di etichettatura dei dati ha i suoi pro e contro, si consiglia una valutazione dettagliata della complessità del compito, nonché delle dimensioni, dell'ambito e della durata del progetto.

Di seguito sono riportati alcuni percorsi possibili per l'etichettatura dei dati: