Cos'è l'etichettatura dei dati?

L'etichettatura dei dati, o annotazione dei dati, fa parte della fase di pre-elaborazione durante lo sviluppo di un modello di machine learning (ML).
L'etichettatura dei dati richiede l'identificazione dei dati non elaborati (ad esempio immagini, file di testo, video) e quindi l'aggiunta di una o più etichette a tali dati per specificarne il contesto per i modelli, consentendo al modello di machine learning di fare previsioni accurate.
L'etichettatura dei dati è alla base di diversi casi d'uso di machine learning e deep learning, tra cui la computer vision e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP).
Le aziende integrano software, processi e annotatori di dati per pulire, strutturare e etichettare i dati. Questi dati di addestramento diventano la base per i modelli di machine learning. Queste etichette consentono agli analisti di isolare le variabili all'interno dei set di dati e questo, a sua volta, consente la selezione di predittori di dati ottimali per i modelli di apprendimento automatico (ML). Le etichette identificano i vettori di dati appropriati da inserire per l'addestramento del modello, dove il modello, quindi, impara a fare le migliori previsioni.
Oltre all'assistenza delle macchine, le attività di etichettatura dei dati richiedono il contributo dell'approccio "human-in-the-loop (HITL)". L'HITL sfrutta il giudizio di “etichettatori di dati” umani per creare, addestrare, perfezionare e testare modelli di ML. Questi aiutano a guidare il processo di etichettatura dei dati fornendo ai modelli i set di dati più applicabili a un determinato progetto.
I computer utilizzano dati etichettati e non etichettati per addestrare i modelli di ML, ma qual è la differenza?
I computer possono anche utilizzare dati combinati per l'apprendimento semi-supervisionato, che riduce la necessità di etichettare manualmente i dati fornendo al contempo un ampio set di dati annotati.
L'etichettatura dei dati è un passo fondamentale nello sviluppo di un modello di apprendimento automatico (ML) ad alte prestazioni. Anche se l'etichettatura sembra semplice, non è sempre facile da implementare. Di conseguenza, le aziende devono considerare diversi fattori e metodi per determinare l'approccio migliore all'etichettatura. Poiché ogni metodo di etichettatura dei dati ha i suoi pro e contro, si consiglia una valutazione dettagliata della complessità del compito, nonché delle dimensioni, dell'ambito e della durata del progetto.
Di seguito sono riportati alcuni percorsi possibili per l'etichettatura dei dati:
Il compromesso generale dell'etichettatura dei dati è che se da un lato può ridurre i tempi di scalabilità di un'azienda, dall'altro tende ad avere un costo. Dati più accurati migliorano in genere le previsioni dei modelli, per cui, nonostante il costo elevato, il valore che fornisce vale di solito l'investimento. Poiché l'annotazione dei dati fornisce un maggiore contesto ai set di dati, migliora le prestazioni dell'analisi esplorativa dei dati, nonché delle applicazioni di machine learning (ML) e intelligenza artificiale (AI). Ad esempio, l'etichettatura dei dati produce risultati di ricerca più pertinenti sulle piattaforme dei motori di ricerca e migliori consigli sui prodotti sulle piattaforme di e-commerce. Diamo un'occhiata più approfondita ad altri vantaggi e sfide chiave:
L'etichettatura dei dati offre a utenti, team e aziende un contesto, una qualità e un'usabilità maggiori. In particolare, ci si può aspettare:
L'etichettatura dei dati non è un processo senza sfide. In particolare, alcune delle più comuni sono:
Indipendentemente dall'approccio, le seguenti best practice ottimizzano l'accuratezza e l'efficienza dell'etichettatura dei dati:
Sebbene l'etichettatura dei dati possa migliorare l'accuratezza, la qualità e l'usabilità in molteplici contesti in tutti i settori, i suoi casi d'uso più importanti includono:
